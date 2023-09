Κύμα υποστήριξης της Θεοφάνους: Τρεις επιστολές και ένα ψήφισμα

Το ζήτημα της επ’ αόριστον αναστολής από την Δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος της Βικτώριας της ομογενούς βουλευτή Κατερίνας Θεοφάνους απασχόλησε το πρόσφατο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων.





Επιπλέον, είκοσι ομογενειακοί οργανισμοί και κοινότητες της Αυστραλίας υπογράφουν κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Βικτώριας, Ντάνιελ Άντριους αλλά και την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής.







Και σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν οι αντιδράσεις που τις τελευταίες ημέρες πήραν και μία κάπως πιο επίσημη μορφή.





Ξεκινάμε αρχικά με την κοινή επιστολή από είκοσι ομογενειακούς οργανισμούς της Αυστραλίας προς τον επικεφαλής του Εργατικου κόμματος της Βικτώριας, Ντάνιελ Άντριους.



Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε, εκτός από τους κυπριακούς συλλόγους, τις Ελληνικές Κοινότητες της Μελβούρνης, του Όκλι και του Geelong, οργανισμούς Κρητών, Ποντίων, Θεσσαλονικέων, Ηπειρωτών, Αρκάδων, την Εθνική Ένωση Ελληνο-Αυστραλών Φοιτητών, του Ελληνο-Αυστραλιανού Βιομηχανικού και Εμπορικού επιμελητηρίου και άλλων.





Εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία και την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση της εσωκομματικής παράταξη του Εργατικού Κόμματος για την κ. Θεοφάνους., μια απόφαση που χαρακτηρίζουν «απαράδεκτη».





Τονίζουν πως η ομιλία της βουλευτή στην πολιτειακή βουλή ήταν απολύτως σύμφωνη με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και πως οι θέσεις της βουλευτή είναι στην ίδια γραμμή με με την επίσημη θέση της Αυστραλίας.





Αφού σημειώνεται ότι οι Αυστραλοί πολίτες με ελληνική και κυπριακή καταγωγή ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο, ζητούν από τον κ. Άντριους να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει την επίσημη θέση της Αυστραλίας για την Κύπρο και ζητά την απόσυρση της απόφασης για την κ. Θεοφάνους.





Την επιστολή υπογράφει εκ μέρους των είκοσι ομογενειακών οργανισμών, ο Γιάννης Χρήστου, πρόεδρος της Κυριακής Κοινότητας Βορείων Προαστείων Μελβούρνης.





Να πούμε πως ξεχωριστή ανακοίνωση στο θέμα εξέδωσε και η Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων Αυστραλίας.





Ψήφισμα για το ζήτημα της κ. Θεοφάνους υπήρξε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων.





Με ειδικό ψήφισμά του στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Λευκωσία (22-25 Αυγούστου), «συγχαίρει θερμά την κυρία Κατερίνα (Κατ) Θεοφάνους, για την ευτολμία που επέδειξε στη Βουλή να καταδικάσει δημόσια και χωρίς περιστροφές την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου.





Οι σύνεδροι εκφράζουν πλήρη συμπαράσταση στην κ. Θεοφάνους και καταδικάζουν «με οργή την απόφαση του τοπικού Εργατικού Κόμματος εναντίον της ομογενούς πολιτειακού Βουλευτού και απαιτεί την άμεση αποκατάστασή της».





Το ψήφισμα συνυπογράφουν το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς (ΠΟΜΑΚ), η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).





Eπιστολή προς την κ. Θεοφάνους απέστειλε η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Αννίτα Δημητρίου.





Όπως αναφέρει στην επιστολή της που αναδημοσιεύει η εφημεςρίδα «Φιλελεύθερος» της κύπρου, η κ. Δημητρίου θεωρεί το ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα η κ. Θεοφάνους είναι εντελώς άδικο επισημαίνοντας πως η δήλωσή της για τα 49 χρόνια παράνομης τουρκικής κατοχής αντανακλά τη θέση της διεθνούς κοινότητας.





Η πρόεδρος της Βουλής εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την ομογενή βουλευτή για την προσπάθεια της να εκθέσει τις τουρκικές παραβιάσεις σε βάρος του λαού της Κύπρου.





1. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΝΤΡΙΟΥΣ





We write to you as numerous Greek and Cypriot Communities of Melbourne to express our deep concern and strong opposition to the reported suspension of Kat Theophanous from a significant faction of the Labor Party.





It is unacceptable for Kat Theophanous to be suspended as punishment for her speech in Parliament on the 49th Anniversary of the illegal Turkish invasion and occupation of 37% of Cyprus.





The speech was entirely in keeping with United Nations resolutions that call for the withdrawal of Turkish occupation troops and a peaceful,just , and viable Cyprus settlement negotiated through UN processes.





The speech is also consistent with Australia's official DFAT position, held by every country bar Turkiye: "Australia supports the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus and recognises the Republic as the only legitimate authority on the island.Australia does not recognise the 'Turkish Republic of Northern Cyprus'."





The Greek and Cypriot communities form an integral part of Australia with a combined population of more than 500,000, and these matters are deeply felt.





Ms Theophanous description of the atrocities committed in her mother's hometown of Asha by Turkish troops are personally felt and are fully documented. She had every right to speak of this in Parliament without being punished for so doing.





It is also worth noting Premier that Ms Theophanous in her speech stated that both Greek Cypriots and Turkish Cypriots have suffered and that to this day Nicosia tragically remains the world's last divided capital.





Given what has occurred we call on you Premier to:





• Confirm the long-standing position of your government in support of Australia 's official position on Cyprus.





• Call for the reversal of the suspension of Ms Theophanous.





Premier, in a modern multicultural nation, it is imperative that citizens and Members of Parliament can speak of generational trauma and deeply felt injustice without being punished for speaking the truth.





We therefore call on you to reaffirm your government's commitment to freedom of expression and against racial discrimination. We also seek an urgent meeting with you and a delegation of the below signatories to discuss these matters.





Your Sincerely,



John Christou



President



The Community of Cypriots of Northern Suburbs of Melbourne (On behalf of all organisations and communities listed below)





1. Cyprus Community of Melbourne & Victoria



2. Greek Orthodox Community of Melbourne



3. SEKA Victoria - Justice for Cyprus



4. Cyprus Greek Community "Apostolos Andreas" Sunshine



5. Greek Cypriot Parent and Youth Club, Sunshine



6. National Union of Greek-Australian Students



7. Thessaloniki Association "The White Tower"



8. Zenon Education Centre



9. Greek-Australian Cultural League of Melbourne



10. Panarcadian Federation of Victoria



11. The Greek Community of Oakleigh & Districts



12. Australian Hellenic Council Federation of Pontian Association of Australia



13. Food for Thought Network Inc



14. Panepirotic Federation of Australia



15. Central Pontian Assoc of Melbourne and Victoria (Pontiaki Estia)



16. The Pontian Community of Melbourne



17. The Hellenic Australian Chamber of Commence and Industry (Vic) Inc



18. Creta Brotherhood of Melbourne & Victoria



19. The Hellenic Orthodox Community of Geelong



20. The Greek Elderly Club of Geelong





2. STATEMENT REGARDING THE SUSPENSION OF THE HONOURABLE KAT THEOPHANOUS MP (Federation of Pontian Associations of Australia)





The Federation of Pontian Associations of Australia writes this statement in response to the recent suspension of the Honourable Kat Theophanous MP from her sub-faction of the Victorian Labor Party.





We understand that the suspension occurred after a speech she gave calling out the inhumane events that led to devastation, loss of life, land, and displacement in Cyprus.





We note that her comments relate to what we consider to be recent world history and in line with what is right and necessary to highlight serious human rights transgressions.





Our Federation consists of people who are the direct ancestors of Pontian Hellenic refugees who lost family members, homes and the opportunities a peaceful life affords at the hands of the Ottoman Empire.





Given this shared experience, we stand with all Cypriots and those who seek justice for Cyprus, in condemning the suspension of the Honourable Kat Theophanous MP.





It is our firm belief that truth telling is essential to healing and serves to keep the memory of our ancestors alive, even if we can not change the devastation of tragic past events.





We know that speaking out about the events which occurred in Cyprus can be very difficult and touches powerful local and geo-political interests but we have a moral and inter-generational responsibility to tell the truth.





Whether one agrees with the comments made by the Honourable Kat Theophanous MP as an accurate record of history or not, the one thing we MUST all agree on, is that everyone has a right to free speech in this democratic nation we are all lucky to call home.





We call on those with the power to do so, to have this suspension revoked in the interest of due democratic process and to uphold human rights principles!





In solidarity



Executive Committee



Federation of Pontian Associations of Australia







3. ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΠΟΜΑΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)





Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), που συνήλθε στη Λευκωσία μεταξύ 22-25 Αυγούστου 2023 στη Λευκωσία, συγχαίρει θερμά την κυρία Κατερίνα (Κατ) Θεοφάνους, μέλος της Πολιτειακής Βουλής Victoria της Αυστραλίας, για την ευτολμία που επέδειξε στη Βουλή να καταδικάσει δημόσια και χωρίς περιστροφές την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου.





Η κυρία Θεοφάνους με θάρρος υπερασπίστηκε πανανθρώπινες αρχές και αξίες, υπερασπίστηκε το Διεθνές Δίκαιο που στην Κύπρο παραβιάζεται κατάφωρα από την Τουρκία επί 49 χρόνια και απαίτησε αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, διασφάλιση του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή και εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.





Η κυρία Θεοφάνους στηλίτευσε την εξαιτίας της τουρκικής κατοχής διαίρεση της Κύπρου, αναπόλησε το κατεχόμενο χωριό της μητέρας της, την Άσσια, τις δολοφονίες Ελλήνων συγχωριανών της από τους Τούρκους εισβολείς και τόνισε ότι λόγω της κατοχής δεν επιτρέπεται στην οικογένειά της να επιστρέψει στο χωριό της.





Η κυρία Θεοφάνους στη Δήλωση της στη Βουλή ζήτησε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και εξεύρεση δίκαιης λύσης στο Κυπριακό.





Δυστυχώς, γι’ αυτές τις σωστές και νόμιμες απόψεις και διαπιστώσεις της, για την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου, η κυρία Θεοφάνους είχε τιμωρητικές συνέπειες από την τοπική οργάνωση του κόμματός της με το να τεθεί σε διαθεσιμότητα.





Η ΠΟΜΑΚ και ειδικά η Ομογένεια της Αυστραλίας εκφράζει πλήρη συμπαράσταση στην κυρία Κατ Θεοφάνους και καταδικάζει με οργή την απόφαση του τοπικού Εργατικού Κόμματος εναντίον της Ομογενούς Πολιτειακού Βουλευτού και απαιτεί την άμεση αποκατάστασή της.





ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΜΑΚ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΕΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΠΟΜΑΚ





4. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΝΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ