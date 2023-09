Κοάλα: στη λίστα των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

Πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση καταχώρισε τα κοάλα στον κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Ήταν αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων προστασίας της άγριας ζωής τα τελευταία 10 περίπου χρόνια: να ονομαστούν τα κοάλα επαπειλούμενο είδος.





Σε ΝΝΟ, Κουηνσλάνδη και Περιοχή Πρωτευούσης τα κοάλα είναι πλέον είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε κονδύλιο $50 για την προστασία τους

Τα τελευταία 20 χρόνια ο πληθυσμός των κοάλα μειώθηκε δραματικά

Η ένταξή τους στον κατάλογο των ειδών πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρέχει στα χαριτωμένα ζωάκια περισσότερη προστασία. Προστασία απ ΄τις εκχερσώσεις, την ξηρασία, τις πυρκαγιές, την αποψίλωση των δασών όπου ζουν και την γενικότερη καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους.





Πριν 10 περίπου χρόνια, τα κοάλα είχαν κηρυχθεί «ευάλωτο» είδος. Από τότε, η κυβέρνηση ενέκρινε 63 πρότζεκτς τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα των αποψίλωση εκτάσεων μεγέθους άνω των 25 χιλιάδων εκταρίων. Εκτάσεις όπου ζούσαν κοάλα, σύμφωνα με τον αυστραλιανό φορέα προστασίας της φύσης Australian Conservation Foundation.





Τώρα στις πολιτείες της ΝΝΟ και της Κουηνσλάνδης αλλά και την Περιοχή Πρωτευούσης τα κοάλα είναι πλέον είδος που απειλείτε με εξαφάνιση.

READ MORE Σε ποιες περιοχές της Αυστραλίας τα κοάλα απειλούνται με εξαφάνιση

Η Freya Cole, εκπρόσωπος της εν λόγω οργάνωσης, είπε ότι το θέμα χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και δράσης.





If we want our children and grandchildren to see koalas in the wild across New South Wales, the ACT and Queensland, then this federal government needs to do more on climate change. It also needs to make sure any projects it approves do not get in the way of koala homes.





Η ομοσπονδιακή υπουργός περιβάλλοντος Σούζαν Λέϊ παραδέχθηκε ότι η κλιματική αλλαγή είναι σημαντικός παράγοντας στην κατακόρυφη μείωση των πληθυσμών των κοάλα τις τελευταίες δεκαετίες:





The koala has been under pressure for a while because of climate change, because of long dry spells, as a rural Australian I know that well, but also because of disease. We estimate that up to 50 per cent of our populations have chlamydia so that's a real pressure, and of course the bushfires.





Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κονδύλιο $50 εκ. δολλαρίων για την προστασία και συντήρηση των κοάλα.





Πάνω από 60 χιλιάδες κοάλα αφανίστηκαν ή τραυματίστηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές του Μαύρου Καλοκαιριού που έπληξαν μεγάλο μέρος της Αυστραλίας.





Τα τελευταία 20 χρόνια ο πληθυσμός των κοάλα μειώθηκε κατά το ήμισυ στην Κουηνσλάνδη ενώ στη ΝΝΟ η μείωση του πληθυσμού τους κυμάνθηκε από 30 έως 62%.

READ MORE Περίγελος η Αυστραλία για τη στάση της σε θέματα κλιματικής αλλαγής

Κοινοβουλευτική επιτροπή που εξέτασε το θέμα πριν δύο χρόνια προειδοποίησε ότι το εμβληματικό μαρσιποφόρο της Αυστραλίας θα εξαφανιστεί έως τα μέσα του αιώνα αν δεν ληφθεί επείγουσα δράση.





Η γερουσιαστής των Πρασίνων Sarah Hanson-Young είπε ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης έρχεται πολύ αργά και είναι πολύ λίγη:





The only way to now stop koalas from becoming extinct is to have an immediate halt on the destruction of their homes - that means no more land clearing in koala habitat, no more mines and quarries in koala habitat.

Διαβάστε και ακούστε ακόμη

READ MORE Δισεκατομμύρια ζώα κατασπάραξαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού

READ MORE Αισιοδοξία για την διάσωση των θηλαστικών της Αυστραλίας

READ MORE Κίνδυνο πυρκαγιάς όλο τον χρόνο