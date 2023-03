Τι θα ακολουθήσει μετά τη La Niña;

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν στην Κουηνσλάνδη – και νωρίτερα στη Βόρεια Επικράτεια – μπορούν να εξηγηθούν αν λάβουμε υποψιν το φαινόμενο La Nina που επικρατεί τα τελευταία τρία χρόνια.





Πριν απ΄την Κουηνσλάνδη και τη Βόρεια Επικράτεια, εκτεταμένες πλημμύρες είχαμε στην Δυτική Αυστραλία ενώ νωρίτερα ολόκληρες πόλεις καθώς και μεγάλες εκτάσεις της επαρχιακής ΝΝΟ βρέθηκαν κάτω απ΄το νερό. Οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς.





Τα φαινόμενα αυτά, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονταν στο La Nina που διήρκησε τρία χρόνια. ΄Ηταν η τρίτη φορά σπου το συγκεκριμένο φαινόμενο είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Συνήθως διαρκεί πολύ λιγότερο.



Σύμφωνα με τις μετρήσεις της αμερικανικής επιστημονικής υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, το φαινόμενο La Niña έχει λήξει.





Ως συνέπεια ο ‘υγρός’ καιρός με περισσότερες και πιο έντονες απ΄τον μέσο όρο βροχές έχει έρθει στο τέλος του.





Κι όπως είπε ο ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων δρ Andrew King, επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης Melbourne University, οι ερχόμενοι μήνες σηματοδοτούν και αρκετά μειωμένες πιθανότητες για πολύ υγρές συνθήκες στην ανατολική Αυστραλία:





"With La Niña ending, we should see a reduced likelihood of very wet conditions over the next few month across eastern Australia, which I am sure will be a welcome relief for many flood-affected communities."



Tο φαινόμενο Λα Νίνια εναλλάσεται με ένα άλλο καιρικό φαινόμενο: το Ελ Νίνιο.





Το Ελ Νίνιο είναι το αντίθετο του Λα Νίνια. Φέρνει, μεταξύ άλλων, υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρασία στην Αυστραλία.





Οι μέχρι στιγμής προβλέψει υποστηρίζουν οτι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες το Ελ Νίνιο να επιστρέψει εντός του 2023. Και ότι αν αυτό συμβεί ο πλανήτης πιθανον να καταγράψει αυξήσεις ενάμιση βαθμών Κελσίου.



Επιχειρήσεις, συνδικάτα και οικολόγοι ζητούν μεγαλύτερες επενδύσεις στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας





Συλλογική προσπάθεια καταβάλουν επιχειρήσεις, συνδικάτα και οικολόγοι για την ενίσχυση του τομέα ανανεώσιμων πηγών.





Η κοινή έκθεση οικολογικών, επιχειρηματικών και συνδικαλιστικών φορέων προειδοποιεί ότι η Αυστραλία διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει πίσω απ΄τον υπόλοιπο κόσμο στην πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα αν δεν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις.



Την έκθεση υπογράφουν φορείς όπως το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Αυστραλίας, η Αυστραλιανή Επιτροπή Εργατικών Συνδικάτων (ACTU) και το Ιδρυμα Australian Conservation Foundation.





Καλούν για μεγαλύτερες επενδύσεις στην βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική τους ενίσχυση και βιωσιμότητα.





Επίσης καταθέτουν προτάσεις εν όψει του προυπολογισμού του Μαίου, μία εκ των οποίων είναι η ίδρυση και χρηματοδότηση μιας εθνικής ενεργειακής αρχής κύριο μέλημα της οποίας θα είναι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας.





Η έκθεση έρχεται εν μέσω επικρίσεων προς την κυβέρνηση Αλμπανίζι για τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της στον τομέα ορυκτών καυσίμων καθώς και το πρόγραμμα του λεγόμενου «μηχανισμού διασφάλισης» για την μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων.





Σχολιάζοντας την έκθεση ο υπουργός αρμόδιος για θέματα κλιματικής αλλαγής Chris Bowen μίλησε σε έντονο τόνο λέγοντας ότι «είναι υποχρέωσή μας να εκπονήσουμε πολιτική και όχι να σκοράρουμε» και μίλησε για ‘τεράστια προσπάθεια που πρέπει να γίνει απ΄όλη την κοινωνία και από όλους τους τομείς της οικονομίας προκειμένουν να πετύχουμε 43% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030’:





"It is our great responsibility to make a policy, not make a point. Because, to achieve 43 per cent - economy-wide - emissions reductions by 2030 from a standing start, we are going to need a massive whole-of-society effort which embraces every sector of our economy."