Πλημμύρες και καύσωνες: πιό συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, προβλέπει ο ΟΗΕ

Μεγαλύτερες οι επιπτώσεις απ΄την κλιματική αλλαγή απ΄ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά, υποστηρίζει η πιο πρόσφατη έκθεση της ICPP

Αυστραλία: θάνατοι από καύσωνες, πτώση στην αγροτική παραγωγή, απώλειες σε κοραλλιογενείς υφάλους

Αβορίγινες και κάτοικοι των Νήσων στα Στενά Τόρες θα πληγούν ιδιαίτερα απ΄την κλιματική αλλαγή

Ο ρυθμός και η κλίμακα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επιταχύνεται και οι σημερινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους δεν επαρκούν, αναφέρει η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), το επιστημονικό όργανο του ΟΗΕ. Τίτλος της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή 2022: Επιπτώσεις, Προσαρμογή και Τρωτότητα».





Η Αυστραλία αντιμετωπίζει απειλές απειλές, ανάμεσά τους η απώλεια των κοραλλιογενών υφάλων αλλά και ο θάνατος πολλών ανθρώπων απ΄τους καύσωνες – ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο προβλέπεται να εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση.





Ο καθηγητής Mark Howden απ΄το Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο (Australian National University) είναι αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην οποία συμμετέχουν 270 ειδικοί από 67 χώρες.

READ MORE Κοάλα: στη λίστα των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

«Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει τώρα. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον» είπε:





Climate change is occuring right now, it isn't a future thing, it's happening across every continent across the globe, and every sector across the globe. Almost everything that we rely on in our modern life is affected one way or another by climate change, and those impacts are already showing.





H έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα στις απειλές που αντιμετωπίζει η Αυστραλία τώρα, ανάμεσά τους η μείωση – και η αναστάτωση, γενικότερα – στην αγροτική παραγωγή της χώρας, η αύξηση των θανάτων από καύσωνες και οι εκτεταμένες απώλειες στους κοραλλιογενείς υφάλους.





Ανάμεσα στους ανθρώπους που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι οι Πρώτοι Κάτοικοι της Αυστραλίας, όπως είπε η δρ Ρουθ Μόργκαν, ερευνήτρια στα Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο και μία απ΄τις συντάκτριες της έκθεσης.

READ MORE Προετοιμάζονται για ακραία καιρικά φαινόμενα οι δημοτικές αρχές της Κουηνσλάνδης

«Οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινώσουν πολλές από τις κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι Αβορίγινες και οι κάτοικοι των νησιών των Στενών Τόρες» είπε:





«Changing climate conditions are expected to exacerbate many of the social, economic and health inequalities faced by Aboriginal and Torres Strait Islander people. First Nations people need to play a central role in decision making the draws on their Indigenous knowledge to develop culturally appropriate adaptation responses to climate change.»