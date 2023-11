Κρούσματα στη Νότια Αυστραλία μετά από μήνες, σε lockdown και η Alice Springs

Αντιφάσεις παρουσιάζει η κατάσταση της πανδημίας στην Αυστραλία δεδομένου ότι πολιτείες που παρουσιάζουν κρούσματα δεν επιβάλουν λοκνταουν και εκείνες που δεν εντοπίζουν νέα κρούσματα προχωρούν σε εγκλεισμό – τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις.





Κύρια σημεία





Πέντε κρούσματα στη Νότια Αυστραλία μετά από μήνες

Αιφνίδιο τριήμερο λόκνταουν στην Alice Springs από σήμερα

Επίθεση κυβέρνησης Κουηνσλάνδης σε Σκοτ Μόρισον για εμβόλια, αφίξεις από εξωτερικό και αυθαιρεσία

Κάπως έτσι διαγράφεται σήμερα η πραγματικότητα αν λάβουμε υπόψιν το ξαφνικό λοκνταουν που επιβλήθηκε σήμερα στην Alice Springs της Βόρειας Επικράτειας παρόλο που δεν παρουσιάστηκαν κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Επικράτεια. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή και εύθραυστη.





Η γειτονική με τη Βόρεια Επικράτεια πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας μετά από μήνες μηδενικών εγχώριων κρουσμάτων, ανακοίνωσε σήμερα πέντε νέα κρούσματα κορωνοϊού.





Η κυβέρνηση της πολιτείας ωστόσο αποφάσισε να μην επιβληθεί λοκνταουν – προς το παρόν τουλάχιστον.





Τα πέντε κρούσματα αποτελούν ανησυχητική εξέλιξη για την πολιτεία που πλέον αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της ιδιαίτερα μολυσματικής μετάλλαξης Δέλτα.

Πρόκειται για εργαζόμενο σε ορυχείο που επέστρεψε πρόσφατα απ΄τη Βόρεια Επικράτεια, την σύζυγό του και τρία απ΄τα παιδιά τους.





Ωστόσο ήταν σε απομόνωση ενώ βρίσκονταν στο μολυσματικό στάδιο της ασθένειας είπε ο πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας Stephen Marshall εκφράζοντας ανακούφιση:





" While this is a very concerning turn of events and having this Delta variant in South Australia, we are very relieved."





Την Δευτέρα η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ανακοινωσε περιοριστικά μέτρα για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και χρήση προστατευτικής μάσκας. Σήμερα ανακοινώθηκε όριο 10 ατόμων στις συγκεντρώσεις σε σπίτια. Επίσης υπάρχουν ήδη σε εφαρμογή περιοριστικά με΄τρα στις μετακινήσεις απο και προς όλες τις πολιτείες και επικράτεις εκτός της Τασμανίας.

Στην Κουηνσλάνδη, όπου χθες στις 6 το βράδυ ξεκίνησε το λοκνταουν σε νοτιοανατολική Κουηνσλάνδη, Ταουνσβιλ, Palm Island kai Magnetic Island, εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο.







Η ανώτατη ιατρική σύμβουλος της Κουηνσλανδης Jeanette Young δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τα τρία νέα κρούσματα. «Δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινότητα» είπε η ίδια και συνέχισε «όλοι όσοι βρίσκονταν σε κίνδυνο τώρα είναι σε εγκλεισμό». Η ίδια τόνισε ότι εκείνο που προκαλεί την μεγαλύτερη ανησυχία είναι η μετάλλαξη Δέλτα που βρίσκεται σε έξαρση στο Σύδνεϋ:





"I am not concerned that any of these three cases are a risk to the Queensland community, and I am not concerned with that outbreak. We now do have everyone in quarantine that we believe was at risk. We have to remember that was the Alpha variant, which is far less infectious than this new variant that we have seen circulating in Sydney, the Delta variant. We have to be so alert ." READ MORE Έντονες πολιτικές και επιστημονικές αντιδράσεις για τις αλλαγές με το εμβόλιο AstraZeneca





Στη ΝΝΟ.εντοπίστηκαν 22 νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο εικοσιτετράωρο.





Το Σύδνεϋ και οι περιοχές που το περιβάλλουν βρίσκονται σε λοκνταουν με την πρωθυπουργό της πολιτείας Γκλάντις Μπερετζίκλιαν να εκφράσει απογοήτευση για την εξέλιξη αυτή λέγοντας ότι στο μέλλον θα ήθελε να αποφεύγεται ο εγκλεισμός αλλά πάντα θα ακολουθεί την συμβουλή των ειδικών για τη δημόσια υγεία:





"You know I am disappointed that we are in a lockdown situation but this level of transmission of the virus has forced us into it. But we are already thinking about how we can resume a normal life. We are already thinking about what life after this lockdown looks like."





Η Βικτώρια κατέγραψε ένα κρούσμα κορωνοιού στην κοινότητα τις τελευταίες 24 ώρες.





Βικτώρια και Κουηνσλάνδη ζητούν να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που φτάνουν στην Αυστραλία από άλλες χώρες.





Ο Steven Miles αναπληρωτής πρωθυπουργός της κΟυηνσλάνδης δήλωσε σήμερα ότι οι περισσότερες αφίξεις απ΄το εξωτερικό δεν είναι αυστραλοί πολίτες, δίνοντας στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας.





Η πρωθυπουργός της Κουηνσλάνδης Annastascia Palaszczuk είπε ότι οι αφίξεις απ΄το εξωτερικό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πολιτεία της Κουηνσλάνδης:





"Right across Australia, it is like a pressure cooker. We've got to relieve that pressure. So what are the levers we can pull to relieve that pressure, well we can lower the caps, lower the people coming in."