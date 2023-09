Έληξε το lockdown στη Βρισβάνη

Έληξε σήμερα στη 1 το μεσημέρι το τριήμερο λοκνταουν στην περιοχή της ευρύτερης Βρισβάνης. Η Κουηνσλάνδη κατέγραψε ένα νέα κρούσμα κορωνοϊού στη κοινότητα το τελευταίο εικοσιτετράωρο.





Το κρούσμα συνδέεται με ήδη γνωστή εστία μολύνσεων και φέρνει τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων στην κοινότητα στις 18.





Επίσης, η πολιτεία κατέγραψε 9 νέα κρούσματα κορωνοιού σε ξενοδοχείο καραντίνας.





Η πρωθυπουργός της πολιτείας Anastacia Palaszczuk δήλωσε ότι τα νέα είναι ευχάριστα και ότι η πολιτεια είναι έτοιμη για το Πάσχα και τις διακοπές του. Ωστόσο, δεν παράλειψε να τονίσει ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει και ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί:





"That is good news for Queensland and Easter is good to go. Please be safe and enjoy your time away with family and friends. We are not out of the woods yet. But can I really thank Queenslanders. This has been phenomenal. It has been very stressful for everyone. People of this state have really stepped up. I cannot be more proud."





Ορισμένα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν στην πολιτεια της Κουηνσλάνδης για τις επόμενες 14 μέρες τουλάχιστον.





Υποχρεωτική παραμένει η χρήση προστατευτικής μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως τα σουπερ μάρκετ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.





Οι κάτοικοι της Κουηνσλάνδης είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την προστατευτική μάσκα όταν φεύγουν απ΄το σπίτι τους.





Οι συγκεντρώσεις σε σπίτια δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 30 άτομα.





Καφετερίες, εστιατόρια και μπαρ επιτρέπεται να έχουν πελάτες μόνο σε τραπέζια και όχι όρθιους. Ο χορός σε δημόσιους χώρους και κέντρα διασκέδασης απαγορεύεται.





Οι θρησκευτικές τελετές του Πάσχα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό (COVID-safe).





Επίσης ανάλογο σχέδιο προστασίας επιβάλεται στις εκδηλώσεις για τους εορτασμούς της Ημέρας των ANZAC.





Η κ. Πάλουσεϊ κάλεσε τους ομολόγους της απ΄τις άλλες πολιτείες να άρουν τα περιοριστικά μέτρα για τα ταξίδια απο καιπρος την Κουηνσλάνδη.





Η ΝΝΟ κατέγραψε ένα νέο κρούσμα κορωνοιού. Οι αρχές γνωρίζουν την περίπτωση η οποία εντοπίστηκε στην Byron Bay.





Τα σύνορα της ΝΝΟ με την Κουηνσλάνδη παραμένουν ανοιχτά.





Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys Berejiklian σχολιάζοντας τις διακοπές του Πάσχα και γενικότερα τις διακοπές τους τελευταίους 12 μήνες είπε ότι οι κάτοικοι της ΝΝΟ προτίμησαν την επαρχιακή ΝΝΟ για τις διακοπές τους:





"To be fair, that part of New South Wales to date has done really well. Because the other states wouldn't let us go on holiday, a lot of people had been holidaying in the northern rivers, northern parts, mid to north coast of New South Wales. I know Easter is a good time for businesses to do well, touch wood, they have had a consistent patronage for the past few months."





Η Βικτώρια κατέγραψε μηδενικά κρούσματα για μιά ακόμη μέρα με την πολιτεία να καταγράφει μηδεν κρούσματα για πάνω απο ένα μήνα.





Ωστόσο, η πολιτεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν επιτρέπονται τα ταξίδια προς και απο την Κουηνσλάνδη.





Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κουηνσλάνδη απ΄τη ΝΝΟ και Περιοχή Πρωτευούσης είναι ελεύθεροι να το πράξουν.