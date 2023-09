Μαιευτήριο βομβαρδίστηκε στην Μαριούπολη

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και γυναίκες που βρίσκονταν στον τοκετό. Η ιατρική μονάδα εκτός από μαιευτήριο φιλοξενεί και νοσοκομείο παίδων. Οι Ουκρανικές αρχές ανάφεραν ότι έχουν τραυματιστεί και παιδιά που νοσηλεύονταν στον νοσοκομείο.





Μαιευτήριο και νοσοκομείο παίδων βομβαρδίστηκε - 17 τραυματίες

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκεμπρεγέσους επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν 18 επιθέσεις σε μονάδες υγείας στην Ουκρανία απ΄την έναρξη της ρωσικής εισβολής:





"These attacks deprive all communities of health care. More than 2 million have left Ukraine and WHO is supporting neighbouring countries to provide health care for refugees, most of whom are women and children.”





Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το χτύπημα «φρικαλεότητα» και υποστήριξε ότι πρόκειται για απ΄ευθείας χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων ενώ σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter δείχνει τα συντρίμια του νοσοκομείου. Στην ίδια ανάρτηση κάλεσε τη Δύση να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω απ΄την Ουκρανία.

Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία – με τους περισσότερους απ΄αυτούς να αναζητούν καταφύγιο σε Ευρωπαϊκές χώρες.





Συνάντηση Λαβρόφ-Κουλέμπα στην Τουρκία





Εναγωνίως αναμένεται η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των υπουργών εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ουκρανός ομόλογός του Ντμίτρο Κουλέμπα θα συναντηθούν σήμερα στην Αττάλεια στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ και θα γίνουν δεκτοί απ΄τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ





Στην Αττάλεια θα μεταβεί σήμερα και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος. Μετά την πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, ο Γκρόσι πιέζει για μια τριμερή διάσκεψη με Μόσχα και Κίεβο προκειμένου να ζητήσει δεσμεύσεις για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία.





Υπενθυμίζεται ότι o πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ βρίσκεται στην Ουκρανία. Από χθες λειτουργεί εφεδρικές πετρελαιογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αφού ζημιές έχει υποστεί κεντρικός ηλεκτρικός αγωγός του σταθμού.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η επάρκεια των γεννητριών είναι για μόλις 48 ώρες και ότι αν παρέλθει αυτό το διάστημα χωρίς να αποκατασταθεί η κεντρική ηλεκτροδότηση ενδέχεται να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας καθώς θα σταματήσουν τα συστήματα ψύξης του πυρηνικού καυσίμου.





Ο σταθμός βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων όπως και εκείνος στη Ζαπορίζια. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, έσπευσε να καθησυχάσει λέγοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στους πυρηνικούς σταθμούς σε Ζαπορίζια και Τσερνόμπιλ.