Η πολιτική της Αυστραλίας για την μείωση των εκπομπών άνθρακα, λίγες μέρες πριν την COP26

Δύο ήταν τα βασικά σημεία της πολιτικής που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον για την κλιματική αλλαγή:





Α) μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 35%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030 και





Β) κλιματικά ουδέτερη Αυστραλία έως το 2050





Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δε θα αλλάξει τους υφιστάμενους στόχους της για το 2030, οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 28%. Πιστεύει ωστόσο, ότι η χώρα θα καταφέρει να φτάσει το 35% έως το 2030.





Ο κ. Μόρισον είπε ότι πρόκειται για ένα «μοναδικά Αυστραλιανό σχέδιο» η εφαρμογή του οποίου θα βασιστεί κατά 85% στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες και κατά 15% σε καινούριες τεχνολογίες.





Οι ανακοινώσεις έγιναν λίγες μέρες πριν τη ζωτικής σημασίας σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP26 που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη.





Ο κ. Μόρισον δέχθηκε επικρίσεις, κατά καιρούς ιδιαίτερα αυστηρές, στην παγκόσμια σκηνή και πιέσεις από πολλές πλευρές, εντός και εκτός Αυστραλίας, για την ιδιαίτερα ‘χλιαρή’ προσέγγισή του σε θέματα κλιματικής αλλαγής.





Στις χθεσινές του δηλώσεις τόνισε ότι πρόκειται για μία πολιτική που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και ότι η κυβέρνηση «άκουσε προσεκτικά τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες των Αυστραλών» προκειμένου να πετύχουν σωστό σχεδιασμό:





Our plan is a fair plan, it's a practical plan, it's a responsible plan. Our plan for net zero by 2050 is the plan I believe Australians want because it gets it right; it's been carefully put together, we've listened carefully to the concerns and ambitions of Australians to ensure we get the plan right. READ MORE Κηρύξτε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, λέει ο Γκουτέρες στους παγκόσμιους ηγέτες





Ο κ. Μόρισον είπε ότι θα δαπανηθούν 20 δις εντός της επόμενης δεκαετίας σε τεχνολογίες όπως το υδρογόνο, η ηλιακή ενέργεια χαμηλού κόστους καθώς και χαμηλών εκπομπών άνθρακα σίδηρο και τσιμέντο.





Επίσης, τεχνολογίες όπως η δέσμευση άνθρακα και η υπόγεια αποθήκευσή του.





Ο κ. Μόρισον αναφερόμενος στο κόστος τόνισε ότι δεν θα κλείσει ο τομέας εξόρυξης άνθρακα, δεν θα επηρεαστούν οι εξαγωγές άνθρακα και δεν θα υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα, τον τομέα εξόρυξης μεταλλευμάτων ή το φυσικό αέριο.





Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος των εξαγγελιών ο κ. Μόρισον είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.





Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι εξαγγελίες Μόρισον για τη συνεισφορά της Αυστραλίας στην ουσιαστική μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι «πολύ λίγο, πολύ αργά». READ MORE Αποφάση -σταθμός Αυστραλιανού δικαστηρίου για την κλιματική αλλαγή





Ο αρχηγός των Πρασίνων Adam Bandt χαρακτήρισε τις εξαγγελίες «απάτη» λέγοντας ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για το πως θα μειώσουμε τα ρυπογόνα αέρια που παράγουμε» και υπογράμμισε ότι σχεδόν η μισή μείωση στις εκπομπές ρυπογόνων αερίων που ανακοινώθηκε βασίζεται σε «λογιστικά τεχνάσματα», σε «ιππείς πάνω σε μονόκερους» και σε «τεχνολογίες που δεν υπάρχουν»:





There's no plan for how we will cut our pollution. Almost half of the so called pollution cuts are based on accounting tricks, offsets and someone riding in on a unicorn with technology that doesn't exist yet. This is a total fraud.





Οι Εργατικοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική για την κλιματική αλλαγή δεν έχει τη στήριξη του κυβερνητικού σχήματος υπενθυμίζοντας τις διαφωνίες του Εθνικού Κόμματος – το έτερον ήμιση του κυβερνητικού συνασπισμού.





Ο καθηγητής Will Steffen απ΄το Συμβούλιο Κλίματος (Climate Council) τόνισε ότι η Αυστραλία παραμένει ουραγός στη διεθνή σκηνή τονίζοντας ότι πολλές χώρες έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να υπάρξει η απαιτούμενη αλλαγή το σημείο αναφοράς θα πρέπει να είναι το 2030:





I don't think it's going to make much difference - I think we'll still be the laggard at the back of the pack. What Glasgow was really looking for is more ambitious targets for 2030. I think there's been a real shift in the last month in the lead-up to Glasgow, that many countries are realising that to really meet the Paris climate goals, 2030 has to be the focus.





Ο Σκοτ Μόρρισον θα φτάσει στη Γλασκώβη το Σαββατοκύριακο. Oι εργασίες της συνόδου κορυφής ξεκινούν στις 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 12 Νοεμβρίου.

Ακούστε και διαβάστε ακόμη

READ MORE Η αδράνεια στην κλιματική αλλαγή υπονομεύει την αξιοπιστία της Αυστραλίας, υποστηρίζουν πρώην διπλωμάτες





READ MORE Συμβουλές για την προφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών





READ MORE Αμείλικτη η ομιλία της 16χρονης ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ