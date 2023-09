Νέο εθνικό ρεκόρ κρουσμάτων στη Βικτώρια

Θετικός στον κορωνοιό βρέθηκε ο πρωην πρωθυπουργός Μάλκολμ Τερνμπουλ. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter. «Οπως εκατοντάδες χιλιάδες Αυστραλοί είμαι θετικός στον κορωνοιό. Τα συμπτώματά μου μέχρι στιγμής είναι ήπια και βρίσκομαι σε αυτοαπομόνωση, όπως απαιτείται» έγραψε στην ανάρτησή του.





Η είδηση έρχεται την ημέρα που οι δύο μεγαλύτερες σε πληθυσμό πολιτείες της χώρας- η Βικτώρια και η ΝΝΟ - καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ.





Βικτώρια





Η πολιτεία κατέγραψε 51,356 νέα κρούσματα καθώς οι υγειονομικές αρχές αρχίζουν να προσμετρούν στα ημερήσια νέα κρούσματα και τα θετικά αποτελέσματα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Απ΄τις νέες μολύνσεις 26,428 προέκυψαν απ΄τα rapid test και οι 24,928 απ΄τα μοριακά τεστ (PCR).





Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Πολιτείας αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου περιλαμβάνουν και τα θετικά αποτελέσματα εξετάσεων της εβδομάδας που δεν μπορούσαν να δηλωθούν στις διαδικτυακές πλατφόρμες έως χθες.





Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στο Twitter ανέφερε ότι «Οι περισσότεροι άνθρωποι που ανέφεραν θετικό rapid test έλαβαν αυτό το αποτέλεσμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και το ανέφεραν όταν άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα χθες. Ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θετικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου χθες ήταν 5.923".

Ο υπουργός Υγείας της Βικτώριας Μartin Foley δήλωσε σχετικά:





"That doesn't mean that the new daily case figure has doubled in the course of 24 hours. What it means is it's now given us a realistic picture of transmission in the community. We knew there was undiagnosed cases out there. We're the first jurisdiction to put this system in place arising from the National Cabinet decision earlier in the week."





Η Βικτώρια κατέγραψε επίσης 9 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες φέρνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων απο κορωνοιό στην πολιτεία σε 752.





Στη Βικτώρια 644 άτομα νοσηλεύονται με κορωνοιό, 106 άτομα βρίσκονται σε ΜΕΘ και 24 ασθενείς είναι διασωληνομένοι.

NNO





Στη ΝΝΟ το 40% περίπου των εξετάσεων για COVID-19 επιστρέφουν θετικό αποτέλεσμα με την πολιτεία να καταγράφει 45,098 νέα κρούσματα και εννέα θανάτους.





Οι νοσηλείες εξ αιτίας της COVID-19 έχουν αυξηθεί κατά 57 άτομα με τον συνολικό αριθμό νοσηλεύομενων να ανέρχεται στους 1,795. Απ΄αυτούς οι 145 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.





Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο το σύστημα καταγραφής θετικών αποτελεσμάτων σε rapid test. Θα υπάγεται στην υπηρεσία Service NSW και αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς νέων κρουσμάτων.





Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση της ΝΝΟ, τα κρούσματα θα κορυφωθούν στα μέσα Ιανουαρίου και θα αρχίσουν να μειώνονται τον Φεβρουάριο.





Ρεκόρ και σε άλλες πολιτείες





Νέο αρνητικό ρεκόρ παρουσίασαν σήμερα η Κουηνσλάνδη, η Νότια Αυστραλία και η Περιοχή Πρωτευούσης.





Η Κουηνσλάνδη κατέγραψε 11,174 και δύο θανάτους ανάμεσά τους και ένας άντρας ηλικίας 30 έως 40 ετών που, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας, ήταν ανεμβολίαστος και κατέληξε «αιφνιδίως» στο σπίτι του.





Η Νότια Αυστραλία κατέγραψε σήμερα 4274 νέα κρουσματα και πέντε θανάτους.





Τέλος η Περιοχή Πρωτευούσης παρουσίασε 1305 νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων για την Περιοχή και η δεύτερη φορά που τα κρούσματα ξεπερνούν τα 1,000.