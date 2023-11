Γυναίκα πέθανε λίγες μερές μετά τον εμβολιασμό

Κύρια σημεία





Γυναίκα 52 ετών κατέληξε δύο εβδομάδες μετά τη λήψη του εμβολίου της ΑstraZeneca

Ανέπτυξε θρόμβο αίματος στον εγκέφαλο και εξέπνευσε την περασμένη εβδομάδα

είναι ο δεύτερος θάνατος στην Αυστραλία που έχει συνδεθεί με το εμβόλιο της AstraZeneca

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων TGA η γυναίκα έχασε τη ζωή της από οξεία μορφή ενός σπάνιου συνδρόμου αιματικής θρόμβωσης.





Ο αρχίατρος της Αυστραλίας Paul Kelly χθες Πέμπτη (10/9) επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε απο μια ‘πολύ σπάνια’ περίπτωση η οποία εμφανίστηκε δύο εβδομάδες μετά τη λήψη του εμβολίου.





Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η θανούσα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα τα οποία αυξάνουν – ενδεχομένως – τις πιθανότητες για επιπλοκές.





Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο στην Αυστραλία από επιπλοκές οι οποίες πιθανόν να συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca.

READ MORE Ζευγάρι με κορωνοϊό διέσχισε οδικώς την μισή Αυστραλία

O καθηγητής Κέλλι παροτρύνει τους Αυστραλούς να συνεχίσουν να λαμβάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοιού. Ο ίδιος είπε ότι η απόφαση των αρχών για τα εμβόλια είναι βασισμένη στα στοιχεία για τους κινδύνους και τα ωφέλη:





"I understand that this is very concerning news, clearly concerning news to the family that are affected. I would say this: that we have made those decisions based on the risk and benefit equation. At the moment, the AstraZeneca is a really important element of our vaccine rollout, but nothing is compulsory, so individuals who have concern should talk to their own GP about those concerns."





Mέχρι στιγμής στην Αυστραλία έχουν χορηγηθεί περισσότερες απο 3,6 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων της AstraZeneca.





Οι υγιεινομικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί 15 σοβαρές περιπτώσεις της σπάνιας αιματικής θρόμβωσης. Άλλα 33 άτομα παρουσίασαν λιγότερο σοβαρές επιπλοκές.





Εν τω μεταξύ, η Βικτώρια απολαμβάνει σήμερα την πρώτη μέρα χωρίς περιορισμούς μετά απο δύο εβδομάδες λοκνταουν καθώς και μηδενικά νέα κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο.





Οι αρχές της πολιτείας επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος καραδοκεί παρά την βελτίωση της κατάστασης.





Εκείνο που απασχολεί τώρα την πολιτεία είναι ο θάνατος δύο ατόμων απ΄τις πλημμύρες που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την πολιτεία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει περισσότερες βροχοπτώσεις για την περιοχή της Gippsland – την περιοχή που νότια της Μελβούρνης όπου βρέθηκε χθες ο ένας νεκρός.





Στην Κουηνσλάνδη, όπου ταξίδεψε ζευγάρι απ’ τη Βικτώρια θετικό στον κορωνοιό, δεν έχει εμφανιστεί νέο κρούσμα κορωνοϊού – μέχρι στιγμής τουλάχιστον.