Ύφεση στην Αυστραλία βλέπουν οι οικονομολόγοι αν η Αποθεματική συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων

Σήμερα (Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου) η τράπεζα Westpac ανακοίνωσε ότι απ΄τις 21 Φεβρουαρίου τα επιτόκια των δανείων που προσφέρει θα αυξηθούν κατά 0.25%





Είχαν προηγηθεί ανάλογες ανακοινώσεις απ΄τις τρεις άλλες μεγάλες τράπεζες





H National Australian Bank και η ANZ ήταν οι πρώτες τράπεζες που δεν έχασαν χρόνο και ανακοίνωσαν αύξηση των επιτοκίων τους την ίδια μέρα της απόφασης της Αποθεματικής





Ας σημειωθεί ότι οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Αποθεματικής. Υπενθυμίζεται ότι όταν η Αποθεματική μείωνε τα επίσημα επιτόκια οι τράπεζες δεν εφάρμοζαν τις μειώσεις ή τις εφάρμοζαν αλλά όχι κατά το ποσοστό που είχε αποφασίσει η Αποθεματική.





Οι αποφάσεις της Αποθεματικής ισχύουν και για τα επιτόκια των καταθέσεων όχι μόνο τα επιτόκια των δανείων.





Οι τράπεζες δέχονται πιέσεις για αυξήσεις των επιτοκίων καταθέσεων καθώς τίποτε δεν τις εμποδίζει να εφαρμόσουν τα επιτόκια επιλεκτικά- δηλαδή στα δάνεια αλλά όχι στις καταθέσεις.



Commonwealth Bank και Westpac ανακοίνωσαν αυξήσεις σε λογαριασμούς καταθέσεων





Η Westpac ανακοίνωσε αύξηση κατά 0.25% στους λογαριασμούς καταθέσεων με μπόνους διαμορφώνοντας έτσι τα επιτόκια στο 4%. Αλλά για να δικαιούται ο καταθέτης το 4% θα πρέπει να πληρεί τις εξής προυποθέσεις: α) να κάνει κατάθεση κάθε μήνα και β) στο τέλος του μήνα το ποσό του λογαριασμού να είναι υψηλότερο απ΄οτι ήταν στην αρχή του μήνα.





Η Commonwealth Bank ανακοίνωσε ότι από αύριο (10/2/23) θα αυξήσει το επιπλέον – μπόνους – επιτόκιo στους λογαριασμούς GoalSaver στο 4%, άνοδος 0,75% στο υφιστάμενο μπόνους επιτόκιο. Οι προυποθέσεις, ωστόσο, είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες της Westpac. Δηλαδή, κατάθεση κάθε μήνα και ποσό στο τέλος του μήνα μεγαλύτερο απ΄το ποσό στις αρχές του μήνα.



Επιτόκια και πληθωρισμός





To σκεπτικό της Αποθεματικής για την τελευταία άνοδο των επιτοκίων ήταν ο πληθωρισμός. Η στρατηγική της Αποθεματικής για την συγκράτηση του πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις φέτος – αυξήσεις των επιτοκίων.





Σε σχόλιά του ο υπουργός οικονομίας Jim Chalmers επικαλέστηκε και εκείνος τον πληθωρισμό. Είπε ότι ο υψηλός πληθωρισμός – η ακρίβεια δηλαδή - έχει χτυπήσει την τσέπη του καταναλωτή υπογραμμίζοντας ότι «στην συχνή επικοινωνία μου με τις τράπεζες τους μιλώ για την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά κυρίως στα στεγαστικά δάνεια»:



"We need to get on top of this inflation challenge in our economy which is doing such damage to household budgets and the economy more broadly. I speak frequently to the banks about the pressure on their home loan part of their business. Some people have buffers in their home loans but a lot of people are really feeling the pinch from the interest rate rises."



Οικονομολόγοι εκφράζουν φόβους για ύφεση στην Αυστραλία





Αρκετοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι δεν αποκλείεται η Αυστραλία να μπει σε τροχιά οικονομικής ύφεσης το 2024 αν η Αποθεματική συνεχίσει την ‘επιθετική’ – όπως την χαρακτηρίζουν – πολιτική των επιτοκίων.





Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Age υποστηρίζει ότι η πιθανότητα για ύφεση το ’24 είναι 50-50 με τον ανώτερο οικονομολόγο της Macroeconomics Advisory, Stephen Anthony, να υποστηρίζει, στο ίδιο άρθρο, ότι η πιθανότητα ύφεσης βρίσκεται στο 70%.





Ο George Theranou, ανώτατος οικονομολόγος στην τράπεζα επενδύσεων UBS, μιλώντας στην εκπομπή της SBS On the Money υποστήριξε την άποψη ότι η χώρα διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να περάσει σε ύφεση αν συνεχιστεί η υφιστάμενη τακτική της Αποθεματικής.





Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την απομάκρυνση του επικεφαλής της Αποθεματικής, τον Philip Lowe ενδοκυβερνητικά – δηλαδή από μέλη της κυβέρνησης. Η θητεία του Philip Lowe ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου φέτος και αρχίζει να διαφαίνεται ότι δεν θα ανανεωθεί η θητεία του.