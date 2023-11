Η Αυστραλία βραβεύει ομογενείς

Βραβεύονται περίπου 1200 άτομα για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και στους κλάδους που υπηρετούν. Οι κατηγορίες βράβευσης είναι τέσσερις.





Η υψηλότερη φέρει τον τίτλο του Συνοδού στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Companion in The General Division of the Order of Australia, και έχει ως αρχικά το AC .





Η δεύτερη υψηλότερη διάκριση είναι του Αξιωματικού στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Officer ( AO ) in the General Division of the Order of Australia.





Η 3 η διάκριση είναι του Μέλους στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Member ( AM ) in the General Division of the Order of Australia.





Και η 4 η διάκριση είναι το Μετάλλιο στην Γενική Κατηγορία του Τάγματος της Αυστραλίας, Medal in the General Division of the Order of Australia. ( OAM ).





Επίσης απονέμονται μετάλλια σε πρόσωπα που υπηρετούν σε τομείς όπως το Δημόσιο, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Η διάκριση AO

Με το παράσημο της δεύτερης κατηγορίας, του Αξιωματικού στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Officer ( AO ) τιμάται ο Καθηγητής Leonard George Notaras , από το Ντάργουϊν για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του στον ιατρικό κλάδο, ιδίως στην διοίκηση ιατρικών μονάδων της Βόρειας Επικράτειας και γενικότερα σε επαγγελματικούς οργανισμούς.

Ποιοι λαμβάνουν διακρίσεις ΑΜ

Στην 3 η τη τάξει κατηγορία, δηλαδή του Μέλους στην Γενική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, Officer ( A Μ ). Βραβεύονται οι:





Lee CHRISTOFIS , από το Fitzroy της Βικτώριας για τις σημαντικές υπηρεσίες του στον τομέα των τεχνών και ιδίως στον χορό.





Epaminondas KATSALIDIS , από την Βικτώρια, για τις σημαντικές υπηρεσίες του στην αρχιτεκτονική και ειδικά σε καινοτόμες αειφόρους κατασκευές και δομήσεις (sustainable construction innovations).





John George KOTZAS , από το South Brisbane της Κουηνσλάνδης για τις σημαντικές υπηρεσίες του στις ιδίως στον τομέα των παραστατικών τεχνών (performing arts ) ως διοικητής και καλλιτεχνικός διευθυντής.





Andrew PAPADOPOULOS , από το Earlwood της ΝΝΟ, για τις σημαντικές υπηρεσίες του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό (motorsport) και στην εκπαίδευση για ασφαλή οδήγηση.





Στην 4 η κατηγορία, OAM, με το Μετάλλιο στην Γενική Κατηγορία του Τάγματος της Αυστραλίας, Medal in the General Division of the Order of Australia, συναντούμε τα ονόματα:





Maria ALEXIADIS , από την Βικτώρια για τις υπηρεσίες της στο Καράτε.





George AMARANDOS , από το Carindale της Βρισβάνης για τις υπηρεσίες του στην ελληνική παροικία της Κουηνσλάνδης





Κλινικός Καθηγητής Eugene ATHAN (Ευγένιος Αθανασόπουλος) , από το Geelong της Βικτώριας για τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.





Dr Costas COSTA , από το Hurlstone Park του Σύδνεϋ για τις υπηρεσίες του στην ιατρική ως παθολόγος (γενικός ιατρός)





Arthur PAPADIMITRIOU , από το Ormond της Μελβούρνης για τις υπηρεσίες του στον τομέα των τεχνών, και ειδικά στις πινακοθήκες





Helen PATSIKATHEODOROU , από το Mickleham της Μελβούρνης για τις υπηρεσίες στην κοινότητα του Hume.





Faye Τσολάκη- SPITERI , από την Μελβούρνη για τις υπηρεσίες της στην κοινωνία μέσω οργανώσεων που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.





Το μετάλλιο για τις πολύ υπηρεσίες της στον δημόσιο τομέα της υγείας στην ΝΝΟ (Public Service Medal), λαμβάνει η Dr Michelle Al é na CRETIKOS .





Το μετάλλιο για την προσφορά της στις σωφρονιστικές υπηρεσίες (Australian Corrections Medal) λαμβάνει η Evie GEORGAS από την Κουηνσλάνδη.





Κριτήριο το ελληνικό επώνυμο





Βασικό κριτήριο για να βρίσκουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που βραβεύονται είναι τα ελληνικά επώνυμα.