Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των κρουσμάτων στη Βικτώρια

Η Βικτώρια κατέγραψε 1488 νέα κρούσματα καθώς και δύο θανάτους.





Τα δύο άτομα που κατέληξαν είναι άντρες ηλικίας 60 έως 70 ετών. Ο ένας ήταν κάτοικος του Hume, δήμος της βορειοδυτικής Μελβούρνης και ο άλλος κατοικούσε στην περιοχή του Mornington, στα νοτια της Μελβούρνης.





Νοσηλεύονται 429 άτομα σε νοσοκομεία της πολιτείας, 97 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ενώ 54 είναι διασωληνωμένοι.





Πρόκειται για την πρώτη ημέρα φέτος που ο αριθμός των νεων μολύνσεων ξεπερνά τις 1,400.

READ MORE Η Qantas ξεκινά πτήσεις εξωτερικού απ΄τις 14 Νοεμβρίου

Στη σημερινή ενημέρωση των συντακτών ο συντονιστής της ομάδας αντιμετώπισης της COVID-19 στη Βικτώρια Jeroen Weimar είπε μεταξύ άλλων ότι «Τα 1488 σημερινά κρούσματα είναι ο υψηλότερος αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων που καταγράφεται στην πολιτεία απ΄τη έναρξη της πανδημίας».





Από χθες τα μεσάνυχτα πέρασαν σε επταήμερο λοκνταουν δύο ακόμη περιοχές της επαρχιακής Βικτώριας. Η περιοχή του Shepparton, στην βορειοανατολική Βικτώρια και ο δήμος Moorabool που βρίσκεται στα δυτικά της Μελβούρνης και καλύπτει έκταση ανάμεσα στη Μελβούρνη και το Μπαλαράτ.





Υπενθυμίζεται οτι σε επταήμερο λοκνταουν βρίσκεται απ΄την Τετάρτη και η επαρχιακή περιοχή Lα Trobe Valley στην Ανατολική Βικτώρια.

Σήμερα ο υπουργός οικονομίας της πολιτείας Τιμ Πάλας ανακοίνωσε πακέτο στήριξης σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα ύψους 196,6 εκ. δολαρίων:





" We'll be providing cash grants to thousands of operators who have been playing a key role in the fight against the Delta variant. We are proud to announce $196.6 million in a package of support. It will provide a one-off payment to eligible businesses, including sole traders, to cover periods of restrictions from 21 September through to 4 October."





Ο κ. Πάλας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της κυβέρνσηης της Βικτώριας στη στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης η οποια δεν συμμετέχει πλέον στην οικονομική στήριξη επιχειρήσεων.





ΟΙ εργασίες στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Τρίτη 5 Οκτωβρίου μετά από διακοπή δύο εβδομάδων προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του ιού. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα προκάλεσαν βίαιες διαδηλώσεις στη Μελβούρνη.





Εν τω μεταξύ σήμερα, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών στο κέντρο της πόλης διαλύοντας συγκέντωση εναντίον του λοκνταουν.

Στη 1 το μεσημέρι ομάδα περίπου 100 ατόμων συγκεντρώθηκε στους Βοτανικούς Κήπους της πόλης φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ντάνιελ Άντριους.





Στη ΝΝΟ





Τα νέα κρούσματα συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω απ΄τα 1000. Σήμερα η πολιτεία κατέγραψε 813 κρούσματα τοπικής μετάδοσης και δέκα θανάτους.





Απ΄τα δέκα άτομα που κατέληξαν, τέσσερα ήταν ανεμβολίαστα, πέντε είχαν λάβει μία δόση και ένα ήταν πλήρως εμβολιασμένο.





Ο Jeremy McAnulty απ΄την υπηρεσία υγείας της ΝΝΟ αναφερόμενος στους εμβολιασμούς στην πολιτεία είπε ότι το 87,7% του πληθυσμού άνω των 16 έχουν εμβολιαστεί με μία δόση και το 65,2% είναι πλήρως εμβολιασμένοι:





"And 65.2 per cent are fully vaccinated. The total number of vaccines administered in NSW is now 10.2 million. These are great numbers, thank you so much for coming forward to get vaccinated to protect yourself, your families, your communities ."