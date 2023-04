Η Αποθεματική αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια

Ανακούφιση θα νοιώθουν οι δανειολήπτες μετά την σημερινή απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας να αφήσει τα επιτόκια στο 3,6%.





Οπως είχε πει πρόσφατα ο επικεφαλής της Αποθεματικής Τράπεζας Phillip Lowe, η κεντρική τράπεζα της χώρας θέλει να αξιολογήσει την πορεία της οικονομίας πριν προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.





Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Phillip Lowe μετά την σημερινή συνεδρίαση της Αποθεματικής αναφέρει ότι «Η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά αυτόν τον μήνα δίνει στο διοικητικό συμβούλιο περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές της , σε ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας».



Το σκεπτικό της Αποθεματικής στις προηγούμενες αυξήσεις ήταν η συγκράτηση του πληθωρισμού.





Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χαιρέτησε την απόφαση της ΑΠοθεματικής με την υπουργό Οικονομικών Katy Gallagher να αναφέρεται στον πληθωρισμό:





"I think today's decision follows early signs that inflation has likely passed its peak and is beginning to moderate, but we know that it will remain higher than we like for longer than we like. And that's why addressing inflation was a key priority in the October budget. It remains a key priority as we finalise decisions in the budget that will be handed down in May."







Ορισμένοι οικονομολόγοι πίστευαν ότι είναι ακόμη νωρίς να γίνει παύση αλλά και γιατί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών – κυρίως η εμπιστοσύνη των δανειοληπτών – σημειώνει κάθετη πτώση.



Οπως είπε η Adelaide Timbrell, ανώτατη οικονομολόγος της τράπεζας ANZ, υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών τώρα, στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, βρίσκεται σε χαμηλοτερο σημείο απ΄ότι στις αρχές της πανδημίας του κορωνοιού.





Είπε ακόμη ότι οι δανειολήπτες αντιμετωπιζουν πολύ δύσκολες συνθήκες όπως και οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας.





Ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα – για τα δεδομένα της Αυστραλίας – με αρκετούς οικονομολόγους να πιστεύουν ότι η Αποθεματική θα προχωρήσει σε μία ακομη αύξηση σήμερα – κάτι βέβαια που δεν έγινε.





Για περισσότερες λεπτομέρειες ακούστε το ηχητικό που συνοδεύει το άρθρο.