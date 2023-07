Πλημμύρες πλήτουν ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα

Οι υπηρεσίες διάσωσης πραγματοποιούν επείγουσες επιχειρήσεις εκκένωσης περιοχών στην πολιτεία αυτή με τους διασώστες να απομακρύνουν κατοίκους με φουσκωτές βάρκες και καγιάκ στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Μονπελιέ, της οποίας το κέντρο είχε πλημμυρίσει τελείως.





Οι εικόνες απ΄το Βερμόντ είναι παρόμοιες με εκείνες στο Λίσμορ της ΝΝΟ πριν δύο περίπου χρόνια όπου οι δρόμοι της πόλης είχαν μετατραπεί σε λίμνη και οι άνθρωποι έφευγαν απ΄τα σπίτια τους με βάρκες.





Πάνω από 100 άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές του Βερμόντ.





«Η καταστροφή και οι πλημμύρες που βιώνουμε είναι ιστορικές», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Φιλ Σκοτ σε συνέντευξη Τύπου. Δήλωσε ότι οι πλημμύρες «ξεπέρασαν τα επίπεδα της τροπικής καταιγίδας Irene» κατά την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία το 2011.





Ο Phil Scott κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:





"As you know, yesterday I declared a state of emergency and activated the state emergency operations centre in response to this significant rain event. This has allowed us to call on assets from other states to assist us. So far, two swift water rescue teams from North Carolina are in the state and we folded into our operations. Another team from Massachusetts is en route and will be here later today. ... Our local teams were staged around the state yesterday and have been busy this morning. This is an all hands on deck response."





Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε και εκείνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Βερμόντ, επιτρέποντας έτσι την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας.





Στη Νέα Υόρκη, οι καταιγίδες που πλήτουν την περιοχή άφησαν νεκρή μία γυναίκα.



Η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ. κήρυξε ατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τουλάχιστον πέντε κομητείες.





Μεταξύ άλλων επηρεάστηκε το οδικό δίκτυο ορισμένων περιοχών καθώς και οι αεροπορικές πτήσεις.





Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες ανακοίνωσε η Κάθι Χόκουλ:





"Right now we are in the midst of an extraordinary, extraordinary weather event that has just devastated communities throughout the Hudson Valley. ... Once again, the skies opened up and brought so much rain - nine inches of rain in this community - that they're calling this a 1,000 year event. It's only the second time ever that the National Weather Service issued a flash flood emergency. The last time was Hurricane Ida."



Στην ΙΝΔΙΑ





Στην βόρεια Ινδία την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις των μουσώνων.





Το Νέο Δελχί κατέγραψε ρεκόρ βροχόπτωσης τα τελευταία 40 χρόνια μέσα σε διάστημα μιας ημέρας, ανέφεραν σήμερα οι Αρχές και μέσα ενημέρωσης.





Οι κατολισθήσεις διέκοψαν την κυκλοφορία στην Ουταραχάντ, ενώ ελικόπτερα αναπτύχθηκαν στην περιοχή για τη διάσωση ατόμων που είχαν αποκλειστεί.





Η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη – οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην βγουν έξω εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο.



Πλημμύρες στη ΚΙΝΑ





Επαρχίες στην κεντρική και νοτιοανατολική Κίνα πλήττονται – και εκείνες – από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους απ΄την επαρχία Jiangxi – χωρίς να υπάρξουν θύματα (μέχρι στιγμής).





Η Κίνα αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα εις τριπλούν με καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασίες να μαστίζουν τη χώρα αυτό το καλοκαίρι.





Εν τω μεταξύ, στο νότιο ημισφαίριο … επιστρέφει το φαινόμενο El Nino στον Ειρηνικό Ωκεανό σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.





Τι σημαίνει αυτό για την Αυστραλία?





Σημαίνει πιο θερμό και ξηρό καιρό τους ερχόμενους μήνες καθώς και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.





Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινώσει ότι η χώρα παρουσιάζει συνθήκες που προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Παρακολουθεί ωστόσο, στενά την κατάσταση όπως είπε ο Karl Braganza, διευθυντής των Υπηρεσιών Κλίματος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:





"The Bureau has gone to an El Nino alert at the start of June which is really signalling that there's probably about a 70 per cent chance by our matrix dipping down Nino event occurring before summer. Our rainfall and temperature outlooks strongly reflect that kind of a forecast with dry conditions on the horizon, particularly over the next three months or so. Some other agencies have already declared and only new events such as World Meteorological Organisation and NOA in the US, However, we, the set of indicators we have used having passed threshold is yet. So we still haven't declared."





