Χιλιάδες σε λοκνταουν στο Σύδνευ - ανησυχίες για δεύτερο κύμα της πανδημίας

Περίπου 250 χιλιάδες κάτοικοι των βορείων παραλιακών προαστίων του Σύδνευ διατάχθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους για τις επόμενες τρεις, τουλάχιστον, μέρες καθώς οι περιοχές παρουσιάζουν βεβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο.





Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 28 νέα κρούσματα κορωνοιού στα εν λόγω προάστια. Εικοσιπέντε κρούσματα συνδέονται με το Avalon RSL το Avalon Bowlo ή και τα δύο.





28 νέα κρούσματα στην περιοχή των Νorthern Beaches του Σίδνεϊ

Χιλιάδες σε λόκνταουν στα βόρεια παραλιακά προάστια του Σίδνεϊ για τουλάχιστον τρείς μέρες

Η Βικτώρια απαγορεύει την έλευση ατόμων απ΄τις εν λόγω περιοχές του Συδνευ

οι αρχές υγείας της ΝΝΟ κήρυξαν τις περιοχές των βορείων παραλιακών προαστίων του Σίδνευ σε hotspot

Περιορισμοί στα ταξίδια απο και προς Σίδνεϊ ανακοίνωσαν σήμερα Πολιτείες και Επικράτειες

'Οπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας, ο ιός ‘έφτασε’ απ΄το εξωτερικό και εισχώρησε στις βόρειες περιοχές του Σύδνευ.





Σήμερα ο Paul Kelly, ανώτατος ιατρικός σύμβουλος της Αυστραλίας, κήρυξε την περιοχή των βόρειων παραλιακών προαστίων σε ‘hotspot’ ( εστία μόλυνσης).

Οι αρχές της ΝΝΟ ζητούν απ΄τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Να μην επισκέπτονται φίλους ή συγγενείς σε οίκους ευγηρίας ή νοσοκομεία, να αποφεύγουν συναθροίσεις και να περιορίσουν τις συναναστροφές τους στον στενό οικογενειακό τους κύκλο. Να αποφεύγουν χώρους εστίασης υψηλού κινδύνου όπως εστιατόρια καθώς και τις μετακινήσεις χωρίς σοβαρό λόγο σε περιοχές εκτός των βορείων παραλιακών προαστίων, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας της ΝΝΟ Jeremy McAnulty:





"We are asking people in the Northern Beaches area to work from home and remain home as much as possible. Don't visit friends and relatives in aged care facilities or hospitals unless essential. Avoid unnecessary gathering, keep to your household groups. Avoid visiting high risk venues including clubs, restaurants, places of worship and gyms. And avoid unnecessary travel outside the northern beaches area."





Σε σημερινές της δηλώσεις η πρωθυπουργός της πολιτείας Gladys Berejiklian είπε ότι εντός των επόμενων ημερών θα κριθεί αν θα εφαρμοστούν εκ νέου περιοριστικά μέτρα:





"Nobody should be getting on public transport without wearing a mask, nobody in greater Sydney should be going to a supermarket, or a place of worship, or other high-risk areas without wearing a mask. It will just be crazy, if people are undertaking those activities without wearing a mask because the harder all of us work together, the better Christmas we will have, and that's certainly is our objective. And even people in greater Sydney should think about what they're doing."





Στην είδηση των 28 κρουσμάτων στο Σύδνευ, μία – μία οι πολιτείες ανακοίνωσαν περιοριστικά μέτρα και ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις.





Ας σημειωθεί ότι τα σύνορα μεταξύ πολιτειών και επικρατειών άνοιξαν ξανά πριν λίγες μέρες μετά απο μήνες περιορισμών σε κάθε είδους μετακινήσεις.

Η Βικτώρια, απαγόρευσε την είσοδο στην πολιτεία ατόμων απ΄την περιοχή των βόρειων παραλιακών προαστίων του Σύδνευ αλλά και άλλων περιοχών της πόλης με κρούσματα κορωνοιού.





Ο υπουργός υγείας της πολιτείας Μάρτιν Φόλι ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα και την καθιέρωση τριών ‘ζώνών’ που αφορούν στις μετακινήσεις.





Η ‘πράσινη ζώνη’ αναφέρεται στην επαρχική ΝΝΟ. Η έλευση ατόμων απ΄την ‘πράσινη ζώνη’ στη Βικτώρια θα επιτρέπεται και τα άτομα θα χρειάζεται να παρακολουθούν την υγεία τους για τυχόν συμπτώματα κορωνοϊού.





Η ‘πορτοκαλί ζώνη’ αναφέρεται στην περιοχή του ευρύτερου Σύδνευ. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στη Βικτώρια απ΄την περιοχή αυτή ενθαρύνονται να κάνουν το τεστ κορωνοιό μόλις φτάουν στη Βικτώρια και να μείνουν σε καραντίνα έως ότου λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα.





Ωστόσο, απαγορεύεται να εισέλθουν στη Βικτώρια άτομα περιοχών της ‘κόκκινης ζώνης’.





Οι περιορισμοί και απαγορεύσεις ισχύουν απο απόψε τα μεσάνυχτα.





Ο κ. Φολι σε σχετικές δηλώσεις του προέτρεψε τους κατοίκους της Βικτώριας να μην ταξιδέψουν στο Σύδνευ:





"We are very strongly advising all Victorians not to travel to Sydney as conditions are expected to deteriorate and you may not be able to re-enter Victoria without undertaking quarantining for 14 days. Don't come from Sydney, if you are planning to come to Melbourne, don't go to Sydney, if you are planning to go to Sydney."





Τι ανακοίνωσαν Πολιτείες και Επικράτειες





Υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών επιβάλει στους ταξιδιώτες απ΄τη ΝΝΟ η Δυτική Αυστραλία.





Η Τασμάνία προχωρά σε κλείσιμο των συνόρων της σε όσους προέρχονται απ΄τις περιοχές των βορείων παραλιακών προαστιών του Συδνευ ή έχουν περάσει απο κει.





Η Βόρεια Επικράτεια ανακοίνωσε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε κατοίκους και επισκέπτες των βορείων παραλιακών προαστιών του Συδνευ.





Υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι και ειδική άδεια ανακοίνωσε η Νότια Αυστραλία.





Η Περιοχή Πρωτευούσης συμβουλεύει όσους επισκέφτηκαν τα βόρεια παραλιακά προάστια του Σύδνευ απ΄τις 11 Δεκεμβρίου και μετά να υποβληθούν σε τεστ κορωνοιού και να απομονωθούν.