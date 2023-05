Στο 3,7% η ανεργία τον Απρίλιο

Σύμφωνα με στοιχεια της Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα η ανεργία τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 3,7% απ΄το 3,5% του Μαρτίου.





H ανεργία στην Αυστραλία βρίσκεται κάτω απ΄το 4% απ΄τον Μάρτιο του 2022.





O υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers σχολιάζοντας την αύξηση της ανεργίας είπε ότι η κυβέρνηση περίμενε μιά ελαφριά άνοδο στην ανεργία εντός του έτους που διανύουμε.





«Περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί λίγο ως συνέπεια των υψηλότερων επιτοκίων και σε συνδυασμό με κάποια αρκετά σοβαρή παγκόσμια αβεβαιότητα και αυτό είναι που βλέπουμε, σήμερα», είπε ο υπουργός.





Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι είναι αξιοσημείωτο ότι η Αυστραλία εισέρχεται σ’ αυτή την περίοδο «ουσιαστικής παγκόσμιας αβεβαιότητας» με επίπεδο ανεργίας που έχει ένα 3 μπροστά.





Ο υπουργός άδραξε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι στην διάρκεια της κυβέρνησης Αλμπανίζι, που βρίσκεται στην εξουσία λιγότερο από ένα χρόνο, δημιουργήθηκαν 330 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και τόνισε ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.





Χθες Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι μισθοί παρουσίασαν αύξηση 0,8% το τρίμηνο του Μαρτίου φέρνοντας την ετήσια αύξηση των μισθών στο 3,7% - πολύ πιο χαμηλά απ΄το 7% του πληθωρισμού.





Ωστόσο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία πρόκειται για τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης για πάνω από δέκα χρόνια και ωφείλεται στην χαμηλή ανεργία, την προσφορά θέσεων απασχόλησης και τον πληθωρισμό.





Τα συνδικάτα ζητούν αύξηση των μισθών κατά 7% - δηλαδή κατά ποσοστό ίσο με εκείνο του πληθωρισμού.





Η επιτροπή εργασιακών σχέσεων Fairwork Commission εξέφρασε αμφιβολίες για αύξηση 7% λέγοντας ότι αν οι μισθοί αυξηθούν κατά 7% αυτό θα οδηγήσει την Αποθεματική Τράπεζα να αυξήσει περισσότερο τα επιτόκια.





Η έκθεση που κατέθεσε η κυβέρνηση στην επιτροπή Fairwork υποστηρίζει μεν αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης.





Ο υπουργός Εργασιακών Σχέσεων Tony Burke σε δηλώσεις του στο Radio National είπε οτι η αύξηση των μισθών δεν ευθύνεται για τον πληθωρισμό:







"The reality is we know we don't have some sort of wage-price spiral. This is a good outcome for wages, at 3.7. But at the same time we're talking about an inflation rate at 7 percent. There is no way in the world that inflation is being driven by incredible, high wage growth, because we simply haven't had that."