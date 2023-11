Η UNESCO θέλει το Great Barrier Reef στις 'προς εξαφάνιση' τοποθεσίες Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Για κίνηση με πολιτικά κίνητρα έκανε λόγο η υπουργός περιβάλλοντος της Αυστραλίας Sussan Ley σχολιάζοντας την πρόταση της ΟΥΝΕΣΚΟ για ένταξη του Great Barrier Reef στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που απειλούνται με εξαφάνιση:





This decision was flawed clearly there were politics behind it, and clearly the politics have subverted a proper process and for the World Heritage Committee to not even foreshadow this listing is appalling.





Η κ. Ley είπε ότι πριν μια εβδομάδα είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις στην Αυστραλία ότι δε θα υπήρξε ένταξη στη λίστα.





Η υπουργός κατηγορεί την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς για πολιτικά κίνητρα πίσω απ΄την απόφαση αυτή. Αυτό τον καιρό στην προεδρία της Επιτροπής βρίσκεται η Κίνα:





We are challenging this draft decision, it is only a draft decision we will be talking to the 21 member committee and putting out view very strongly and I look forward to their positive response.





Ωστόσο, ο αρχηγός των Πρασίνων Adam Bandt είπε ότι αν η κυβέρνηση θέλει να επιρρίψει ευθύνες θα πρέπει να ξεκινήσει απ΄τον εαυτό της:





“Don’t blame another country for pointing out what we already know the reef is on death watch because of the climate crisis.”





Η έκθεση της UNESCO αναφέρει ότι η μεγάλης κλίμακας λεύκανση των κοραλλιών το 2016 -17 και το 2020 επηρεάζει αρνητικά την αξία του υφάλου, δηλώνοντας ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στην επίτευξη των βασικών στόχων του σχεδίου μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Υφάλου "Reef 2050".





Πέρσι, 2020, ο Mεγάλος Κοραλλιογενής Υφαλος (Great Barrier Reef), βίωσε την τρίτη μαζική λεύκανση των κοραλλιών του σε διάστημα μόλις πέντε ετών.





Ο καθηγητής Τέρι Χιους που πραγματοποίησε μελέτες από αέρος σε εκατοντάδες μεμονωμένους υφάλους, σε δηλώσεις του είχε τονίσει ότι επρόκειτο για το σοβαρότερο επεισόδιο λεύκανσης.





Σε ανάρτηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο καθηγητής Χιους, διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Μελέτες στον Κοραλλιογενή Ύφαλο στο πανεπιστήμιο James Cook του Κουίνσλαντ, είχε γράψει :«Aισθάνομαι σαν ένας λάτρης της τέχνης να περιπλανιέται στο Λούβρο όταν καίγεται».





Το 2016 και το 2017, είχαν σημειωθεί άλλα δύο επεισόδια λεύκανσης στην διάρκεια των οποίων θανατώθηκε περίπου το ήμιση των κοραλλιών ρηχών νερών στο Great Barrier Reef.





Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος έχει μήκος 2.300 χιλιόμετρα και είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα στον κόσμο.





Ο David Ritter, επικεφαλής της Greenpeace στην Αυστραλία, υποστήριξε ότι η πρόταση της UNESCO για το Great Barrier Reef επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ύφαλος κυρίως μέσω της αδράνειά της σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής:





“What we have seen for years is Australian politicians not doing what they promised to do by not preserving our Great Barrier Reef.”





