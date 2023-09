COP26: Kοινή διακήρυξη ΗΠΑ -Κίνας για την κλιματική αλλαγή

Ενώ η Αυστραλία περιμένει περισσότερες πληροφορίες απ΄την κυβέρνηση Μόρισον για το πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών άνθρακα που έδωσε στη δημοσιότητα πριν τη σύνοδο της Γλασκώβης – Κίνα και ΗΠΑ ενώνουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.





Κύρια σημεία





Κοινή διακήρυξη ΗΠΑ - Κίνας για το κλίμα

Δεσμεύονται για μείωση των εκπομπών μεθανίου, την προστασία των δασών και την εξάλειψη της χρήσης άνθρακα

Σε λίγες μέρες αναμένεται η τελική συμφωνία απ΄την COP26

Σε μια κίνηση – έκπληξη, που χαιρέτισαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δύο χώρες εξέδωσαν κοινή διακήρυξη για την ενίσχυσης της δράσης για το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της δεκαετίας.





Η Κίνα έχει την πρωτιά στις εκπομπές άνθρακα στον κόσμο και ακολουθούν οι ΗΠΑ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ινδία. Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία δε συμφώνησε στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050- θέτοντας ως στόχο το 2070.





Δεδομένων των εντάσεων ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια η κίνηση αυτή κατέπληξε πολλούς.

READ MORE Στον πάτο 64 χωρών η Αυστραλία για την πολιτική κλίματος

Η κοινή διακήρυξη Κίνας -ΗΠΑ για το περιβάλλον αναφέρει ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται να εργαστούν στη COP26 για «ένα φιλόδοξο, ισορροπημένο και χωρίς αποκλεισμούς αποτέλεσμα στον μετριασμό [χαμηλότερες εκπομπές], την προσαρμογή και την οικονομική υποστήριξη» στη βάση των οδηγιών της Συμφωνίας του Παρισιού. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του Παρισιού επιδιώκει την συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον ενάμιση με 1,8 βαθμούς Κελσίου.





Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ο πλανήτης βρίσκεται σε μια «καταστροφική» τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας κατά 2,7°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.





Ο απεσταλμένος της Κίνας στη Γλασκώβη Σίε Ζενχουά δήλωσε ότι «Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το χάσμα μεταξύ των τρεχουσών προσπαθειών και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, επομένως θα ενισχύσουμε από κοινού τη δράση για το κλίμα».

READ MORE Νεαρός υπουργός έξειξε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή στη σύνοδο COP26

Η συμφωνία «δείχνει ότι η συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος για την Κίνα και τις ΗΠΑ» είπε ο ίδιος.





Η συμφωνία των δύο υπερδυνάμεων προβλέπει τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, την προστασία των δασών και τη σταδιακή εξάλειψη της χρήσης άνθρακα.





«Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν έχουν λίγες διαφορές, αλλά όταν πρόκειται για το κλίμα – η συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος» είπε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζόν Κέρι:





" The United States and China have no shortage of differences, but on climate, on climate, cooperation is the only way to get this job done. This is not a discretionary thing, frankly. This is science. It's math and physics that dictate the road that we have to travel ."

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στη Γλασκώβη, χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στο Twitter τη συμφωνία, στην οποία διακρίνει «ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».