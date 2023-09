Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων έχει πλήξει 17 χιλιάδες ανθρωπους σε 74 χώρες δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους σε συνέντευξη τύπου στην οποία ανακοινώσε την απόφασή του να κηρύξει ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την ασθένεια της ευλογιάς των πιθήκων.





Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

Το επίκεντρο της επιδημίας είναι η Ευρώπη

Υπάρχει εμβόλιο αλλά σε ανεπαρκείς ποσότητες

Ο κ. Γκεμπρεγιέσους είπε ότι η επιτροπή των ειδικών δεν κατάφερε να πετύχει συναίνεση και παρέμεινε διχασμένη σχετικά με την αναγκαιότητα κήρυξης του ανώτατου επίπεδου συναγερμού και γι’ αυτό την απόφαση και, κατά συνέπεια, την ευθύνη πήρε ο ίδιος.





«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα» είπε.





Ο κ. Γκεμπρεγιέσους διευκρίνισε ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος για την Ευρώπη ειναι αυξημένος ενώ για τον κόσμο ο κίνδυνος παραμένει σχετικά χαμηλός.





Ο Μαρκ Ράιαν, υπεύθυνος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμου Οργανισμού Υγείας, σχολιάζοντας την απόφαση του επικεφαλής του Οργανισμού είπε ότι «Είναι μία έκκληση για ανάληψη δράσης, αλλά δεν είναι η πρώτη», και πρόσθεσε ότι ελπίζει πως αυτό θα οδηγήσει σε ανάληψη συλλογικής δράσης κατά της νόσου.

Η κήρυξη αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς ωστόσο να υποχρεώνει τα κράτη να προχωρήσουν σε μέτρα αντιμετώπισης.





Ο καθηγητής επιδημιολογίας Andrew Grulich, απ΄το Kirby Institute, δήλωσε ότι υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά των πιθήκων και ότι αυτό είναι το ισχυρότερο εργαλείο στην πρόληψη μιας επιδημίας.





Ο ίδιος είπε ακόμη ότι οι προμήθειες του εμβολίου κατά της ευλογιάς των πιθήκων είναι ανεπαρκείς και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κήρυξη του ανώτατου επιπέδου συναγερμού θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής του εμβολιου.





Αν και το επίκεντρο της νόσου βρίσκεται στην ευρώπη ο καθηγητής υποστηριξε ότι αν η Αυστραλία προχωρήσει σύντομα σε εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς των πιθήκων θα μπορέσει να αποφύγει την εξάπλωση της νόσου σε επίπεδα που βλέπουμε σήμερα σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι το θέμα είναι ότι το εμβόλιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους σε πολύ μικρή κλιμακα: