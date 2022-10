જાણો ઓસ્ટ્રેલિયામાં બદલાઈ ગયેલ ફાયર ડેન્જર રેટિંગ વિષે

LISTEN TO પર્થમાં થયેલા બુશફાયરના કારણે ગુજરાતીમૂળના રહેવાસીઓ સહિત હજારો લોકોને ઘર છોડીને સુરક્ષિત સ્થળે જવાની ફરજ પડી હતી. અસરગ્રસ્તોને આ કપરાં સમયમાં તેમના મિત્રો, પરિવારજનો અને વિવિધ સામાજિક સંસ્થાની મદદ પ્રાપ્ત થઇ હતી. કેવી પરિસ્થિતીમાં તેમણે ઘર છોડ્યું અને કોણે તેમને મદદ કરી જાણિએ અસરગ્રસ્તોના અનુભવો વિશે. SBS Gujarati 05/02/2021 12:05 Play

વિવિધ માધ્યમો દ્વારા SBS Gujarati સાથે જોડાયેલા રહી શકો છો.



SBS Gujarati Website: www.sbs.com.au/gujarati ને બુકમાર્ક કરો અને તાજા પ્રકાશિત થતા સમાચારો મેળવો.

Advertisement

SBS Radio એપ: SBS Gujarati ના તમામ પોડકાસ્ટ અને લાઇવ રેડિયો સાંભળવા App Store અને Google Play પરથી SBS Radio app ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાતીમાં સમાચારો અને મુલાકાતો સાંભળો: ગુજરાતીમાં દૈનિક સમાચારો અને દેશ – વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી સમુદાયના લોકોની મુલાકાતો સાંભળવા SBS Gujarati ને Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify પર સબસ્ક્રાઇબ કરો.