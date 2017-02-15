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Australians targeted in latest IS video

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Justice Minister Michael Keenan

Justice Minister Michael Keenan Source: AAP

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Published 15 February 2017 at 5:47pm, updated 16 August 2022 at 11:18am
By Aileen Phillips, Luke Walker
Source: SBS
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आस्ट्रेलिया के इस्लामिक समुदाय के तीन वरिष्ट व्यक्तियों को कहा गया है कि वह फाँसी की सज़ा के लक्ष्य पर हैं।ऐर यह बात सामने आयी है स्वयम् घोषित इस्लामिक स्टेट द्वारा जारी एक भयभीत करने वाले विडियो से। सुनिये इसी पर अनीता बरार द्वारा प्रस्तुत एक फीचर ...

Published 15 February 2017 at 5:47pm, updated 16 August 2022 at 11:18am
By Aileen Phillips, Luke Walker
Source: SBS
Available in other languages
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