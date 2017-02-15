Australians targeted in latest IS video

Justice Minister Michael Keenan Source: AAP
Published 15 February 2017 at 5:47pm, updated 16 August 2022 at 11:18am
By Aileen Phillips, Luke Walker
Source: SBS
Available in other languages
आस्ट्रेलिया के इस्लामिक समुदाय के तीन वरिष्ट व्यक्तियों को कहा गया है कि वह फाँसी की सज़ा के लक्ष्य पर हैं।ऐर यह बात सामने आयी है स्वयम् घोषित इस्लामिक स्टेट द्वारा जारी एक भयभीत करने वाले विडियो से। सुनिये इसी पर अनीता बरार द्वारा प्रस्तुत एक फीचर ...
Published 15 February 2017 at 5:47pm, updated 16 August 2022 at 11:18am
By Aileen Phillips, Luke Walker
Source: SBS
Available in other languages
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