ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में ड्रोन्स, ड्रोइड्स और रोबोट्स

ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में सात वर्ष की आयु तक के बच्चे आज कल व्यस्त हैं विज्ञान से सम्बंधित अपनी योग्यता को आजमाने और दर्शने में.





और अब इनका यह कोशल अन्य लोग भी देख सकतें हैं Sydney में चल रहे National Science सप्ताह में!





इन बच्चों द्वारा विकसित ज्यादातर परियोजनाओं का लक्ष्य औपचारिक जीवन में उपयोग पर है.





इन स्कूली बच्चों के लिये इस वर्ष का विषय ड्रोन्स, ड्रोइड्स और रोबोट्स है.





इन बच्चों द्वारा विकसित इन परियोजनाओं और परिकल्पनों को देख कर आप यह सोच सकतें हैं ही फ्यूचर बहुत ब्राइट है!





इसके आलावा यहाँ पर बच्चों द्वारा ही विकसित रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स और सुरक्षा उपकरण भी प्रदर्शित हैं.





लोगों को अपनी और आकर्षित कर रहा है अमेरिकी वास्तुविद Frank Lloyd Wright द्वारा विकसित स्वरूप पर आधारित बच्चों की रोचक कहानी 'दी थ्री लिटिल पिग्स' के घरों के ढाँचे.





यह पर्यावरण-अनुकूल तो है ही और साथ ही भेड़िया को भी घर के बहार ही रखता है.





इस परियोजनाए के निर्माता दस वार्षिये Reilly Smithers को इस पर गर्व है - "This is definitely something bigger than what I've done before. I've done more like LED matrixes and things like that before, but nothing -- nothing -- on this scale."





इन सब परियोजनाओं को विकसित करने का बढ़ावा देने का मात्र एक ही मकसद है - आने वाली पीढ़ी की विज्ञान, तकनिकी, इंजीनियरिंग, और गणित में रूचि बढ़ाना.





इस प्रदर्शनी को देख कर ऐसा प्रतीत होता है यह प्रयास सफल हो रहा है.





१४ वार्षिये Ella Leavey बताती हैं की वह एक इंजीनियर बनेगीं - "Yeah, I think, before this, it wasn't really something that I thought about a lot. But in doing this, it's made me sort of think about the engineering side of things."





बच्चों का साथ दे रहे अध्यापक भी इस तरह के प्रयास से बेहद संतुष्ट नज़र आ रहे हैं





Wonona School में विज्ञान के अध्यापक Andrew Draper मानते हैं की इस तरह की प्रदर्शनियों को विकसित करते समय अध्यापकों को भी कुछ नया सीखने का मौक़ा मिलता है - "To be truly creative with the students and allow them to step outside what might be a rigid curriculum framework is so important."





इस प्रदर्शनी में एक ड्रोन का प्रतिरूप शामिल है जो ऑस्ट्रेलिया के सूदूरवर्ती इलाकों में बुशफिर और बाढ़ से लड़ रहे स्वयंसेवकों की सहायता के काम में योयदान दे सकता है.





इस ड्रोन के सहनिर्माता Justin Khoury बताते हैं की उनकी टीम को इसका उड़ान भरने योग्य परिरूप बनाने में काफी मुश्किलें आयी - "We went back to the drawing board and thought, 'What else can we add? What's not right? What can we improve in our drone?'"





आज ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में बच्चे सब सीख रहें हैं कंप्यूटर कोडिंग से लेकर अभियांत्रिकी दाँचून की संरचना करने तक!





इन परियोजनाए को बनांते समय थोड़ा खेल और मनोरंजन जैसे माहौल जरूर है पर इसके साथ ही विशेषज्ञ सलाह देते हैं की स्कूलों को विज्ञान के मूल सिद्धान्त को पढना नहीं भूलना चाहिय्हे.