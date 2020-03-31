सरकार ने की १३० बिलियन डॉलर के “जॉब कीपर अलाउंस” की घोषणा

Orman yangınları sırasında sert bir şekilde eleştirilen Başbakan Scott Morrison'ın COVID-19'a karşı mücadeledeki liderliği destek görüyor. Source: AAP
Published 31 March 2020 at 1:56pm, updated 31 March 2020 at 1:58pm
By Julia Carr-Catzel
Presented by Jitarth Jai Bharadwaj
Source: SBS
फ़ेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े स्टिमुलस पैकेज “जॉब कीपर अलाउंस” (राहत पैकेज) को कोरोना वायरस की महामारी के कारण प्रभावित कंम्पनियों को अपने कामगारों की नौकरी बचाने के लिए दिया है।
Published 31 March 2020 at 1:56pm, updated 31 March 2020 at 1:58pm
By Julia Carr-Catzel
Presented by Jitarth Jai Bharadwaj
Source: SBS
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