मेलबर्न में भारतीय प्रवासी दिवस और विश्व हिंदी दिवस का हिस्सा कैसे बनें?

इस अवसर पर मेलबर्न स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास (कॉन्स्युलेट) ने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को कार्य़क्रम में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है।





खास बातेंः

हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन होता है।

पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी 2003 में आयोजित किया गया था।

न्यायविद् डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने सन् 2000 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया गया था।

एसबीएस हिन्दी को मेलबर्न स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से काउंसल जनरल श्री राज कुमार ने एक ऑडियो संदेश भेजकर पूरी जानकारी दी।





उन्होंने बताया कि भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिये प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को किसी एक विषय पर कविता या निबन्ध का विडियो बना कर भेजना है।





विषय इस प्रकार हैं -

1. भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका





2. प्रवासी भारतीय के रूप में आप की जीवन यात्रा







कविता तथा निबंध की भाषा केवल हिन्दी होनी चाहिए। और वीडियो किसी सफेद या सादी पृष्ठभूमि पर होना चाहिए।







सभी भागीदारों से समय सीमा पालन करने का अनुरोध है।







कविता के लिए कुल समय अवधि अधिकतम 2-3 मिनट और निबंध के लिए अधिकतम 4-5 मिनट है।











वीडियो भेजने की अंतिम तिथि गुरुवार 7 जनवरी 2021 और इसे cons6.melbourne@mea.gov.in पर ईमेल करें।





सभी योग्य भागीदार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे और उनकी प्रविष्टियों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।





अधिक जानकारी के लिए cons6.melbourne@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।





प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो एक ही मंच पर प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को, उनकी प्रतिभा की सराहना हेतु सम्मानित किया जाता है।





9 जनवरी 1915 के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से यानी अपने विदेश प्रवास के बाद भारत लौट आये थे और उन्होंने भारतीयों को साथ जोड़ते हुए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इसीलिये भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिये 9 जनवरी का दिन चुना गया है।











