जानिये ऑस्ट्रेलिया के दो नए स्किल्ड वीसा - 491 और 494 के बारें में

16 नवंबर 2019 से, स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए दो नए वीजा उपलब्ध है, जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्रीय इलाके में रहने और काम करने की आवश्यकता होगी।





सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे प्रमुख शहरों पर जनसंख्या दबाव को कम करने की कोशिश करते हुए क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में कौशल की कमी से निपटने के लिए नए वीजा पेश किए गए हैं।











इस भेटवार्ता में, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट रोहित मोहन और रणबीर सिंह हमें नए वीसा के बारें में जानकारी दे रहे हैं.





पॉडकास्ट सुने:

Disclaimer: We’d like to point out that the information contained in this segment is general and is not specific advice. If you would like accurate information relevant to your situation, you should ask a registered migrant agent.





