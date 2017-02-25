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Muslim candidate says she'ii fight for the underdog

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Greens Candidate Toni Pikos-Sallie

Greens Candidate Toni Pikos-Sallie Source: SBS/Ryan Emery

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Published 25 February 2017 at 5:42pm, updated 25 February 2017 at 6:16pm
By Ryan Emery
Source: SBS
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एक आस्ट्रेलियन मुस्लिम महिला का कहना है कि वह राजनीति में आ रही है ताकि वह सुविधाहीन लोगों के लिये उनकी आवाज़ बन सके।टोनी पीकोस साह्ली , अगने महीने पश्चिमी आस्ट्रेलिया में सदर्न रिवर की सीट से ग्रीन्स के लिये चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसी पर अनीता बरार द्वारा प्रस्तुत एक फीचर ...

Published 25 February 2017 at 5:42pm, updated 25 February 2017 at 6:16pm
By Ryan Emery
Source: SBS
Available in other languages
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