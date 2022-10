भारतीय समुदाय ने पुलिस के साथ मनाया विक्रम सम्वत नव वर्ष

भारतीय समुदाय के लोगों ने हाल ही में सिडनी की पैरामैटा पुलिस फोर्स के साथ मिलकर विक्रम सम्वत 2078 नव वर्ष के उत्सव का आयोजन किया। आयोजक अरुणेश शेठ का मानना है कि यह अपनी तरह का पहला आयोजन था।





मुख्य बातें





पैरामैटा पुलिस फोर्स ने भारतीय समुदाय के साथ मिलकर मनाया गया विक्रम सम्वत 2078 नव वर्ष

भारतीय समुदाय के बच्चों ने प्रस्तुत किया रंगारंग कार्यक्रम

भविष्य में ऐसे और भी कार्यक्रमों का होगा आयोजन



रसिका डांस अकादमी की छात्राओं ने नृत्य प्रदर्शन करते हुए Source: Harmohan Walia



पैरामैटा पुलिस स्टेशन के प्रांगण में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में रसिका डांस अकादमी की छात्राओं ने नृत्य प्रदर्शन किया।







कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हरमोहन वालिया का कहना था कि, "कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक रहा। पंडित जतिन भट्ट के मंत्रोच्चारण ने आयोजन में और भी रस भर दिया।"



पैरामैटा पुलिस कमांडर जूली बून व् अन्य पुलिसकर्मियों के साथ महासंघ के कार्यकर्ता Source: Harmohan Walia



पैरामैटा पुलिस कमांडर जूली बून के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में जलपान की व्यवस्था पुलिस ने ही की थी।



पुलिसकर्मियों का सम्मान करते पंडित जतिन भट्ट Source: Harmohan Walia



श्री शेठ का कहना था कि, "हम यह आयोजन पुलिस के साथ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे खुद को खतरे में डाल कर हमारी सुरक्षा करते हैं।"







करीब दो घंटे चला यह कार्यक्रम भारतीय समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाने, और भारतीय संस्कृति के प्रचार का एक अच्छा माध्यम बना।







