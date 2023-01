आज़ादी की कोशिशों का केटलोनिआ के बड़े बैंकों पर हो रहा है हानिकारक असर

केटलोनिआ की सरकार स्पेन से आज़ादी की पूर्णरूप से हर संभव कोशिश कर रही है हालाँकि स्पेन की एक अदालत ने कैटलन संसद के सत्र को निलंबित करने का आदेश दिया है.





इस बीच स्पेन के नेता चाहते हैं की यूरोपियन यूनियन कैटलन और स्पेन की सरकारों के बीच बातचीत का मार्ग खोलने में प्रभावकारी रूप से सहायता करें.





स्पेन से आज़ादी कीकोशिशों काकेटलोनिआ के बड़े बैंकों पर भी हानिकारक असर हो रहा है.





स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटलन की संसद में सोमवार ९ अक्टूबर को होने वाले सत्रको निलंबित करने का आदेश दिया है.





इस बैठक में केटलोनिआ की सरकार स्पेन से आज़ादी कीघोषणा करने वाली थी बावजूद इसकेकी हाल ही में हुए जनमत -संग्रह पर प्रतिबन्ध लगादियागयाहै.





१अक्टूबर को करवाए गए इस जनमत संग्रह में लगभग ४२ प्रतिशत कैटलन वासियों ने मत डाला और इसमे से ९० प्रतिशत लोगों ने स्पेन से अलग होने के पक्ष में मन दिखाया.





इस निलंबन आदेश से दशकों मेंहोने वालीइस राजनितिक संकट कोऔर बढ़ा दियाहै तथाआज़ादी केसवाल पर भी प्रश्न चिन्ह सा लगादियाहै.





केटलोनिआ की संसद की अध्यक्ष और आज़ादी की इस कोशिश केलिये कार्यरत Carme Forcadell का कहना है की संसद के सत्र कोनिलम्भित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काहनन है.





(Spanish, then translated:) "The Constitutional Tribunal has suspended it, but it has suspended something before it was formally called for, before the order of the day was set. This puts at risk freedom of expression and the right of initiative of Members of Parliament. And it demonstrates, once again, that the courts are being used to resolve political problems."











उधरअदालत का कहना है की उसकेआदेशको चुनाती दी जासकती है .





पर इसके साथ ही अदालत ने Carme Forcadell, और संसद केसदस्यों को अदालत के आदेश की अवमानना की स्थिति में सज़ा भुगतने के लिये तैयार रहने को भी कहा है.





Spanish People's Party केकेटलोनिआ में नेता Xavier Garcia Albiol, ने आज़ादी की मांग करने वालों के समर्थकों को इसमौके काफायदाउठाके कदम पीछे हटाने का सुझाव दियाहै.





(Spanish, then translated:) "We at the People's Party believe that this suspension is an ideal excuse for Junqueras and Puigdemont to stop and take a step back in their crazy adventure of declaring independence unilaterally."





यूरोपियन यूनियन केअधिकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाने पर बल दे रहेंहैं परइसके साथहीउनका कहनाहै की कैटलनसरकार का आज़ादी की मांग करना स्पेन काघरेलू मुद्दा है.





दूसरी ओर केटलोनिआ के राष्ट्रपति Carles Puigdemont नेअपने रूख में नरमी लाते हुए कहा है की वह स्पेन की सरकार केसाथ बातचीत केलिये तैयार हैं.





स्पेन की सरकार ने इस बात के जवाब में कहा है की वह बातचीत उसी स्थिति में करेगी जब कैटलन सरकार स्पेन के कानून का पालन करना शुरू कर दे.





बार्सिलोना के महापौर ने यूरोपियन यूनियन से इसमुद्देपर दोनों सरकारों के बीच बातचीतकरवाने की कोशिशों पर अधिक बल देने के बात कोफिर दोहराया है.





महापौर Ada Colau का कहना है की यूरोपियन यूनियन के हस्तक्षेप के बिना यह बातचीत नहीं हो सकती.





(Spanish, then translated:) "We believe that the EU should take an active part and facilitate dialogue. That's the idea we have expressed, as, obviously, now we share the concern for the current situation. We need to create a forum for dialogue, and this platform for dialogue is only possible if there is European involvement -- not a formal mediation, but the European Commission could facilitate a multilayered task force."





इस अनिश्चिता केचलते स्पेन केशेयरबाजार और वहांकेदो बड़े बैंकों Caixabank और Banco Sabadell मेंगिरावटदेखि गयी.





केटलोनिआ की अर्थव्यवस्ता पुर्तगाल या ग्रीस से बेहतर है और इसे स्पेनका सबसे समृद्ध क्षेत्रमानाजाताहै.





इन दो बड़े बैंकों को यदि और कोई नुक्सान होताहै तो स्पेन की अर्थव्यवस्था चरमरासी जाएगी





फिलहालतो Banco Sabadell केअधिकारी इस बैंक केमुख्यालयकोकेटलोनिआकेबाहर Alicante, क्षेत्रमेंलेजारहेहैं





इससे बैंक अपने ग्राहकों के हितों रक्षा और European Central बैंक केतले कामकरसकेगा.





ATL Capital Investments के अध्यक्ष Ignacio Cantos केअनुसार बैंकों पर केटलोनिआ की सरकार द्वारा आज़ादी की इस कोशिश से बैंकोंपर दबावबना हुआ है.