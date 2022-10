पूर्वी तट पर आयी बाढ़ से कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में देरी

तेज़ बारिश और बढ़ती बाढ़ के बीच, पूर्वी तट की कई सड़कें बाधित हो गई हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 वैक्सीन के ट्रक भी अटक गए हैं।





जनरल प्रैक्टिशनर्स को वैक्सीन की डिलीवरी में होने वाली इस देरी का मतलब यह है कि इस चरण की योजना के अनुसार सभी को वैक्सीन मिलने में भी देरी हो सकती हैं। उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी माइकल किड ने बताया की बाढ़ के चलते कुछ जनरल प्रैक्टिसेज बंद हो गई हैं।





मुख्य बातें

बाढ़ से बाधित हुए वैक्सीन के ट्रकों के रास्ते

पूर्वी तट पर लगातार बिगड़ रहा है मौसम का हाल

अधिकारियों ने जनता को टीका आपूर्ति का दिया आश्वासन

प्रोफेसर किड ने कहा, "हम जानते हैं कि मौसम की मार झेल रहे इलाकों में खासकर टीकों के वितरण में देरी हुई है। टीका वितरक इस देरी से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे लिए सभी कार्यकर्ताओं और मरीज़ों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है।"





प्रोफेसर किड ने यह भी बताया कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के घरेलू उत्पादन को दवा नियामक से हरी झंडी मिलने के बाद, अब टीके की यह खुराकें भी जल्द उपलब्ध होंगी।









उधर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल असोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ क्रिस मोय ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई जनता को आश्वस्त किया है कि वे थोड़ा संयम बरतें, और यह कि टीकाकरण के लिए सबकी बारी आएगी।





