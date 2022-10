45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी है यहां वीसा

इस लिस्ट में नए ऑक्युपेशन जोड़े गए हैं जो हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक, कृषि और फूड प्रॉडक्शन क्षेत्रों से हैं।









मुख्य बातेंः

साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने DAMA प्रोग्राम की ऑक्युपेशन लिस्ट में बड़े बदलाव किए हैं।

नए ऑक्युपेशन जोड़े गए हैं जो हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक, कृषि और फूड प्रॉडक्शन क्षेत्रों से हैं।

अंग्रेजी और उम्र में भी छूट दी गई हैं।





इस बारे में जारी एक बयान में माइग्रेशन साउथ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, “DAMA के तहत जो ऑक्युपेशन लिस्ट में हैं, उन सभी में पर्मानेंट रेजिडेंसी उपलब्ध होगी, जो टेंपररी स्किल शॉर्टेज वीसा या स्किल्ड इंपलॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीसा के तहत मिल सकेगी।”





माइग्रेशन एक्सपर्ट सुमन दुआ बताती हैं कि उम्र और अंग्रेजी ज्ञान की शर्तों में भी बड़ी छूट दी गई हैं।





नेशनवाइड माइग्रेशन ऐंड एजुकेशन की सुमन दुआ कहती हैं, “कुछ ऑक्युपेशन में 45 साल की आयुसीमा हटा दी गई है। यानी अब यह 45 साल से ज्यादा वालों के लिए भी उपलब्ध होगा। साथ ही अंग्रेजी के स्तर में भी काफी छूट दी गई है।”





सुमन दुआ बताती हैं कि कई नए ऑक्युपेशन लिस्ट में जोड़े गए हैं।





वह कहती हैं, “इस लिस्ट में कई ऐसे ऑक्युपेशन भी हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की जनरल स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट में भी नहीं हैं। यानी राज्य DAMA एरिया को ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया का स्थायी वीसा चाहने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प है।”











