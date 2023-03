Muaj kev ceeb toom tias tsam tsis tau gas txaus siv

Ntsiab lus tseem ceeb: Yuav muaj ib txhia xeev tsis tau gas txaus siv rau ntau lub caij ntuj no los yog rau ob peb lub xyoos..

AEMO tau los qhia txog nws cov kev tshuaj ntsuam thiab nqua hu kom kub siab ceev nrooj los nqes peev tsim kom tau gas txaus siv.

Tab sis lub koom haum Climate Council tau tib txog lub tswv yim tsim gas coj los siv no coj los daws Australia tej teeb meem tsis tau gas thiab electricity siv.

Tej zaum Australia tej xeev qab teb kuj yuav tsis tau gas txaus siv rau lub caij ntuj no yuav los txog thiab ntshe yuav tsis tau gas txaus siv ua ntuv zus rau lub sij hawm li ob peb xyoos.





Lub koom haum Australian Energy Market Operator (AEMO) thiaj tau qhia nws cov kev tshuaj ntsuam txog tej hauj lwm no rau hnub Thursday thiab nqua hu kom muaj kev nqes peev kom thiaj tau gas txaus siv ib ntus ntxiv no.





Nws tsab ntawv cej luam (report) xyoo 2023 txog gas qhia tias, yuav tsim tau gas txaus rau tej customers ntawm plawv teb chaws thiab sab hnub tuaj ntawm Australia siv.





Tab sis raws li tau muaj kev kwv yees tseg lawm, tej zaum ntshe yuav muaj teeb meem tau rau sab qab teb, hais tsis ntsees rau Victoria - yog tias tsim tau gas tsawg yuav laus txog li ib nrab rau xyoo 2027.



Lub koom haum no tau hais tias yuav ua rau tsis tau gas txaus siv yog tias tej gas tsim tau ntawm tej xeev sab qaum teb tsis raug coj los siv hauv teb chaws tab sis ho muab xa muag txawv teb chaws lawm





Txij xyoo 2026, ces yog tias tsis kub siab nrhiav kom tau tej gas no ntxiv coj los siv hauv teb chaws no, los yog siv cov hydrogen, los sis biomethane coj los siv hloov tej gas no, ces tej zaum yuav tau coj tej gas uas Queensland tsim tau uas tau muaj cov kev pom zoo tias yuav xav muag txawv teb chaws ntawd coj los siv ntawm teb chaws no.





Australia tus nom tswj dej num hluav taws xob thiab gas los twb yeej tau pub lub fwj chim rau lub koom haum tswj tej kiab khw lagluam no kom nrog daws tej teeb meem tsis tau gas txaus siv no ntawm tej chaw raws ntug hiav txwv sab hnub tuaj kiag tam sim no lawm.





Ces tej koom haum no thiaj yuav muaj peev xwm siv lub fwj chim no rau lub caij ntuj no xyoo 2023 no mus, thiab tej fwj chim tshiab no yog siv los pab kom muaj gas thiab muaj tej hluav taws xob txaus siv, thiab los pov puag tej neeg siv gas ntawm lub teb chaws no.





Yog li ntawd thiaj siv ib co tswv yim coj los tswj kom tau gas siv ruaj ntawm teb chaws no, thiab cov kev pom zoo ntawm tsoom fwv nrog tej tuam txhab tsim gas ntawd thiaj yog tej yam yuav pab kom tau gas siv ntawm lub teb chaws no.



Daniel Westerman uas yog tus coj ntawm lub koom haum AEMO hais tias, tej kev pom zoo uas muaj siv tam sim no yuav pab tswj kom muaj gas txaus siv thiab tsim kom tau gas ntau tuaj ntxiv mas thiaj tiv thaiv tau tej kev tsis muaj gas txaus siv rau lub caij ntuj no nod uas yuav muaj neeg siv gas ntau heev los yog kom tau gas siv rau yav tom ntej.





Nws tau qhia rau xov tooj cua ABC tias "Qhov peb xav tau tiag tiag ces yog cov kev nqes peev los tsim kom tau gas ntau ntxiv rau peb siv - tsis hais yuav yog nqus ntawm tej chaw uas muaj gas, yuav gas txawv teb chaws rau tej xeev sab qab teb tau siv, los yog siv cov biomethane uas yog ib co renewable gases, los sis siv hydrogen thaum tsim tau coj los siv.









Gas los yeej tseem yog tej yam uas tseem ceeb rau cov kev tsim hluav taws xob, thiab yog cov coj los siv rau lub caij uas tso tseg tsis siv tej chaw uas siv roj zeb ntsuam los tsim hluav taws xob thiab hloov mus siv tej renewable sources ntawd.





Tab sis kub koom haum Climate Council tau tib tias ua li cas pheej tseem kub siab txog cov kev los xyuas kom tsim tau gas ntau tuaj ntxiv coj los siv tam li yog ib cov tswv yim coj los daws Australia tej teeb meem gas thiab hluav taws xob xwb.





Andrew Stock uas yog ib tug kws paub zoo txog tej hauj lwm no ntawm lub koom haum ntawd thiaj tau hais tias cov kev tsim dua cov chaw khawb gas tshiab tsis yog ib lub tswv yim yuav daws tau tej teeb meem no, tsim nyog Australia yuav tau nqe peev nyiaj txiaj kom sai los tsim cov renewable energy thiab tej chaw khaws hluav taws xob cia kom tau siv.





Nws tau hais tias "Yeej muaj tej pas dej tauv tsim hluav taws xob siv, thiab yeej khaws tau tej gas tseg cia tau siv yuav laug npaum li qhov peb xav tau siv lawm thiab, tsuas yog tias ntshe ho muaj teeb meem ua rau tej chaw siv roj zeb ntsuam tsim tsis tau hluav taws xob txaus siv xwb mas thiaj yuav ua rau tsis tau gas txaus siv xwb."



Yog li thiaj kwv yees tias tej chaw tsim gas los yeej yuav los pab tsim kom tau cov renewable energy siv thiab, vim rau qhov lub sij hawm 10 xyoo ntxiv no ces twb yuav muab tsib (5) lub chaws uas siv roj zeb ntsuam los tsim hluav taws xob kaw lawm, ces yuav ua rau tsis tau hluav taws xob txog li 13 feem pua ntawm tej kiab hluav taws xob siv lawm.





Txawm li cas los kuj tsim tau hluav taws xob ntxiv txog li ntawm 2000 megawatts los ntawm tej zog cua, thiab phiaj ziab tshav thiab tej uas khaws cia rau hauv tej roj teeb 1 xyoos dhau los txog rau lub ob hlia ntuj xyoo 2023 lawm thiab.





Mr Westerman tau hais tias tej no tau pab dws tej teeb meem tsis muaj gas txaus siv rau lub caij ntuj no, uas suav Queensland lub chaw siv roj zeb ntsuam tsim hluav taws xob hu ua Callide C coal, thiab NSW lub chaw tsim hluav taws xob Liddell Power Station us yuav muab kaw lub hlis tom ntej no nrog thiab.





Tab sis yeej tseem tsis tau paub tseeb tias xyov tej neeg siv ho yuav hlooov cov kev siv gas mus siv lwm cov energy sai npaum li cas thiab.





Yog li thiaj tau muaj cov kev kwv yees txog cov kev siv hluav taws xob no qes dua coj los qhia txog cov kev tseem muaj neeg hloov cov kev siv roj mus siv lwm yam qeeb dua ntawm tej vaj tse thiab tej lagluam.