Australia tsis siv cov emergency response rau COVID-19 hnub no lawm. Nod yog cov kev pauv hloov tshiab.

Highlights Muaj tsev kawm qib siab ANU ib cov teeb txheeb qhia tias muaj 10 tus neeg Australia muaj cov yam ntxwv kab mob COVID-19 uas mob ntev.

WHO cej luam tias muaj ntiaj teb tej neeg kis tau kab mob COVID-19 tsawg dua 10% lawm.

Tam sim no muaj tus tshuaj Moderna bivalent vaccine hno rau neeg Australia lawm.

Muaj ib cov ntawv cej luam qhia tias tej neeg Western Sydney mloog tau tias muaj neeg txhob txwm cais ntxub ntxausg tsis nyiam lawv rau lub caij uas muab teb chaw kaw vim muaj kab mob COVID-19 sib kis.

Tau xaus tsis siv cov kev yuam kom tej neeg kis tau kab mob COVID-19 yuav tau cais tus kheej thoob plaws rau Australia tej xeev hnub tim 14 lub 10 hli ntuj no lawm.





Kuj tsis them tej nyiaj Pandemic Leave Disaster Payment rau tej neeg sawv daws lawm thiab, tsuas them rau tej neeg uas hauj lwm casual uas tu tsom kwm tej laus, tu tej neeg puas cev, tej neeg ua hauj lwm tswj kev noj qab haus huv rau cov neeg Aboriginal thiab tej neeg ua hauj kho los yog tu saib xyuas tej neeg mob ntawm tej tsev kho mob xwb.





NSW lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv (NSW Health) tau hais tias tej neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm rau ntej tej chaw ua hauj lwm uas tej zaum yuav kis tau kab mob yooj yim rau lwm tus thiab yog hais tias lawv ho kis tau kab mob COVID-19 ces tsim nyog rov qab mus ua hauj lwm tau tom qab xya hnub los yog tom qab uas tsis muaj tej yam ntxwv mob tso.





Thiaj txawm tias tej xeev feem coob tsis hais kom tej neeg yuav tau qhia cov kev sim RAT (Rapid Antigen Test) result rau nom tswv paub los yeej tseem muaj qee cov xeev tseem yuam kom tej neeg yuav tsum tau sim thiab qhia rau nom tswv paub yog thaum sim es paub tias kis tau tus mob no lawm.





Kuj tsis siv tej cai feem ntau uas siv coj los tswj tus kab mob COVID-19 no lawm thiab dua ntawm cov kev uas tseem yuav tau siv ntaub npog qhov ncauj rau ntawm tej chaw uas yuav kis tau tus mob no yooj yim xwb thiab yeej tseem yuam kom tej neeg ua hauj lwm kho mob ntawm lub teb chaws no yuav tsum tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.



Tau muaj ib cov kev teeb txheeb tshiab ntawm lub tsev kawm qib siab Australian National University qhia tias yeej tseem muaj tej neeg Australia ntau tshaj 10 leej yog cov neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID uas mob ntev thiab.





Professor Nicholas Biddle uas yog tus coj uas sau cov kev teeb txheeb no tau qhia tias tej neeg uas muaj ntau cov yam ntxwv mob los yog muaj cov yam ntxwv mob COVID uas mob ntev ntawd los tej zaum kuj yuav ua rau lawv tsis tshua tau txais kev noj qab nyob zoo heev thiab.





Tam sim no ces tej neeg Australia yeej muaj peev xwm mus hno tau cov tshuaj Moderna bivalent vaccine uas coj los tiv thaiv tus kab mob COVID virus xub thawj thiab tus kab mob Omicron BA.1 uas hlav ncau tshiab ntawd lawm.





Txawm li cas los WHO (World Health Organisation - Ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv) tej kws yeej tau hais tias yeej tseem tsis tau muaj xov xwm txaus tasm sim no los taw qhia kom siv ib co tshuaj bivalent vaccine twg thiab.





Phau ntawv xov xwm The Guardian tau cej luam tias Australia tau muab nws cov tshuaj COVID vaccine txog li 20 feem pua pov tseg lub hlis dhau los no vim muaj neeg mus hno cov tshuaj booster dose ntawd tsawg tsawg xwb.





Txawm li cas los cov kev nkim tej tshuaj pov tseg no yeej tseem nyob rau theem hauj sim raws li WHO cov kev teev txog cov kev nkim ntau koob tshuaj vaccine txij ntawm 15 mus txog 40 feem puas ntawd thiab xwb.



Tau muaj ib tsab ntawv cej luam ntawm lub tsev kawm qib siab Australian Catholic University thiab lub koom haum United Workers Union tau tawm tswv yim tias tej neeg nyob ntawm tej zos sab hnub poob ntawm Sydney ntawd mloog tau tias lawv raug lwm tus txhob txwm tsim teeb meem rau los yog raug lwm tus faib cais vim lawv yog lawv ib tsav neeg yog piv rau tej neeg nyob ntawm tej zos sab hnub tuaj uas yog cov chaw neeg nplua nuj nyob rau lub caij uas tseem kaw xeev vim muaj kab mob sib kis coob heev ntawd.





Tsab ntawv cej luam no tau hais tias "Tej neeg ntawm sab hnub poob nroog Sydney thiab lwm cov zos uas cuam tshuam mloog tau tias lawv raug yuam txwv hnyav heev kom tsis txhob pub lawv tawm mus tau rau qhov twg thiab txwv tsis pub tawm hmo ntuj mus rau ib qho qhov twg yog muab piv rau lwm thaj chaw ntawm nroog Sydney.''





Xeev Western Australia los kuj tau txiav txim siab txo nws cov chaw hno tshuaj vaccine tsawg lawm thiab. Txawm li cas los yeej tseem muaj tshuaj vaccines hno rau tej neeg ntawm tej chaw kho mob (GPs -General Practices) uas koom cov kev hno tshuaj vaccine no thiab tseem muaj hno ntawm tej chaw muag tshuaj.





Kuj tau muaj ib tug qauv tshiab kwv yees tias xeev South Australia tseem yuav muaj ib phaum neeg tshiab kis tau kab mob coob heev rau thaum ntxov rau lub 12 hlis ntuj yuav los txog no thiab. Txawm li cas los kuj tau kwv yees tias tej zaum yuav tsis muaj ceem npaum li ntau phaum tau xub kis ua ntej dhau los.





Yog li ntawd lub xeev no thiaj tau kwv yees tias tej zaum yuav muaj neeg coob heev raug coj mus kho ntawm tej tsev kho mob rau lub caij li ntawm Christmas ntawd.



Tau muaj ib pawg neeg ywj pheej uas tswj tus kab mob COVID thiab lwm cov kab mob kis thoob ntuj (Independent Task Force on COVID-19 and other Pandemics) txheeb tau tias ''tej zaum tus kab mob COVID-19 uas xub xub pib tshwm sim ntawd ces yog kis ntawm tej tsiaj rau tib neeg.''





Ntxiv ntawd los pawg neeg no yeej tsis muaj peev xwm yuav ''qhia tau meej tseeg los yog muaj pov thawj txaus ntseeg tau'' coj los qhia kom tau tias tus kab mob COVID-19 yog xub pib tshwm sim muaj hauv ib lub laboratory tiag.





Raws li WHO tau qhia rau hauv nws tsab ntawv cej luam tshiab ces pom tau tias tau muaj ntiaj teb tej neeg kis kab mob ntawm ib lub limtiam rau ib lub limtiam tsawg txog 10 feem pua lawm thiab cov feem pua tas sim neej los kuj tau nqe 1 feem pua rau lub limtiam xaus rau hnub tim 9 lub 10 hli ntuj 2022 no lawm thiab.





Thiab kuj paub tias muaj cov teb chaws li Germany, China (Suav tuam tshoj), France (Fabkis), America (US) thiab Italy kuj tau cej luam tias lawv muaj neeg kis tau tus kab mob no ntawm ib limtiam rau ib limtiam twg coob tshaj plaws hauv ntiaj teb no.





