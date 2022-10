Muaj neeg kis kab mob COVID tsawg lawm, tab sis AMA ceeb toom tias ntshe tseem yuav kis ib phaum ntxiv ntawm Australia thiab.

Highlights Tej kws teeb txheeb ntawm tsev kawm qib siab University of Queensland hais tias kab mob COVID-19 yuav ua rau plawv puas.

TGA pom zoo tso cai siv tau Pfizer's vaccine rau tej me nyuam hnoob nyoog 6 hlis mus txog cov hnoob nyoog qes dua 5 xyoos.

WHO yeej cej luam ua ntuv zus tias muaj neeg kis kab mob COVID-19 tshiab thiab tas sim neej tsawg zujzus thoob ntuj txhua limtiam lawm.

New South Wales thiab Victoria tau tshaj tawm tias muaj neeg kis tau kab mob COVID-19 tshiab, raug coj mus kho ntawm tsev kho mob, thiab tas sim neej thiab cov neeg raug kho hauv chav ICU tsawg rau thaum xaus rau lub limtiam txog hnub tim 06 lub 10 hlis ntuj no lawm yog piv rau limtiam dhau los.





NSW lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv (NSW Health) tau hais tias kuj tau muaj ib co cim qhia thaum ntxov tias tus kab mob BA.2.75 tseem kis coob tuaj ntxiv ntawm nws lub xeev.





Txawm li cas los, lub xeev no cov neeg nruab nrab uas raug coj mus kho ntawm tsev kho mob kuj muaj tsawg tshaj plaws txij li tau pib xyoo no thiab. Thiab kuj kwv yees tias tseem yuav muaj neeg tsawg li no rau limtiam ntxiv tom ntej no.



Advertisement





Tej kws teeb txheeb ntawm tsev kawm qib siab University of Queensland txheeb tau tias tus kab mob COVID-19 yuav ua rau puas plawv.





Uas lawv qhia tias tus kab mob COVID 'txawv kab mob khaub thuas.'





Steve Robson uas yog tus coj ntawm lub koom haum Australian Medical Association tau hais tias Australia maj tshem cov kev kom tej neeg cais lawv tus kheej thaum kis tau kab mob COVID-19 ntxov dhau heev lawm.





Nws tau qhia rau lub chaw nthuav xov xwm AAP tias "Txhua yam peb paub qhia tias ntshe peb tseem yuav muaj neeg kis kab mob COVID ib phaum ntxiv thiab. Thiab yog tias peb ho rov qab muaj kev kis ib phaum kab mob rau lub caij holiday no thiab ces yuav yog ib co xwm phem rau lub teb chaws no vim peb yuav tsis muaj peev xwm los tswj tau tej uas twb xub kis tau ua ntej lawm.''





Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) los kuj tau tso cai pom zoo siv cov tshuaj Pfizer's vaccine coj los hno rau tej me nyuam haus hnoob nyoog txij 6 hlis mus txog cov hnoob nyoog qes dua 5 xyoos lawm thiab.





Thiab lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) tseem yuav los txheeb tus tshuaj no ua ntej nws yuav taw qhia rau tus nom tswj dej num noj qab haus huv kom tso cai siv tau cov tshuaj no.





Ces tus tshuaj Moderna's COVID-19 vaccine thiaj li yog tib tug tshuaj vaccine uas tau txais kev tso cai siv tau rau tej me nyuam yaus muaj tej hnoob nyoog no uas yuav kis tau kab mob yoooj yim xwb.





TGA yeej tau tso cai kom lub tuam txhab tsim tshuaj Moderna xa ntawv thov kev tso cai siv tau cov tshuaj bivalet vaccine uas coj los kho tus kab mob virus xub muaj ua ntej thiab tus kab mob BA.5/BA.4 uas yog ib tug kab mob hlav ncau ntawm tus kab mob Omicron.



TGA tau hais tias nws yuav los txheeb cov kev sim siv cov tshuaj vaccine seb zoo li cas tso ua ntej yuav tso cai pom zoo siv tau.





Australia twb yeej tau tso cai pom zoo siv tau cov tshuaj Moderna vaccine uas siv coj los hno tiv thaiv tus kab mob virus xub thawj thiab tus kab mob Omicron BA.1 uas hlav ncaus tshiab ntawd siv tam li yog hom tshuaj peb los yog hom tshuaj vaccine plaub coj los hno rau tej neeg ntiag tug muaj hnoob nyoog 18 xyoo los yog siab tshaj ntawd.





Queensland, Victoria thiab Western Australia los kuj tau kaw tej chaw npaj los siv cais tej neeg uas kis tau kab mob COVID-19 lawm.





Thiab kuj tau siv nyiaj ntau tshaj $1 billion coj los tsim tej chaw siv no rau lub caij uas tseem muaj tus kab mob no kis thoob ntuj.





Thiab tej neeg kis tau kab mob COVID-19 tshiab txhua limtiam twg los sis tej neeg uas tas sim neej thoob ntuj no los kuj muaj tsawg zujzus thoob ntuj no lawm thiab.





Hnub zwj Teeb (Thursday) ntawd ces ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv (World Health Organization) tau qhia tias muaj neeg tas sim neej txog 8,300 leej rau lub limtiam xaus rau hnub tim 02 lub 10 hli ntuj dhau los no, uas yog muaj tsawg dua 12 feem puas yog piv rau limtiam dhau los.





Hos tej teb chaws uas muaj neeg kis tau kab mob tshiab coob tshaj plaws ces yog cov teb chaws li Germany, US, Japan, Suav tuam tshoj, thiab Fabkis.





Nrhiav tau ib lub Clinic kho cov mob COVID uas mob ntev tau ntawm:





Nrhiav tau ib lub chaw sim COVID-19 tau ntawm no:





Teev koj cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT) tau ntawm no yog koj sim thiab paub tias kis lawm:





Ua ntej koj mus txawv teb chaws, txheeb tej xov xwm tshiab qhia tias seb koj yuav tau ua dab tsi thiab muaj cov kev taw qhia dab tsi tsim nyog koj paub txog.





Nod yog qee cov lo lus muaj ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19 ua koj yam ntawv