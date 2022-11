Kis kab mob COVID-19 phaum tshiab: NSW thiab Victoria muaj neeg kis coob ntxiv

Highlights Tau muaj ib cov kev teeb txheeb tshiab qhia tias muaj Australia tej me nyuam yaus txog ob feem peb kis tau tus kab mob COVID-19.

Lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv qhia tias tus tshuaj COVID-19 ua rau muaj teeb meem cuam tshuam txog cov kev coj khaub ncaws.

Western Australia thiab Queenslad tso tseg tsis siv tej cai tswj COVID-19 State of Emergency ntxiv lawm.

Australia tej xeev feem coob tau qhia tias muaj tej neeg kis tau kab mob COVID tshiab raws limtiam coob heev tuaj ntxiv rau hnub zwj Kuab (Friday) no lawm.





Ntawm New South Wales ces tau muaj tej neeg kis tau tus kab mob no coob tuaj ntxiv ntawm lub limtiam dhau los ntawm 10,050 mus ua 12,450, tus uas yog kis tau coob ntxiv tuaj txog 24% lawm.





Kuj tau muaj cov xwm txheej zoo sib xws li no ntawm xeev Victoria thiab, vim tau muaj xov xwm qhia tias tau muaj tej neeg kis coob tuaj ntxiv ntawm 8,537 tus rau lub limtiam dhau los nce mus ua 10,226 tus uas yog kis coob tuaj ntxiv yuav laug txog 20 feem pua thiab.



Advertisement

Hnub zwj Teeb (Thursday) dhau los ntawd ces Dr Kerry Chant uas yog NSW tus coj tswj dej num noj qab haus huv tau hais tias ntshe tseem yuav muaj neeg kis coob tuaj ntxiv ntawm lub xeev no rau ntau limtiam ntxiv no.





Nws tau hais ib co lus hauv ib daim yeeb yaj kiab (video) tias "Tej no qhia rau peb tias peb tab tom muaj neeg kis tus kab mob COVID-19 no phaum tshiab lawm."





Limtiam dhau los ces Dr Brett Sutton uas yog tus coj tswj dej num noj qab haus huv xeev Victorian kuj tau hais ib cov lus tawm tswv yim sib xws li no thiab tias ntshe Victoria ''tab tom pib muaj phaum kab mob COVID-19 kis tshiab' lawm thiab.''



Mark Butler uas yog Australia tus nom teb chaws tswj dej num noj qab haus huv tau hais tias Dr Chant cov lus taw qhia no tab tom haum rau lub caij uas xav rov qab qhia kom tej neeg nco mus hno cov koob tshuaj boosters thiab ua tib zoo xyuas kom lawv hno tej tshuaj vaccine no txwm.





Nws tau hais tias tus zauv nrab ntawm 7 hnub uas tej neeg kis kab mob COVID ntawd tseem tsawg dua 1 feem 10 ntawm tej neeg uas kis coob heev rau lub 7 hli ntuj dhau los. Txawm li cas los kuj pom tau tias limtiam dhau los ntawd kuj muaj tej neeg kis coob tuaj ntxiv yuav laug txog li ob feem pua thiab.





Kuj tau muaj ib cov kev teeb txheeb ntawm haiv neeg no ces kuj qhia tau tias tau muaj Australia tej me nyuam yaus yam tsawg li ob feem peb tau kis tau tus kab mob COVID-19 no lawm.





Dr Archana Koirala uas yog ib tug kws paub zoo txog kab mob sib kis ntawm lub chaw teeb txheeb NCIRS thiab ua tus coj teeb txheeb txog tej me nyuam yaus tau hais tias "Tseem ntau tshaj ob npaug ntawm tej me nyuam yaus uas tau so qhov ntswg thiab qa mus sim uas kis tau tus kab mob virus no lawm thiab."





"Ces thiaj tau kwv yees tias tej zaum yuav muaj tej me nyuam yaus no coob tus kis tau tus kab mob no, vim lawv tsuas muaj tej yam ntxwv mob hauj lwm los sis yog yeej tsis muaj tej yam ntxwv mob li ces thiaj ua rau lawv tsis mus sim tias seb puas kis tus kab mob virus no."



Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) kuj tau tso cai pom zoo siv tau cov tshuaj Pfizer's bivalent COVID-19 vaccine coj los hno ua koob tshuaj booster dose rau tej neeg hnoob nyoog 18 xyoo los yog siab tshaj ntawd kom tiv thaiv tus kab mob virus xub muaj ua ntej thiab hno tiv thaiv tus kab mob Omicron's BA.1 uas yog ib tug kab mob hlav ncau ntawm tus xub thawj ntawd.





Tam sim no ces Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) thiaj yuav tau los txheeb cov tshuaj vaccine no.





Lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv tau hais tias tej tshuaj COVID vaccines no tsuas ua rau muaj teeb meem me me rau poj niam cov kev coj khaub ncaws rau lub hli uas lawv hno tshuaj vaccine xwb.





Nws tau qhia tias "Tau muaj ib cov kev teeb txheeb nrog tej poj niam thoob ntuj ces kuj txheeb tau tias cov kev hno tus tshuaj COVID-19 vaccine ntawd kuj muaj feem me me thiab ua rau muaj kev pauv hloov rau tej poj niam cov kev coj khaub ncaws ib ntus."





"Tsuas ua rau tej poj niam cov kev coj khaub ncaws ib nyuag ntev zog tsawg dua li ib hnub xwb, tab sis kuj tsis muaj kev pauv hloov dab tsi rau lawv cov kev tsob ntshav (coj khaub ncaws) li cas. Cov kev pauv hloov no kuj tau xau sai sai tom qab tsis ntev rau lub caij rov qab coj khaub ncaws tshiab tom qab uas tau hno tus tshuaj vaccine no lawm thiab."



Lub tuam chav lis laj fai noj qab haus huv tau qhia tias tseem muaj ib co neeg yuav muaj cov yam ntxwv mob uas mob ntev, uas muaj tej neeg hnoob nyoog tshaj 35 xyoos, tej poj niam los yog ib cov neeg uas twb yeej muaj ntau yam mob li mob ntshav qab zib, los yog mob ib yam mob hnyav rau lub caij kis kab mob COVID-19 ntawd.





Xeev Western Australia thiab Queensland kuj tau tso tseg tsis siv cov COVID-19 State of Emergency lawm.





Hais txog tej neeg uas kis kab mob COVID-19 tshiab ntawm limtiam thoob ntuj ces kuj muaj neeg kis tsawg txog 17 feem pua thiab tas sim neej tsawg dua 5 feem pua los xaus rau lub limtiam tim 30 lub 10 hli ntuj dhau los no lawm raws li ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab nyob zoo tau qhia rau nws tsab ntawv cej luam tshiab.





Germany, Japan, America (US), Suav (China), thiab teb chaws Republic of Korea (South Korea) yog cov teb chaws uas muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tshaj plaws hauv ntiaj teb no yog muab piv rau theem teb chaws lawm.





Nrhiav tau ib lub Clinic kho cov mob COVID uas mob ntev tau ntawm:





Nrhiav tau ib lub chaw sim COVID-19 tau ntawm no:





Teev koj cov kev sim Rapid Antigen Test (RAT) tau ntawm no yog koj sim thiab paub tias kis lawm:





Ua ntej koj mus txawv teb chaws, txheeb tej xov xwm tshiab qhia tias seb koj yuav tau ua dab tsi thiab muaj cov kev taw qhia dab tsi tsim nyog koj paub txog.





Nod yog qee cov lo lus muaj ntsiab lus tob txog kab mob COVID-19 ua koj yam ntawv