Tej neeg tsis tau medicare siv yuav ua li cas thiaj tau tshuaj ntsiav COVID-19 antiviral pill ntawm Australia

Highlights Paxlovid and Lagevrio yog ob hom tshuaj COVID-19 antiviral pills uas muaj siv ntawm Australia

Tej pej xeem Australia los yog tej neeg nyob ruaj ntawm Australia no yuav tsum tau ntawv sau tshuaj ntawm kws kho mob thiaj yuav tau tej tshuaj no tus nqe pheej yig zog.

Tej neeg uas tsis muaj Medicare siv los yeej tau siv cov kev sab laj dawb siv ntawm ib lub General Practice Respiratory Clinic, tab sis yuav tau them tej nqe tshuaj.

Olga Grobler yog ib tug neeg nyob ntawm Sydney tsis xis nyob tom qab tau mus ncig teb chaws Fiji rov qab los tsev rau lub hli dhau los.





Thiaj ua rau nws mob taub hau, ntuav, ua npaws, thiab nkees nkees.





Ces tom qab ntawd Ms Grobler thiab raug sim tau tias nws kis tau kab mob COVID-19 lawm.





Tus leej niam muaj ob tug me nyuam tau hais tias "Thaum kuv tsim los ces pheej ua rau kuv hnoos thiab cia li hnoos tsis paub tu li lawm.''





"Ua rau kuv kiv taub hau, thiab caus yaum mob chob chob rau kuv tej ntiv tes thiab loog loog rau kuv txhais caj npab thiab tej nqaij ntawm plab hlaub."



Sydney resident Olga Grobler said her COVID-19 symptoms were symptoms were relieved within four hours of taking the antiviral pills. Credit: Olga Grobler Ms Grobler uas yog ib tug nurse dhau los los kuj muaj mob, ces thiaj tau hu rau tus xov tooj pab cawm tej xwm txheej ti tes ti taw mus sab laj nrog nws tua kws kho mob ces kws kho mob thiaj sau cov tshuaj ntsiav noj kho tus kab mob COVID-19 no rau nws.





Ces nws thiaj tau hais tias ua rau nws tsis kaub taub hau thawj zaug rau ntau hnub los no, ua rau nws tsis mob taub hau lawm, nws lub ntsws los kuj huv si lawm, thiab nws kuj hnoos hauj sim lawm tom qab noj tej tshuaj no tau plaub teev.





Ms Grobler tau qhia rau SBS tias "Yog tej yam txaus kuv siab kawg thiab txaus luag kawg tias cia li zoo lawm tiag."





Cov kev muaj cai siv tej tshuaj no





Tam sim no ces yeej muaj tej tshuaj ntsiav noj kho cov kab mob virus no ntawm teb chaws Australia no rau tej neeg hnoob nyoog 70 xyoo los yog siab tshaj ntawd tsis hais lawv yuav muaj yam ntxiv mob los yog muaj ib yam dab tsi yuav ua rau lawv kis tau tus mob no li, tej neeg hnoob nyoog 50 xyoo los yog siab thaj ntawd uas muaj ob yam txuam thawj uas yuav ua rau lawv kis tau tus kab mob no yooj yim, los sis yog cov neeg keeb cag neeg hnoob nyoog 30 xyoo uas muaj ib yam dab tsi yuav ua rau lawv kis tau tus kab mob no yooj yim, thiab tej neeg muaj hnoob nyoog uas muaj teeb meem me ntsis mus txog rau muaj teeb meem loj cuam tshuam txog lawv cov immune system.





Lub tuam chav tswj dej nuam noj qab haus huv thiab cov kev tu tsom kwm tej laus tau hais tias tej tshuaj ntsiav uas yog hom tshuaj Paxlovid thiab Lagevrio, ces tsuas tau them tus nqe tsawg dua $10 xwb yog tias lawv muaj cov concession card siv, thiab tej neeg uas muaj cai yuav tshuaj raws li cov kev pab cuam yuav tshuaj Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ces yuav tau them txog li $ 45.





Lub tuam chav no hais tias "Yog tias koj tsis muaj Medicare card siv ces kuj nyob ntawm seb koj cov kev mob zoo li cas ces yuav tau them raws cov kev kho mob ntawd xwb.''





Lub tuam chav no tau hais ntxiv tias "Xav kom nrog koj tus kws kho mob tham ntawm lub chaw General Practice Respiratory Clinic seb ho muaj cov xub ke them tej nqe li cas. Tej neeg uas tsis yog cov neeg nyob ruaj ntawm Australia tab sis muaj private health los yog travel insurance ces yuav tau txheeb xyuas lawv tej insurance policy teev txog cov nqe kho kab mob COVID-19 ntawm teb chaws Australia.''





Koj muaj peev xwm siv tau cov kev sab laj dawb tau ntawm lub chaw General Practice Respiratory Clinic tau raws li hauv qab no.





Txheeb txog tej xwm txheej phom sij yuav ua rau koj kis tau tus mob no los yog cov kev muaj cai siv tau tej tshuaj no tau ntawm no los yog hu rau cov kev pab cuam National Coronavirus Helpline tus xov tooj 1800 020 080 txheeb seb koj puas muaj cai tau tej tshuaj noj no siv.





Cov tshuaj ntsiav uas muaj coj los noj kho tus mob COVID





Ms Grobler tau hais tias nws muaj hmoo uas tau cov tshuaj ntsiav los noj raws sij hawm. Tab sis tsis yog sawv daws yuav muaj hmoo li nws.





Danny Li uas yog ib tug neeg ntawm Sydney tau hais tias nws tus kws tshuaj ntawm nws lub zos yeej tsis muaj tej tshuaj no li.





Mr Li tau hais tias "Peb kuj tau ceeb thiab vim thaum peb paub tias tsuas muaj cib fim tsawg tsawg yuav tau tej tshuaj no noj xwb."





Mr Li thiaj li yuav tau hu xov tooj rau ntau lub tsev tshuaj kom thiaj tau tej tshuaj no kho nws, thiab raws li tej tuam txhab tsim tus tshuaj no hais ces yuav siv tau cov tshuaj no zoo tshaj plaws rau lub sij hawm thawj ob peb hnub uas pib muaj tej yam ntxwv mob.





Kelly Lim uas yog ib tug kws tshuaj tau hais tias tej chaw muag tshuaj feem ntau yeej tsis muaj cov tshuaj antiviral pills no vim tej nqe kim heev.





Ms Lim tau hais tias "Tej chaw muag tshuaj tsuas yuav cov tshuaj no coj los siv tom qab uas lawv tau txais tej ntawv yuav tshuaj xwb."



Sydney-based pharmacist Kelly Lim. Credit: Kelly Lim Tab sis lub tuam chav tswj dej num kho mob thiab tu tsom kwm tej laus (Department of Health and Aged Care) tau hais tias yeej muaj tej tshuaj Paxlovid thiab Lagevrio txaus siv ntawm lub teb chaws no.





Ntxiv ntawd los lub tuam chav no kuj tau hais ib co ncauj lug tias "Dua ntawm tej tshuaj uas pab raws cov PBS lawm, ces tsoom fwv yeej tau xa tej tshuaj ntshiav antiviral pills siv kho tus mob coronavirus no rau tag nrho txhua lub xeev tej tuam chav tswj dej num noj qab haus huv raws li nws cov hauj lwm National Medical Stockpile lawm thiab."





Tsoom fwv teb chaws yeej xub faib tej tshuaj kho tus mob COVID-19 no (hom tshuaj Lagevrio nkaus xwb) mus rau tej tsev tu tsom kwm tej laus, tej koom haum Aboriginal Community Controlled Health Services thiab Royal Flying Doctor Service kom thiaj li pab tau tej neeg uas yuav raug teeb meem tau yooj yim ntawm tus mob no tau tej tshuaj kho mob no siv thoob plaws ntawm teb chaws Australia.





Lub koom haum Pharmacy Guild of Australia yeej tau teev ob cov tshuaj Paxlovid® thiab Lagevrio® rau ntawm lub vas sab Find a Pharmacy website .





Lub vas sab no yeej tso cai rau tej neeg mob nrhiav tau tej chaw muag tshuaj uas muaj tej tshuaj no siv nyob ze ntawm lawv thiab.





