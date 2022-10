Tej neeg txawv teb chaws tuaj xyuas Australia los yeej tau hno tshuaj COVID-19 vaccine dawb thiab

Highlights Tsis hais ib tug twg li yog muaj hnoob nyoog txij tsib xyoos los yog siab tshaj ntawd ces muaj cai hno tshuaj COVID vaccines dawb ntawm Australia.

Tej neeg tsis muaj Medicare siv los yeej tau hno tshuaj vaccines ntawm zej zog tej chaw muag tshuaj, los sis yog ntawm tsoom fwv teb chaws thiab tej nom tswv xeev tej clinics.

Tsim nyog tej neeg no sab laj nrog kws kho mob ua ntej yuav hno tej tshuaj vaccines ntau yam sib xyaws

Jay Mankad uas yog ib tug neeg nyog ntawm Sydney niam thiab txiv kuj npaj yuav rov qab mus rau teb chaws India lub hlis no. Nkawv yeej tau rov qab tuaj xyuas nws tssi ntev tom qab uas Australia tau rov qab qhib ciam teb pub tej niam txiv ntawm tej neeg tsiv teb tsaws chaw thiab tej tub kawm tuaj.





Lub caij uas lawv tseem npaj yuav rov qab mus tsev rau lub hli tom ntej no, ces Mr Mankad xav kom nws niam thiab txiv tau hno tshuaj koob tshuaj booster dose koob ob ua ntej yuav pib lub caij ntuj no ntawm cov teb chaws nyob rau sab qaum teb ntawm ntiaj teb.





Nws niam thiab txiv los yeej tau hno thawj koob booster dose ntawm India lawm, tab sis tsis muaj koob ob hno txhab ntxiv ntawm lawv lub teb chaws.





Mr Mankad qhia rau SBS tias ''Nkawv yog cov neeg uas tej zaum yuav kis tau tus kab mob coronavirus no yooj yim vim nkawv muaj hnoob nyoog lawm.''





Nws niam thiab txiv los yeej yog cov neeg muaj cai hno tau koob tshuaj COVID-19 vaccine booster dose koob ob ntawm teb chaws Australia no thiab, tab sis lawv yeej tsis muaj Medicare siv li tej pej xeem Australia los sis tej neeg nyob ruaj ntawm Australia no.



Tej neeg ho yuav hno tau cov tshuaj COVID-19 vaccine los yog koob tshuaj booster ntawm teb chaws Australia no tau li cas?

Tsis hais ib tug neeg twg li yog muaj hnoob nyoog tsib xyoos los yog tshaj ntawd lawm ces muaj cai hno tau tshuaj COVID-19 vaccine dawb ntawm teb chaws Australia.





Suav cov neeg tsis muaj Medicare siv, cov tub kawm pej kum haiv, tej neeg txawv teb chaws tuaj ntoj ncig, tuaj xyuas Australia, tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas tuaj ua hauj lwm thiab tej neeg thoj nam tib si.





Tab sis yeej tsis muaj peev xwm yuav rhiav tau tej chaw hno tshuaj vaccine rau tej neeg no yooj yim li thiab.





Mr Mankad hais tias tej chaw kho mob thiab tej chaw hno tshuaj tsis kam hno tej tshuaj no rau nws ces nws thiaj li yuav tau hu xov tooj nug rau ub rau no.





Mr Mankad hais ntxiv tias "Peb tsis paub tias xyov yuav mus hno qhov twg lawm."



Rachana Oza says there is conflicting information for overseas parents wanting to vaccinate in Australia. Credit: Rachana Oza Rachana Oza niam thiab txiv los yeej nyuam qhuav tau rov qab mus tsev rau teb chaws India lawm tom qab tau tuaj nyob ntawm Australia tau yim lub hli, thiab nws hais tias ''yeej muaj ntau yam xov xwm cov kawg rau tej neeg txawv teb chaws uas tuaj xyuas teb chaws Australia.''





Ms Oza hais tias "Yeej muaj tej neeg no ib txhia kws kho mob yeej tsis kam hno rau lawv, tab sis kuv tus kws kho mob ho kam hno rau kuv.''





Nws hais ntxiv tias "Kuv xav tias tseem muaj txoj kev tu ncua rau cov kev taw qhia txog cov kev hno tshuaj no thiab xyuas kom muaj cov kev hno tshuaj no rau tej neeg no.'''





Lub tuam chav tswj dej num noj qab nyob zoo thiab tu tsom kwm tej laus (Department of Health and Aged Care) tau qhia rau SBS tias kom tej neeg uas tsis muaj medicare siv mus hno tau cov tshuaj vaccines no ''nrog zej zog tej chaw hno tshuaj.''





Lub tuam chav no tau hais tias "Tsoom fwv teb chaws thiab tej nom tswv xeev tej chaw hno tshuaj vaccine yeej muaj tej tshuaj vaccine no hno sawv daws.''





"Yeej muaj ntau chaw uas nej muaj peev xwm mus hno tau tshuaj vaccine dawb xwb. Nyem rau cov kev nrhiav tej clinic hno tshuaj no kom thiaj pab koj nrhiav tau ib qho chaw hno zoo tshaj plaws rau koj. Tsis tas li ntawd los tej xeev lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv los yeej muaj tej xov xwm ntau yam qhia tias yuav mus hno tshuaj vaccine ntawm tej xeev li cas.''



Puas muaj peev xwm yuav hno tau cov tshuaj vaccines no sib xyaws?

Mr Mankad hais tias nws yeej tos cov kev taw qhia thiab sab laj ntawm nws tej phooj ywg thiab nws tsev neeg xwb vim nws ''yeej tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau ib cov kev taw qhia twg tsi ntsees'' txog cov kev hno tej tshuaj vaccines no sib xyaws li.





Associate Professor Sanjaya Senanayake uas yog ib tug kws paub zoo txog kab mob sib kis ntawm tsev kawm qhib siab Australian National University hais tias yeej tau muaj ntau cov kev sim hno tej tshuaj vaccine no sib xyaws, thiab feem ntau yeej pom tias ''yeej tau txais kev nyab xeeb thiab.''





Associat Professor Senanayake hais tias "Tej zaum yuav ua rau koj cov immune system ua hauj lwm zoo zog thiab ib nyuag muaj zog me ntsis yog tias koj hno tej tshuaj vaccine sib txawv.''





Nws tshab txhais tias "Yog li ntawd thiaj tsis muaj teeb meem dab tsi rau cov kev siv ntau yam tshuaj vaccine sib xyaws dab tsi li yog tham txog tus kab mob COVID lawm."





Txawm li cas los tsoom fwv teb chaws yeej txhawb nqa kom tej neeg sawv daws nrhiav kev taw qhia ntawm lawv tej kws kho mob thiab tej neeg kho mob ua ntej yuav hno tej tshuaj vaccine sib txawv sib xyaw ua ke.



Puas tsim nyog tej neeg tuaj xyuas Australia mus hno koob tshuaj booster dose (koob tshuaj hno txhab ntxiv)?

Prof Senanayake hais tias tsim nyog tej neeg tuaj xyuas teb chaws Australia mus hno ib koob tshuaj booster dose yog tias lawv yog cov neeg uas muaj cai hno.





Nws hais tias ''Yog tawm tswv yim txog tus kab mob COVID lawm ces tsis hais koj tuaj xyuas los yog koj nyob ntawm teb chaws Australia li. Tus kab mob COVID no yeej yuav kis tau rau koj yog tias koj yog ib tug uas kis tau yooj yim.''





Nws hais ntxiv tias ''Tsim nyog peb pub lub cib fim rau lawv mus hno thiab vim yuav tau txais txiaj ntsim rau tag nrho peb tej pej xeem thiab.''





Ms Oza hais tias nws ris tsoom fwv Australia lub txiaj ntsim kawg uas tseem muaj koob tshuaj booster dose hno rau nws niam thiab nws txiv thiab.





Nws hais ntxiv tias "Yog tej yam uas ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw no txhawj xeeb kawg thaum muaj lawv niam lawv txiv uas yog tej laus neeg tuaj xyuas lawv rau ib lub caij ntev heev ntawd.''