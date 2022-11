Yuav saib tau cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE thiab FREE ntawm SBS li cas

Tsim koj phau SBS On Demand account kom thiaj saib tau tag nrho 64 cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ live thiab free ntawm cov device uas koj nyiam lub caij twg los tau.





Yuav pib muaj ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ rau hnub zwj Hli (Monday) rau hnub tim 21 lub kaum ib hlis ntuj, thiab SBS yog tib lub chaws uas yuav nthuav cov kev sib tw no pub dawb rau sawv daws saib ntawm Australia no.





Ces thiaj yuav tshaj tawm tag nrho 64 cov kev sib tw matches ntawm teb chaws Qatar tshiab tshiab kiag thiab saib tau dawb, uas yuav muaj 8 cov kev sib tw tshiab tshiab kiag tso tawm ntawm SBS VICELAND.



Advertisement

Thaum twg thiaj pib sib tw ntiaj teb cov kev ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ?

SBS thiaj li yog tib lub chaw nthuav xov xwm uas muaj cai nthuav tau cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ dawb rau sawv daws rau hnub tim 21 lub kaum ib hlis ntuj.



Hnub thiab sij hawm sib tw ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

Ces thiaj yuav pib qhib thawj cov kev sib tw ntawm Qatar uas yog tus tswv cuab tswj cov kev sib tw no nrog rau Ecuador. Ces txuas ntxiv ntawd mam li mus rau theem xaiv ntawm cov pab mus txog rau cov kev sib tw ntawm ob pab kawb uas yog Serbia thiab Switzerland rau hnub tim 03 lub kaum ob hlis raws sij hawm sab hnub tuaj ntawm teb chaws Australia (AEDT).



Group Stage: November 21 - December 3

Round of 16: December 4 - 7

Quarter-Finals: December 10 - 11

Semi-Finals: December 14 - 15

3rd vs 4th playoff: December 18

World Cup Final: December 19

Saib tau ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob 2022 FIFA World Cup 2022ᵀᴹ hauv TV

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS thiab SBS VICELAND yog ob tshooj TV uas yuav tso ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup tag nrho 64 cov kev sib tw no dawb rau tej neeg sawv daws tau saib rau cov sij hawm tag nrho 500 teev.





Ntxiv ntawm tag nrho 64 cov kev sib tw tshiab ntawd - ces SBS VICELAND thiaj yuav ua tus tso 8 cov kev sib tw no thiab - uas yog yuav tso peb cov xov xwm txog ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob txhua hnub (World Cup Daily) thiab FIFA TV Preview Shows, World Cup classic matches thiab cov kev sib tw Qatar 2022 uas rov qab tso dua rau sawv daws saib ntxiv.





Tsis tas li ntawd los yeej muaj ntau cov kev sib tw no poov rau lub caij zoo heev rau Australia tej neeg nyiam saib cov kev sib tw ncaws pob no thiab uas yog 9 pm (AEDT) thiab muaj 20 cov kev sib tw xaiv ntawm cov pab ntawd los kuj pib sib tw rau lub caij 6 am (AEDT) thiab.



World Cup Daily Show and FIFA TV Preview Show

Ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob txhua hnub (World Cup Daily) ces yog tib cov kev sib tw uas neeg Australia muaj peev xwm saib tau txhua yam ntawm ntiaj teb txhua cov kev sib tw FIFA World Cup.





Ces thiaj li yuav muaj cov kev tham txog cov kev sib tw tseem ceb, cov kev tawm tswv yim txog ib pab twg, tej kws paub txog cov kev sib tw tej kev tshuaj ntsuam, thiab tej lus nrog tej neeg tham, los yog tej qhua nto npe, nrog rau tej xov xwm tshiab tag nrho, tej lus tawm tswv yim thiab tej kev xav ntawm cov kev sib tw ntawm teb chaws Qatar, los yog ntawm Australia no thiab thoob ntiaj teb no.





Cov program World Cup Daily ces yuav tshaj tawm thaum sij hawm 5:30pm (AEDT) txhua hmo ntawm SBS thiab txuas ntxiv ntawd ces mam li tso cov program FIFA TV Preview Show. Thiab kuj yuav muaj ib co digital-first VOD rau sawv daws saib thaum ntxov ntawm SBS On Demand.



Cov kev sib tw FIFA World Cup tseem ceeb heev

SBS On Demand yog tus yuav tso 25 cov kev sib tw classic FIFA World Cup matches txij xyoo 1986 txog rau xyo 2018 kom tej neeg saib cov kev sib tw no thiaj tau saib cov kev sib tw zoo tshaj plaws.





Thiab yeej yuav tso cov kev sib tw zoo heev no rau ntawm SBS thiab SBS VICELAND rau lub caij uas tseem sib tw ntiaj teb cov kev ncaws pob no.



READ MORE How to listen to the FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE and FREE on SBS Radio

Saib cov kev sib tw FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ntawm SBS On Demand

SAIB TAU txhua cov kev sib tw FIFA World Cup 2022ᵀᴹ TSHIAB thiab DAWB ntawm SBS thiab SBS On Demand .





Saib tau ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob (World Cup) tau dawb ntawm SBS On Demand website , hauv tej TVs los yog tau ntawm peb tej apps li Apple App Stor e thiab Google Play Store .





Yog li ntawd World Cup hub ntawm SBS On Demand thiaj yuav pab kom tej neeg uas mloog SBS muaj peev xwm saib tau cov kev sib tw ntawm Qatar txwm, ua lus Askiv thiab lus Arabic, rov qab tso dua cov kev sib tw tag nrho saib dua ib zaug ntxiv, yuav muaj cov kev sib tw luv luv txog 25 minute, nrog rau cov kev tshaj txog cov kev sib tw tseem ceeb txog 10 minutes thiab muaj cov kev sib tw zoo tshaj plaws ntev txog 3 minutes ntawm tag nrho 64 cov kev sib tw ntawd.





Yog xav kom koj tsis txhob plam lub sij hawm saib ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup no ces, koj muaj peev xwm teeb ib cov kev ceeb toom qhia kom koj paub tias thaum twg thiaj muaj cov kev sib tw tshiab (livestreams), cov kev sib tw tseem ceeb thiab cov kev sib tw uas yuav rov qab coj los tso dua rau sawv daws tau saib ces saib tau ntawm SBS On Demand app.





Tab sis xub thawj no, ces ua zoo xyuas kom koj muaj peev xwm teeb cov kev qhia rau koj ntawm qhov SETTINGS ntawm yam twj uas koj sov tso. .



Nyem rau lo SETTINGS ntawm yam twj uas koj siv; Nyem rau SBS On Demand App ; Ces hloov mus nyem rau lo lus ON kom thiaj li teeb tau lub sij hawm sib tw qhia koj.

Ntxiv ntawd ces, nyob ntawm SBS On Demand app ntawm yam twj uas koj siv ntawd ces nyem rau saum kawg saum toj ntawm lub app screen kom koj mus tau rau ntawm qhov profile page;



Nyem rau qhov APP SETTINGS ; Nyem rau lub pob ntawm hauv qab lo lus NEW EPISODES kom teeb tau cov kev qhia koj yog thaum muaj cov xov xwm tshiab tshaj tawm. Lub pob ntawd yuav hloov ua xim daj thaum uas koj nyem rau lawm. Nyem rau ntawm lub pob hauv qab ntawm lo lus EXPIRING EPISODES kom thiaj qhia tau rau koj tias thaum twg muaj cov xov xwm uas twb tso tag lawm. Thiab lub pob ntawd yuav hloov ua xim daj thaum uas koj teeb cov kev ceeb toom rau lawm.

Qhov kawg ces ua tib zoo xyuas kom ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob 'FIFA World Cup 2022' raug muab tso rau cov koj nyiam ( FAVOURITES. ) Koj cia li nyem rau ntawm lub plawv ntawm program page ntawm koj lub twj uas koj siv kom thiaj ntxiv tau rau koj cov favorites list. Ces tiav li ntawd lawm xwb tiag!





Dua ntawm tej kev sib tw tshiab tag nrho, cov kev sib tw tseem ceeb thiab cov kev sib tw uas rov qab coj los tso saib dua ntawm SBS On Demand , ces SBS Sport website uas yog ib lub vas sab tshiab ntawd ces yeej yuav muaj tag nrho txhua yam xov xwm tshiab txog cov kev sib tw tseem ceeb, cov lus tham, tej video uas coj los tso ntxiv, tej xov xwm, cov zaj xov xwm, tej lus tawm tswv yim thiab tag nrho tej kev sib tham uas tau muaj ntawm cov kev sib tw ntwm teb chaws Qatar xyoo 2022.



Rov qab tso tag nrho cov kev sib tw dhau los saib dua ib zaug ntxiv

Yuav pab kom koj tau saib txhua ntiag tiv ntawm txhua cov kev sib tw txwm sij hawm ua ob hom lus Aaskiv thiab Arabic, uas muaj cov kev qhia txog SBS tej neeg uas los npaj tej xov xwm no ua ntej yuav tshaj tawm hauv studio los yog tom qab tau tso tej xov xwm no rau sawv mloog rau koj saib thiab.



READ MORE SBS secures all-star broadcast team for FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

Muaj cov kev sib tw luv ntev txog 25-minute

Vim ib txhia tsis tshua muaj sij hawm los saib ces thiaj li tau muab cov kev sib tw ntev txo los ua cov kev sib tw tseem ceeb ntev txog 25 minute ntawm txhua cov kev sib tw rau sawv daws saib thiab.



Muaj cov kev sib tw tseem ceeb ntev txog 10-minute

Cov kev sib tw tseem ceeb no ces yog cov qhia txog qhov tseem ceeb uas ntev ua toom nrab ntawm cov kev sib tw tseem ceeb 3 minute thiab ntawm cov mini matches (ntev txog 25 minute), cov kev sib tw 10 minute no ces yuav muaj tag nrho txhua cov kev sib tw rau sawv daws saib ntawm SBS On Demand.



Cov kev sib tw tseem ceeb ntev txog 3 minute

Kuj tseem muaj cov kev sib tw tseem ceeb heev luv luv ntawm txhua cov kev sib tw Qatar 2022 rau tej neeg saib xaiv saib daim video uas ntev txog 3 minute ntawm SBS Sport website thiab SBS On Demand.



Yuav qhib ib phau account ntawm SBS On Demand li cas

Cov kev qhib ib phau account ntawm SBS On Demand ces yeej qhib tau dawb xwb!





Cia li:



Qhib lub On Demand app / website Xaiv Log in / Sign Up Ces xaiv lo lus Create A New Account (Qhib ib phau account tshiab). Sau koj tej xov xwm rau li: koj npe, email address, gender, thiab xyoo yug koj rau. Xaiv lo lus Create Account - ces yuav muaj ib tsab email raug xa tuaj rau koj confirm koj phau account tshiab nrog SBS. Ces koj yuav muaj peev xwm mus txheeb tau ntau yam xov xwm thiab saib tau lawm tiag!

Yuav saib tau tag nrho ntiaj teb cov kev sib tw ncaws pob FIFA World Cup 2022 LIVE li cas – SBS cov sij hawm tso cov kev sib tw tag nrho

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Listen with SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

All matches will be available in English and Arabic, with up to 2 additional languages streams via SBS Audio .



Social Media