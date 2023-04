Nod yog cov tej tswv yim pab kom tau siv cov kev kho mob bulk-billing dawb

Peter Breadon thiab Lachlan Fox yog ob tug sau zaj xov xwm no.





Tej nqe kho mob yeej muaj teeb meem ntau tuaj ntxiv rau neeg Australia rau ob peb xyoos dhau los no lawm. Thiab yeej muaj cov kev tham txog tej teeb meem bulk billing no ntau heev, thiab coob leej ntau tus yeej tau qhia tias lawv tsis muaj peev xwm mus ntsib ib tug kws kho mob yam tsis tau rho yus nyiaj ntiag tug them li.





Cov teeb meem loj tshaj plaws thiab yog ib cov teeb meem yuav tau xub kub siab tshaj plaws ntawm tej zejzog uas tej neeg feem coob pheej tau them tej nqe kho mob no ces yog cov bulk-billing hu ua ''deserts'' no. Txhais tau tias pheem muaj teeb meem tshwm sim feem ntau rau tej chaw uas tej neeg txom nyem nyob, ces tej neeg feem coob uas xav tau cov bulk billing no siv thiaj tsis tau siv tej kev pab cuam no.





Txawm tias yuav tau xyuas kom kho tej nyiaj pab Medicare kom thiaj daws tau tej teeb meem no, los peb kuj yuav tau nrhiav dua lwm yam laj lim tswv yim zoo tshaj qub los pab thiab. Ib lub tswv yim ntawd ces yog tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev yuav tsum tau nrog raus tes, thiab pab los yog teeb tsa tej clicnics uas ntiav tej kws kho mob, tej nurses thiab lwm cov neeg ua hauj lwm kho mob ua hauj lwm.





READ MORE Widening the gap: Cost of living pressure hits GPs as many scrap bulk billing

Tab tom muaj cov kev tsis tau siv Bulk billing tsawg heev raws li keeb kwm tau teev tseg

Tej neeg mob uas yeej ib txwm tsis tau them nqe ntsib kws kho mob tau nqes ntawm 67 feem pua xyoo 2020-21 los ua 64 feem pua rau xyoo 2021-22 no lawm. Txawm li cas los kuj tseem yog ib cov kab theem uas tseem sib heev yog piv raws li tej standards tsis ntev los no thiab. Rau qhov tus kab theem no tsuas poob rau theem li xyoo 2015, thiab yeej tseem siab dua 10 xyoo dhau los.





Yeej yog kawg tias tseem ua rau muaj teeb meem rau cov kev muaj peev xwm siv tau cov bulk billing no tsawg lawm, hais tsi ntsees yog tham txog tej nqe ua tau kim heev tuaj lawm. Tej neeg mob uas tsis tau siv bulk billed ces tam sim no tau rho nyiaj ntiag tug them tus nqe nrab $45 thaum mus ntsib kws kho mob ntawm ib lub chaw kho mob twg. Los sis yog tus nqe no tau nce kim tuaj txog li 20 feem pua rau lub sij hawm 10 xyoo dhau los no lawm.





Txawm tias tej xwm txheej haiv uas tau tshwm sim no yog tej yam txaus txhawj xeeb heev, los kuj yog tej yam qhia txog lwm yam teeb meem loj tshaj ntawd thiab.



Tseem muaj cov kev sib tu ncua loj heev

Nyob rau qee cheeb tsam ntawm Australia no — piv txwv li cov rooj nom Chiefly, Fowler, thiab Werriwa ntwm tej zos tuaj ntug ntawm sab hnub poob nroog Sydney ntawd — ces yeej muaj tej neeg mob uas mus sib ib lub chaw kho mob twg ntsib kws kho mob ntau tshaj 9 tug ntawm 10 tus twg yeej ib txwm siv bulk billed xwb. Tab sis yog hais txog lwm thaj chaw — piv txwv li tej rooj nom Canberra, Franklin thiab Clark uas nyob rau sab qab teb xeev Tasmania — ces muaj tus zauv tsawg tshaj plaub (4) tug neeg mob ntawm kaum (10) tus twg thiaj tau siv xwb.





Thiaj li txawv tus kab theem siv bulk-billing feem ntau, thiab pom tau tias muaj cov kev sib txawv txav deb heev li no los tau ntau xyoo lawm: thiab yeej muaj tej teeb meem no tib yam li tau muaj kaum xyoo dhau los lawm thiab.



Bulk-billing deserts kuj yuav tsis muaj teeb meem dab tsi thiab yog tias ho muaj tej teeb meem no rau ntau thaj chaw uas tej neeg nplua nuj tshaj plaws nyob ntawm Australia no xwb, vim rau qhov tej nqe no xwb yeej tsis ua rau lawv tsis mus siv tej kev kho mob uas lawv xav siv. Tab sis vim ho tau muaj tej xwm txheej no rau ntau thaj chaw uas tej neeg txom nyem nyob.





Yog tias muab piv rau tag nrho tej chaw uas tej neeg nplua nuj tshaj plaws nyob, ntawm tsib lub rooj nom uas khwv tau nyiaj tsawg tshaj plaws ntawd ces kuj tseem yog cov uas tau siv cov kab theem bulk billing tsawg tshaj plaws thiab. Ntawm 13 lub rooj nom uas khwv tau nyiaj tsawg tshaj plaws ntawd ces muaj tej neeg mob tau siv bulk billing tsawg tshaj 60 feem pua thiab.





Tej chaw yaj sab los kuj yog cov plam tej txiaj ntsim no ntau tshaj thiab: 60 feem puas ntawm tej neeg mob uas nyob rau tej zos yaj sab thiaj ib txwm tau siv bulked billed xwb yog piv rau tej nyob hauv nroog ces tau siv txog li ntawm 69 feem pua diam.





Yog li ntawd cov kev tsis tau siv bulk-billing ntawm ntau thaj chaw tej neeg txom nyem nyog ntawm Australia thiaj qhia txog tej teeb meem loj heev tias cov system no siv tsis tau hauj lwm. Yog xam thoob plaws rau haiv neeg no lawm, ces tsuas muaj txog li ntawm 3.5 feem pua ntawm tej neeg thiaj hais tias lawv ua ib siab tsis mus ntsib kws kho mob vim tej nqe kho mob no, thiab muaj cov kab theem no siab dua rau tej zos yaj sab thiab tej chaw uas tej neeg txom nyem nyob. Tej zaum kuj tseem yuav muaj zauv bulk billing ntawd siab tshaj rau ntawm tej chaw uas tej neeg txom nyem nyob thiab, ces thiaj li yuav ua rau muaj teeb meem tsis tau txais kev noj qab haus huv rau coob leej ntau tus neeg.



Tsoom fwv tsim nyog ua dab tsi

Yeej tau muaj kev nqua hu ntau heev tau hais kom pab nyiaj ntau billions dollars pab rau tej nqe kho mob Medicare rebate thiab bulk billing incentives ntawd.





Thiab txawm tias tsoom fwv tsim nyog yuav tau ua zoo xyuas kom tej chaw kho mob muaj peev xwm tswj tau lawv tej nqe, los yeej tsis muaj peev xwm yuav daws tau cov teeb meem uas tau siv bulk billing tsawg rau ntawm tej chaw uas tej neeg txom nyem nyob ntawd.





Ces tej zaum kuj yuav ua rau muaj cov kev kho mob bulk billing no tsawg thoob teb chaws los kuj tau, thiab kuj yuav tsis tau siv cov kev pab cuam kho mob no rau qee thaj chaw uas twb tau siv tsawg heev lawm. Tab sis tej nyiaj pab no los feem ntau mas pheej raug coj mus pab rau tej chaw uas tau siv cov bulk billing ntau xwb thiab — nws yeej tsis muaj peev xwm yuav pab kom tsim tau cov kev kho mob ntau ntxiv rau tej chaw uas tau siv tsawg heev ntawd.





Tej teeb meem tsis tau siv cov kev pab them nqe kho mob rau ntawm tej chaw uas muaj neeg txom nyem nyob (Bulk billing deserts) no yeej yog ib co teeb meem muaj los ntev uas yuav tau nrhiav dua tswv yim tshiab los daws. Yog xav kom daws tau tej teeb meem no, ces tsoom fwv yuav tsum tau kho tej txheej txheem teeb tsa uas ua rau muaj tej teeb meem no li: pheej siv tib lub tswv yim pab nyiaj rau tej chaw kho mob uas xav tias yuav pab tau tag nrho sawv daws, thiab yuav tsum pab tej chaw uas tsis tshua muaj tej kev kho mob txaus siv ntawd kom thiaj tau txais cov kev pab cuam raws li tej neeg xav tau.



Tsoom fwv yeej tau qhia lawm tias yuav tsim dua ib tug qauv pab nyiaj tshiab coj los them nyiaj rau tej chaw kho mob uas yeej tsim cov kev kho mob pab cuam tas mus li, kom thiaj li pab kho tej system uas qub heev thiab siv tsis tau hauj lwm tam sim no kom zoo dua tuaj ntxiv. Thiab tej nyiaj pab cuam no tswm nyog siv coj mus pab them rau tej neeg mob uas xav tau txais cov kev pab cuam ntau dua.





Tej ntawd thiaj li yuav pab kom tej chaw kho mob (clinics) tau nyiaj ntau ntxiv coj mus tsim cov kev pab cuam pub dawb pab rau tej neeg mob uas xav tau cov kev pab ntau tshaj plaws, thiab pab tej clinics kom pheej tsis txhob tsub nqe rau lawv tej neeg mob them. Ces kuj yuav yog ib kauj ruam tseem ceeb kom pab tau raws li li txoj xub ke ua raug lawm.





Txawm li cas los, yeej tseem yuav muaj qee thaj chaw uas tsis muaj neeg kho mob txaus ua hauj lwm kom tau raws li qhov tej zejzog xav tau thiab, li ntau thaj chaw yaj sab, uas pheej tseem ua rau tau siv cov kev kho mob tsawg heev, thiab tau siv cov bulk billing no tsawg heev. Tsoom fwv yuav tsum tau xyuas tej dej num no kom ntxaws tshaj tej Medicare rebate los yog lwm yam tswv yim coj los txhawb nqa tej hauj lwm no kom thiaj kho tau tej ''kiab khw'' kho mob uas siv tsis tau hauj lwm zoo no.





Tsoom fwv teb chaws thiab tej nom tswv xeev yuav tsum tau los nrog xyuas thiab pab tej clinics uas muaj siv tam sim no los sis yog teeb tsha dua tej tshiab uas them nyiaj thiab ntiav tej neeg ua hauj lwm kho mob ua hauj lwm. Cov kev pab cuam no yuav tsum tau tsim tsi ntsees kom haum raws li tej zej zog cov kev xav tau. Tsis hais yuav yog ntiav ib lub chaw kho mob mus ua hauj lwm rau ntawm ib lub tsev kho mob yaj sab twg yog tias thaj chaw ntawd ho tsis muaj tej chaw kho mob, los sis yog teeb tsa ib lub chaw kho mob zejzog ua tus tswj coj los kho tej yam mob yooj yim, los yog muab kev pab cuam rau tej clinic uas twb yeej muaj siv lawm li ntiav neeg ua hauj lwm coob ntxiv mus pab lub chaw ntawd ua hauj lwm.



READ MORE As health system pressures bite, a bitter divide over this key issue grows

Dua ntawm cov kev pheej tshaj qhia thaum tsim nyog los yog thaum uas xav tau kev pab ntawd lawm, tsim nyog yuav tsum tau npaj kom tau kiag ib co nyiaj ruaj coj los pab cov kev kho mob no, coj los pab kiag rau ib co chaw uas xav tau txais cov kev pab cuam tshaj plaws — hais tsi ntsees rau tej chaw tej neeg txom nyem tshaj plaws nyob uas pheej tsis tshua tau siv cov kev pab cuam kho mob bulk-billing no.





Tsim nyog xyuas kom cov kev hloov kho li hais no tshwm sim nrog ntau cov kev hloov kho tshiab kom thiaj li nrhiav tau tej neeg kho mob xav mua ua hauj lwm rau ntawm tej chaw uas xav tau cov kev kho mob siv tshaj plaws, piv txwv li kho kom cov qauv ntiav tej kws kho mob no tshiab kom siv tau nthuav dav thiab kom muaj tej kws kho mob no tau mus xyaum ua hauj lwm rau tej zos yaj sab, uas yuav pab kom muaj tej 'kws kho mob yaj sab' kom tau ua hauj lwm nrog tib tug tswv uas ntiav lawv ua hauj lwm thaum tseem kawm thiab xyaum ua ntau yam hauj lwm kho mob sib txawv rau ntawm ib thaj chaw twg.





Tsis tas li ntawd los tsim nyog yuav tau hloov kho kom muaj tej neeg pab tej kws kho mob kom nthuav dav tuaj rau tej chaw uas muaj tej kev kho mob siv tsawg heev no thiab. Tej no thiaj pab kom tej kws kho mob tsis txhob tau ua hauj lwm ntau dhau heev lawm, zthiab pab kom tej clinics tsim tau kev kho mob ntau tuaj ntxiv siv, uas yuav pab kom Australia no muaj peev xwm tswj tau tej hauj lwm kho mob no zoo tib yam li lawm cov teb chaws. Yog li ntawd tsis hais tej neeg ua hauj lwm tswj tej kev kho mob, tej allied health (lwm cov chaw kho mob puas paub tiv thaiv, ntsuam los yog paub kho ib yam mob dab tsi tsi ntsees), tej kws muag tshuaj, los yog lwm cov neeg ua hauj lwm kho mob, thiab qee pawg neeg uas suav tej neeg ua hauj lwm pab tej kws kho mob, uas tau txais kev saib xyuas ntawm ib tug kws kho mob twg kom muaj peev xwm los ua tau ntau yam hauj lwm li ib tug kws kho mob muaj peev xwm ua tau.





Ib yam uas yuav sim tsoom twg teb chaws cov nyiaj puag xyoo rau lub hli tom ntej no ces seb nws ho yuav muaj tej tswv yim li cas coj los pab tej nyiaj rau cov kev kho mob bulk-billing ntawm tej chaw uas tej neeg txom nyem nyob thiab tau siv kev cov kev kho mob tsawg li cas — vim rau qhov yeej ib cov kev tsis tau txais kev ncaj ncees rau peb tej healthcare system uas tau muaj los ntev heev lawm.





Peter Breadon yog tus coj uas tswj cov kev kho mob - Health and Aged Care Program ntawm lub chaw teeb txheeb Grattan Institute.