Tim dab tsi ntau million tus neeg Australia thiaj tsis mus hno koob tshuaj covid booster dose?

Ntsiab lus tseem ceeb: Muaj tej xov xwm tau qhia tias muaj neeg Australia ntau roob (millions) tus twb dhau caij hno tshuaj COVID-19 vaccine txhab ntxiv los lawv yeej tau mus hno li.

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) thiaj taw qhia kom tej neeg Australia hnoob nyoog nto 18 xyoo lawm mus hno cov tshuaj no.

Tej kws hais tias cov kev dhuav tus kab mob COVID-19 no thiab tej xo qhia zej tsoom txog tus mob no ua rau muaj neeg mus hno tshuaj COVID-19 vaccine tsawg xyoo 2023 no lawm.

Puas yog kom tseem xav tias lub caij pib txij xyoo 2020 mus xaus rau xyoo 2022 ntawd thiaj yog lub caij ''muaj kab mob COVID'' xwb thiab puas yog tias tus kab mob kis thoob ntuj no twb dua mus lawm?





Txawm tias ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv (World Health Organization -WHO) tau tsis xam tias tus mob COVID-19 yog ntiaj teb ib tug mob ti tes ti taw ntxiv lawm, los yeej tseem muaj neeg kis tau tus mob no coob heev ntawm teb chaws Australia.





Lub limtiam xaus rau hnub tim 23 lub 5 hlis ntuj no, tseem muaj neeg txog li 41,188 tus kis tau tus kab mob virus thoob teb chaws no, thiab yog muab xam tus zauv nrab uas tej neeg kis tau tus mob no ib hnub twg ces twb kis txog 5,884 tug neeg diam.





Tib lub caij ntawd, los tej xov xwm kuj tau qhia tias muaj neeg mus hno cov tshuaj COVID-19 booster shot (cov tshuaj COVID-19 vaccine uas hno txhab ntxiv) no tsawg lawm thiab, vim rau qhov twb muaj ntau roob (millions) tus neeg Australia tsis mus hno tej tshuaj no kom txwm li nom tswv cov kev taw qhia.



Muaj neeg Australia coob npaum li cas thiaj hno tej tshuaj boosters no txwm xwb?

Raws li tej xov xwm tau los ntawm lub koom haum Australian Immunisation Register hais, ces yeej tseem muaj tej neeg Australia uas muaj hnoob nyoog 18 xyoo rov sauv txog li 16.6 millions tus tsis tau hno ib koob tshuaj COVID-19 vaccine rau lub sij hawm 6 hli dhau los li, tsuas muaj 2.9 millions tus thiaj tau hno xwb.





Hos yog tham txog tej neeg uas muaj hnoob nyoog tshaj 65 xyoos - uas yog cov neeg uas yuav muaj cib fim kis tau tus mob no thiab mob sab heev ntawd - thiab muaj tej neeg no txog li 2.7 millions tus thiaj tsuas tau hno tshuaj vaccine ntev tshaj 6 hli dhau los, nrog rau 3.8 million tus neeg uas muaj hnoob nyoog 50 - 60 xyoo thiaj tau hno tej tshuaj no xwb.



Raws li lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv (Department of Health) hais, ces yeej tseem muaj neeg Australia ntau roob (millions) tus tsis tau hno koob tshuaj COVID-19 booster rau lub sij hawm 6 hli dhau los. Yog hais txog tej hluas lawm ces, yeej tseem muaj tej neeg hnoob nyoog txij 30-49 xyoos txog li 6.4 millions tus tsis hno tshuaj vaccine rau lub sij hawm 6 hli dhau los, thiab yeej tseem muaj tej hnoob nyoog txij 18-29 xyoos txog li 3.6 million tus tsis tau hno tib yam thiab.





Txawm tias tej laus neeg ntawm tej tsev laus uas yog cov kis tau tus kob COVID-19 no coob tshaj plaws rau lub caij tseem muaj tus no sib kis coob heev, los tsuas muaj tej neeg no txog li ntawm 57,000 (42.9 feem pua) ntawm tej laus ntawm tsev laus uas muaj cai hno tshuaj COVID-19 booster thiaj tau hno ib koob tshuaj no rau xyoo 2023 xwb.





Hassan Vally uas yog ib tug zeskais theem qes uas paub zoo txog kab mob sib kis ntawm tsev kawm qib siab Deakin University tau qhia rau SBS News tias, kuj txhawj tias tsam tej neeg uas yuav kis tau tus mob no yooj yim thiab tej pej xeem uas laus lawm yuav tsis tau hno tej tshuaj vaccine no txwm.





Nws tau hais tias Qhov tseem ceeb tshaj plaws mas tau ua rau tej neeg uas yuav kis tau tus mob no yooj yim muaj cib fim kis tau ntau tuaj ntxiv lawm thiab ... hais tsi ntsees rau tej laus neeg ntiag tug thiab tej neeg ntiag tug uas muaj ntau yam mob ntawd."





“Kuv xav tias tej ntawd yog tej uas peb yuav tau kub siab siv dag zog los qhia rau tej neeg ntawd uas yog cov yuav muaj cib fim kis tau tus mob no ntau tshaj, thiab ua ke no los tab tom txog caij ntuj no lawm thiab ces haj yam yuav ua rau raug kev phom sij ntau tuaj ntxiv."





“Yog tias koj yog cov pawg neeg li hais ntawd, ces tsim nyog koj paub tias yog tej yam tseem ceeb heev uas yuav tau hno tshuaj vaccine kom txwm."



Lub tsam thawj uas yuav txog caij ntuj no thiab lub caij khaub thuas no ces, lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv (Department of Health) kuj xav taw qhia rau tej neeg Australia kom kav tsij mus hno tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu vaccine) thiab.





Raws li tej xov xwm tau los ntawm lub koom haum uas teeb txheeb txog haiv neeg no cov kev hno tshuaj vaccine thiab tshuaj ntsuam cov kev hno tshuaj (National Centre for Immunisation Research and Surveillance) hais, ces muaj tej neeg txog 15.8 feem pua uas muaj hnoob nyoog 15 txog 50 xyoo thiaj tau hno tshuaj vaccine tiv thaiv khaub thuas xyoo no xwb.





Thiab tsuas muaj tej neeg hnoob nyoog 50 txog 65 xyoos txog li 28.1 feem pua thiaj tau hno ib koob tshuaj vaccine xwb, hos muaj 54.1 feem pua ntawm tej neeg hnoob nyoog tshaj 65 xyoos thiaj tau hno ib koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas xyoo no xwb.



Raws li tej xov xwm tshiab uas txheeb tau ntawd ces, muaj 61.9 feem pua ntawm tej neeg hnoob nyoog tshaj 65 xyoos yeej tseem tsis tau hno ib koob tshuaj COVID-19 booster rau lub sij hawm 6 hli dhau los li, thiab yeej tseem muaj tej neeg no txog li 45.9 feem pua kuj tseem tsis tau hno koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas (flu vaccine) xyoo no thiab. Source: SBS Paul Griffin uas yog ib tug zeskais theem qes thiab kuj yog ib tug kws kho mob uas paub zoo txog kab mob sib kis thiab yog tus clinical microbiologist tau hais tias, nws xav kom muaj neeg mus hno ob co tshuaj vaccine li COVID-19 vaccine thiab influenza vaccine no ntau tuaj ntxiv.





Nws tau hais tias "Cov xwm txheej uas muaj tus mob COVID no sib xyaws nrog tus mob khaub thuas mas yog tej yam nyuaj heev uas yuav tsis muaj peev xwm tswj tau. Yog li ntawd kuv thiaj xav kom peb nrog xyuas kom muaj neeg hno ob yam tshuaj tiv thaiv kab mob virus no kom coob tshaj tej uas tau hno tam sim nod."



Vim li cas thiaj muaj neeg hno tshuaj vaccine tsawg lawm?

Jessica Kaufman uas yog ib tug kws teeb txheeb txog cov kev hno tshuaj vaccine ntawm lub chaw teeb txheeb Murdoch Children’s Research Institute ntseeg tias, muaj ntau yam pheej ua rau tsis muaj neeg hno cov tshuaj COVID-19 boosters ntawm Australia no.





Nws tau hais tias “Thoob ntiaj teb no ces zoo li sawv daws yeej dhuav tus kab mob COVID no dhau heev lawm - peb yeej tau pom tias WHO qhia tias tsis muab tus mob no ua zej tsoom ib tug mob ti tes ti taw uas yuav tau kub siab ntxiv lawm, thiab kuv xav tias muaj tej neeg coob heev tau xav tias ''oh zoo heev li, tsis muaj tus mob COVID no ntxiv lawm, thiab kuv tsis tas txhawj txog tus kab mob no ntxiv lawm',''





“Kuv kuj xav thiab tias thaum muaj neeg hno cov tshuaj booster shot no ntau tuaj ntxiv, thiab ho tau hloov cov kev taw qhia lawm ... ces tej cov kev hloov tej xo uas xa rau tej neeg sawv daws no thiaj yog tej yam nyuaj tshaj qub ntxiv uas yuav txheeb tias yuav siv cov kev taw qhia twg rau lawv thiab.''





Dr Kaufman tej neeg tsis xav tias yuav raug kev phom sij los ntawm tus kab mob virus no ntau rau xyoo 2023 no li thaum tseem ntxov uas tseem muaj tus mob no kis coob rau qhov tej neeg zejzog yeej tau hno tshuaj vaccines ntxov dua thiab twb kis tau tus mob no lawm.





Nws tau hais tias “Vim tej neeg paub tias tus mob COVID no tsis yog ib tug mob aus tsis tsim kev phom sij loj rau lawv lawm, thiab yeej muaj qee yam laij thawj li yeej muaj tej pej xeem hauv tej zejzog lub cev muaj peev xwm tawm tsam nrog tus mob no, thiab peb yeej tsis tshua pom muaj tej neeg kis tau tus mob COVID no yuav mob sab sab heev li ib txwm mob dhau los lawm.''



“Thawj thawj peb koob uas tau xub hno ua ntej ntawd yeej siv tau hauj lwm zoo heev, tib yam li koob plaub los yog koob tsib thiab - txawm tias yeej yog tej yam tau txais txiaj ntsim zoo heev rau tej neeg uas yuav kis tau tus mob no yooj yim dua - los tsam no ces kuj nyob ntawm ib tug neeg ntiag tug twg yuav txiav txim siab seb puas hno ntxiv lawm xwb thiab.''





Holly Seale uas yog ib tug zeskais theem qes ntawm lub teej kawm txog pej xeem txoj kev noj qab nyob zoo (School of Population Health) ntawm tsev kawm qib siab University of NSW thiab kuj yog ib tug neeg paub zoo txog zej tsoom tej kab mob sib kis tau hais tias, tej neeg los kuj luj tias seb ho yuav tau txiaj ntsim los yog plam txiaj ntsim dab tsi los ntawm cov kev hno tshuaj vaccine no thiab.





Nws tau hais tias "Tau plaub xyoos lawm tom qab uas tau hno ntau koob tshuaj lawm, ua rau tej neeg pheej nug tias 'cov kev hno cov tshuaj no ntxiv puas yuav tau txais txiaj ntsim dab tsi ntxiv lawm? Thiab kuj tseem muaj cov kev sib tham hauv tej zej zog txog tus mob no uas mob ua rau tej neeg mob sab sab heev tab sis ho mob rau tsawg tsawg tus ntawd thiab - ho tham txog tej teeb meem lwm yam cuam tshuam txog cov kev hno tej tshuaj vaccines no, thiab lwm yam kev txhawj xeeb uas muaj ntau tuaj ntxiv yog piv rau cov kev kis tau tus mob COVID no.''



Puas tsim nyog koj hno ib koob tshuaj txhab ntxiv?

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) yeej taw qhia kom hno cov tshuaj COVID-19 booster shot xyoo 2023 no rau tej neeg hnoob nyoog 65 xyoos thiab hnoob nyoog siab tshaj ntawd, thiab cov neeg hnoob nyoog 18 txog 64 xyoos uas muaj ntau yam mob los yog xav tau ntau yam kev kho mob uas sib chab sib chaws ntawd.





ATAGI yeej taw qhia kom tej neeg hnoob nyoog 18 xyoo rov sauv lawm txawm tias tsis muaj ntau yam yuav ua rau lawv kis tau tus mob no los kom mus hno ib koob booster dose ntxiv yog tias koob tshuaj



COVID-19 vaccine uas lawv tau hno dhau los ntawd ntev tshaj 6 hlis los yog ntev tshaj ntawd lawm, los sis yog ho paub meej lawm tias lawv ho kis tau tus mob no.



Tsis tas li ntawd los yeej taw qhia rau tej hluas nyuam qhuv nto nkauj nto raug thiab tej me nyuam yaus uas muaj hnoob nyoog txij 5 xyoos txog 17 xyoo uas yuav tau siv ntau yam kev kho mob sib chab sib chaws pab thiab muaj ntau yam yuav ua rau lawv kis tau tus mob no yooj yim mus hno thiab.





Txawm li cas los yeej taw qhia kom tsis txhob hno koob tshuaj booster dose (hno koob tshuaj COVID-19 vaccine txhab ntxiv) rau tej me nyuam los yog tej hluas uas nyuam qhuav nto nkauj nto nraug uas tsis muaj dab tsi yuav ua rau lawv mob sab sab yog kis tau tus mob no thiab.





Dr Griffin tau hais tias tej zaum tej neeg uas pheej tsis hno tej tshuaj vaccine raws li nom tswv hais kom hno ntawd kuj yuav ras los ua cov neeg uas kis tau tus mob no yooj yim thiab kuj mob sab tom ntej no thiab los kuj tau.