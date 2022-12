Yuav recyling li cas ntawm Australia

Ntsiab lus tseem ceeb: Cov khoom uas yus xav tias yuav tau rov qab coj mus siv dua ua rau muaj kev paug tsuas rau lwm cov khoom recycles.

Kom xav tias cov khoom uas muaj peev xwm rov qab coj los siv dua ntawm yog ib co peev txheej.

Rov qab siv dua los yog rov qab coj los siv ua lwm yam yog tej yam zoo dua rau yav pem suab.

Koj puas rov qab coj tej khoom los siv dua (recycle)? Txawm tias peb feem coob yeej teb tias 'yog' rau nqe lus no, los qhov txaus txhawj xeeb tseem ceeb ces yog qhov tias peb puas recycle kom yog tiag.





Pip Kiernan uas yog tus coj lub koom haum Clean Up Australia hais tias, txawm tej neeg Australia feem coob lees paub txog qhov tseem ceeb ntawm cov hauj lwm recycling, los yeej tseem muaj coob leej ntau tus 'tsis to taub' txog tej khoom tias cov twg thiaj yuav recycle tau thiab cov twg tsis muaj peev xwm recycle lawm, txawm li cas los peb yeej tseem muaj peev xwm kho tau cov hauj lwm no kom zoo tshaj qub ntxiv thiab.



89% ntawm peb sawv daws yeej xav tias yog tej yam tseem ceeb heev, tab sis tsuas muaj txog li ntawm ib tug ntawm peb tug neeg twg thiaj muaj peev xwm los recyle tau tej khoom no raug xwb yog tham txog tej khoom uas peb coj mus tso rau lub thoob recybling bin.

Cov kev tso tej khoom yuam kev rau lub thoob Putting recycling bin los yog muab tej khoom no ntim hnab rau yuav ua rau "paug tsuas" rau tag nrho tej koom uas yuav coj mus recycle ntawd, ces yuav ua rau tag nrho tej khoom ntawm lub thoob ntawd raug coj mus faus lawm xwb.





Yeej muaj ntau cov kev teeb txheeb tau qhia tias muaj neeg coob heev yeej tau muab ntau yam khoom coj mus tso rau hauv tej thoob recycling bin txawm tias lawv tsis paub tseeb tias xyov puas muaj peev xwm yuav rov qab coj yam khoom ntawd los siv dua ntxiv. Tej khoom no ces peb hu ua ''wish-cycling'' uas yog tej yam tseem ceeb uas ua rau paug muaj kev paug tsuas rau lwm cov khoom.



Your recyclables should not be bagged when placing them into the kerbside recycling bin. Source: Getty / Getty Images/RUBEN BONILLA GONZALO Raws li Ms Kiernanej tshab txhais ces, tej khoom li tissues, tej phuam siv ntawm chaw ua noj, tej ntaub xov, nappies yog cov yuav paug tsuas rau tag nrho lub tsheb truck uas thauj cov khoom recyle thiab kuj yuav ua rau raug kev puas tsuaj tau thiab.





Tej roj teeb (batteries) thiab khoom siv hluav taws xob (electronics) ces yog ib co muaj teeb meem thiab thaum uas raug coj mus tso rau hauv lub recycling bin, vim tsim nyog yuav tau coj lawv mus pov rau ib co chaw pov tsi ntsees twg.





Tej cai siv tswj cov recycling no los yeej siv sib txawv ntawm tej xeev los yog tej zos thiab. Yog li cov kev los qhia kom neeg Australia thoob teb chaws no paub txog tej no kuj yuav yog tej yam tsis yooj yim thiab.



Tej khoom uas muaj peev xwm rov qab coj los siv dua yog ib cov peev txheej muaj nqis

Yog tej yam tseem ceeb uas koj yuav tau txheeb nrog tej nom tswv zos seb tej khoom dab tsi thiaj yog cov yuav coj mus recycle tau ntawm thaj chaw koj nyob. Tej twj li Greenius by Cleanaway , los kuj yeej muaj ib cov kev taw qhia meej meej txog tej thoob ntim tej khoom recycle rau ib thaj chaw twg tsi ntsees thiab.





Tab sis ib qho yooj yooj yim uas tag nrho peb sawv daws tsim nyog ua, ces xav kom tsuas ''tso tej khoom uas xoob, huv, thiab qhuav qhuav uas muaj peev xwm yuav coj mus recycle'' rau hauv lub thoob recycling bin cab coj mus tso ntawm ntug kev xwb, thiab tsis tsim nyog yuav muab tej khoom no ntim hnab.





Ms Kiernan hais tias “Kom xav tias tej khoom no yog ib co peev txheej.”



Tej khoom no yuav tsum yog cov khoom uas huv, thiab qhuav xwb, kom thiaj muaj peev xwm rov qab coj mus siv dua ntxiv.

Yog li ntawd, thiaj xav kom ib lub fwj twg yuav tsum tsis muaj dab tsi ntim, yuav tsum huv, thiab muab lub hau hlau hle tawm, muab ntxuav kom huv. Thiab tsim nyog yuav tau muab tej thawv ntim pizza lo roj coj mus tso rau lub thoob uas ntim tej khoom seem txeej xwb.





Ms Kiernan thiaj hais tias cov kev ua raws li tej qhov tsim nyog thiab tsis tsim nyog ua cuam tshuaj txog cov kev recycle ntawd yog tej yam uas yuav pab tau thiab.



Australia lub cim qhia txog cov kev recycle (Australasian Recycling Label - ARL)

Australia tej cim lo qhia txog cov kev recycling (Australasian Recycling Label - ARL) ntawm tej tawv ntim los yog qhwv khoom ntawd yeej muaj ib cov kev taw qhia rau tej neeg yuav khoom siv tias yam twg thiaj recycle tau yam twg tsis muaj peev xwm yuav recycle tau. Txhais tau tias yuav tau muab yam khoom ntawd cais tawm, piv txwv li hle lub hau, los yog tej roj hmab uas qhwv ntawd. Vim qee yam ntawm tej khoom no ces tsim nyog pov rau lub thoob ntim khoom seem txeej lawm xwb, ho lwm yam ces thiaj siv coj mus recycle tau xwb.



Australian Recycling Label (ARL) Credit: Clean Up Australia Yog tias yam khoom ntawd tsis muaj lub cim ARL, thiab koj tsis paub tseeb tias xyov puas yuav recycle tau, ces coj mus pov rau lub thoob ntim khoom seem txeej xwb zoo dua, tsis txhob coj tej khoom wish-cycling coj mus tso rau lub thoob recycling bin tsam ua rau paug tsuas rau tag nrho tej khoom yuav coj mus recyle ntawd.



Coj tej khoom tseem recycle tau mus pov rau ntawm tej chaw txais cov khoom recycle

Txawm tias tej roj hmab zooj tsis muaj peev xwm yuav coj mus tso rau hauv tej nom tswv zos cov thoob recycling bin, los yeej yog ib cov khoom uas muaj peev xwm recycle tau thiab. Yog li ntaws koj yuav tsum tau nqa tej khoom ntawd mus rau tej chaw uas txais tej khoom no uas yeej muaj thoob teb chaws.



REDcycle yeej muaj ib txoj xub ke pab kom tau tej roj hmab zoo no thiab rov qab coj mus siv dua, thiab yeej muaj tej chaw rau tej neeg coj mus rau lawv tshaj 1,900 thaj chaw thoob teb chaws, suav tag nrho tej supermarkets loj feem ntau nrog thiab.





Rebecca Gleghorn yog tus marketing thiab communication manager ntawm lub koom haum RED Group hais tias, yeej muaj cov roj hmab zooj no ntau heev raug coj mus siv dua kom tsis txhob raug coj mus faus rau ntawm tej chaw faus khoom seem txheej dhau los lawm thiab.



Yeej muaj plaub million diam roj hmab zooj raug coj mus tso rau cov thoob REDcycle bins rau txhua txhua ib hnub twg diam.

Ms Glenghorn hais tias "Peb ib tug twg yeej siv tej roj hmab zoo no txog plaub grams, yog li ntawd thiaj pab kom tsis txhob coj tej roj hmab zooj no txog li 16,000 kilograms raug rov qab coj mus siv dua thiab kom tsis txhob raug coj mus faus rau ntawm tej chaw faus khoom seem txheej rau txhua txhua hnub thoob teb chaws no."





Tsis hais tej hnab roj hmab ua tau tshiab mus txog rau tej hnab ntim mov mog (bread), tej hnab muaj kab swb kaw, los yog tej ntaub roj hmab uas siv qhwv khoom, ntawd ces yeej yog tej uas koj muaj peev xwm yuav coj rov qab mus recylce tau thiab tej zaum yuav ua rau koj ceeb thiab.





Txawm li cas los kuj yuav tau txheeb tias seb puas yog cov khoom uas muaj lub cim ARL thiab yog tham txog Australia cov hauj lwm cycycling no.



REDcycle website yeej muaj ib cov kev taw qhia tias ntawm lawv cov program tias cov khoom twg thiaj yog cov yuav recycle tau thiab.



Tej uas peb recycle tsis tau ces yog cov khoom uas muaj nyiaj xyaw thiab muaj aluminium xyaw ntau heev. Tsis tas li ntawd los peb kuj tsis yuav cov khoom uas lwj tau los yog tej roj hmab uas lwj tau thiab.

Tej khoom uas lwj tau thiab tej roj hmab zooj uas lwj tau ntawd ces yeej txhob txwm tsim los siv thiab kom lwj, yog thaum siv tej roj hmab no los sim dua tej khoom siv tshiab los lawv yeej yuav tawg tau yooj yim heev thiab.





Tej nom tswv zos los kuj tau npaj cov hnub uas yuav mus sau tej khoom seem txheej ntawm tej vaj tse uas tsis muaj peev xwm coj mus recycle li e-waste, white goods thiab x-rays thiab. Tsis tas li ntawd los lawv yeej tuaj sau tej hazardous chemicals thiab tej roj teeb coj mus ua tib zoo pov tseg thiab.



Rov qab siv thiab coj rov qab mus siv ua lwm yam rau yav pem suab

Txawm tias muab tej khoom seem txheej no tib los ua ib yam dab tsi tshiab yuav yog tej yam zoo rau tej ib puag ncig, los yeej dhia tsis dhau ntawm qhov tseeg tias peb yeej tseem tsim thiab yeej tseem sim ntau yam khoom heev thiab.





Txawm li cas los tam sim no kuj tau muaj ib cov xwm txheej tshwm sim thob ntiaj teb, suav Australia nrog thiab, uas tej neeg sawv daws yeej sib faib thiab yeej tau tej khoom coj mus siv dawb, kom thiaj muaj peev xwm rov qab siv tau tej khoom no thiab rov qab coj tau tej khoom no coj mus siv rau lwm yam hom phiaj thiab.





Cov project hu ua Buy Nothing yeej tau pib tsim ntawm teb chaws America rau xyoo 2013 thiab tau nthuav dav thoob ntuj txij ntawd los lawm.





Liv McGuiness uas yog tus tswj cov project Buy Nothing ntawm Sydney’s Hills District, hais tias tej neeg pib nug ntau yam lus nug tias tej peev txheej uas lawv siv ntawd tau qhov twg los thiab ho dua twg tag lawm.



Peb tau tso tseg cov kev xaiv uas pheej tseem xav tias lub thoob liab yog ib co system muaj hwjhuaj, uas yog peb tso tej khoom rau ces tsis ua rau peb mloog tias peb txhaum vim rau qhov tej khoom ntawd zoo li cia li ploj lawm xwb.

Nws ntseeg tias tej neeg sawv daws yeej tsis xav ua kom muaj tej khoom seem txheej li lawv tau ua raws li tej keeb kwm tau muaj dhau los lawm.



Reusing and repurposing, the way of the future Source: Getty / Getty Images/Su Arslanoglu Suav txij li me nyuam yaus tej khoom ua si rau lub caij lawv loj hlob, mus txog rau tej khaub ncaws hauv tej tub rau khaub ncaws, thiab ntau yam khoom uas tau sib faib thiab tau txais ntawm lwm tus me nyuam txhua hnub.





Ms McGuiness hais tias tej khoom uas lwm tus xav tias 'tsis muaj nqi' dab tsi yog cov khoom uas pheej raug siv coj los ua khoom plig rau lwm tus, li tej thawv ntim khoom thiab tej twj txiav ntoo.





Cov kev rov qab coj tej khoom no los siv dua los yog coj los siv ua lwm yam tsis yog tias yuav yog tej yam zoo rau tej ib puag ncig ntev ntxiv tuaj xwb tab sis kuj tseem yuav pab tau tej zejzog thiab.





Ms McGuiness hais tias “Thaum yus tau txais txiaj ntsim los ntawm ib tug neeg cov kev siab zoo yus ntsib hauv internet uas yus tsis paub, thiab nws yeej tsis muaj feem cuam tshuam yuav tau txiaj ntsim dab tsi ntawm yus lub neej, tsis paub ib yam dab tsi txog yus, tab tsis tseem txaus siab pub ib yam khoom dab tsi rau yus siv yam tsis tas ua dab tsi li, ces kuv xav tias yog ib yam zoo.”





Tsis tas li ntawd los yog tej neeg uas mus nyob rau ib lub zos twg ntawd, los kuj yuav yog tej yam zoo rau tej neeg kom tau sib ntsib nrog lwm tus thiab tsim kom muaj kev sib cuag nrog lwm tus thiab.