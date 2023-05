Muaj tej neeg ua hauj lwm no ntau txheeb tus raug yuam siv yam tsis raug cai. Lub tswv yim no puas yuav pab daws tau?

Ntsiab lus tseem ceeb: Tej neeg tsiv teb tsaws chaw nyuam qhuav tuaj ntsis ntev rau Australia no yuav muaj cib fim khwv tau nyiaj tsawg dua txog 40 feem pua yog piv rau tej neeg uas tuaj nyob ntev.

Tau muaj ib tug koom sau tsab ntawv cej luam no tias tej xwm txheej no yuav rov qab ua rau muaj tej teeb meem nyiag tej neeg ua hauj lwm tej nyiaj hauj lwm ntau tuaj ntxiv.

Thiaj tau npaj yuav siv lub tswv yim li "budget neutral" coj los daws tej teeb meem nyiag tej neeg ua hauj lwm nyiaj.

Muaj ntau caum txheeb tus neeg tsiv teb tsaws chaw uas tau tuaj ua hauj lwm rau Australia tsis ntev los no, ces yeej tau tej nyiaj hauj lwm them rau lawv tsawg dua tej nyiaj minimum wage (tej nyiaj ua hauj lwm tsawg tsaj plaws uas tsim nyog tau) xwb.





Tsab ntawv cej luam no, kuj tau tshuaj ntsuam xyuas lub koom haum Australian Bureau of Statistics (ABS) tej xov xwm, thiab tau hais tias muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw txog li 16 feem pua uas nyuam qhuav tuaj tsis ntev no yog cov neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj hauj lwm tsawg dua $21.38 dollar. Uas yog yog tus zauv feem pua ntau tshaj ob npaug rau cov kev them nyiaj tsawg yog piv rau tej kev them nyiaj tsawg rau tej neeg ua hauj lwm uas nyob ntawm teb chaws no.





Tub kawm pej kum haiv, tej neeg paub ua hauj lwm uas tuaj ua hauj lwm ib ntus, tej neeg ua hauj lwm sau qoob loo raws caij nyoog, tej neeg ua hauj lwm rau lub caij ncig teb chaws, thiab tej pej xeem New Zealand yog cov neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw 82,000 tus uas thov tau visa tuaj nyob ib ntus thiab yog cov uas khwv tau nyiaj hauj lwm tsawg.





Trent Wiltshire uas yog tus koom sau tsab ntawv cej luam no tau hais tias tej zaum ntshe tseem muaj tej neeg no coob tshaj ntawd thiab los kuj tau, vim yeej muaj lwm cov kev yuam siv tej neeg tsiv teb tsaws chaw no kom tau txais txiaj ntsim uas tej zaum ABS tej xov xwm tsis tau teev txog thiab.





Nws tau hais tias "Yog tham txog tej tswv yim siv los yuam tej neeg no kom tau txais txiaj ntsim li ib txwm siv xwb, los yeej qhia tau tias muaj tej teeb meem li cas lawm. Thiab ntshe tseem yuav muaj tej teeb meem no loj tshaj ntawd thiab los kuj tau."



Nws tau hais tias vim tej lagluam los yeej mus tsis tshua tau zoo thiab ho rov qab muaj cov kev tsiv teb tsaws chaw coob tuaj ntxiv ces tej zaum thiaj li ua rau yuav muaj cov kev yuam siv tej neeg tsiv teb tsaws chaw kom tau txais txiaj ntsim ntau tuaj ntxiv thiab.





Tej kab theem paj los kuj nces siab tuaj ntxiv , los luam los kuj qeeb lawm, thiab yeej tau kwv yees tias ntshe tseem yuav muaj neeg poob hauj lwm ntau tuaj ntxiv rau xyoo tom ntej no thiab.





Mr Wiltshire tau hais tias "Thiaj yuav ua rau tej neeg ua hauj lwm coob heev raug tsub nias, thiab tej zaum yuav ua rau peb kuj yuav rov qab pom muaj cov kev them nyiaj hauj lwm tsawg rau tej neeg ua hauj lwm ntau tuaj ntxiv thiab los kuj tau."





Tsab ntawv cej luam no hais tias yeej muaj peev xwm siv cov kev kho cov visa system, nom tswv siv tej cai lij choj zoo dua los pov puag tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw, thiab kho tej txheej txheem kom lawv rov qab tau tej nyiaj hauj lwm no yog ib co tswv yim uas tej zaum ''yuav muaj peev xwm daws tau tej teeb meem no."





Mr Wiltshire tau hasi tias tsim nyog lub koom haum Fair Work Ombudsman yuav tau sau ib tsab ntawv cej luam ib xyoos ib zaug twg qhia kom ntxaws tias seb tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw no ho kwv tau nyiaj hauj lwm tsawg zoo li cas.



Cov kev teeb txheeb no tau txheeb tau tias tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas tuaj rau Australia rau lub sij hawm tsib (5) xyoos dhau los no yoab cov muaj cib fim txog li 40 feem uas uas yuav khwv tau nyiaj tsawg dua yog piv rau tej neeg uas nyob ntawd uas muaj txuj ci paub ua hauj lwm zoo sib xwb rau tib txoj hauj lwm, tom qab tau siv cov demographic factors (hnoob nyoog, poj niam txiv neej, tej nyiaj hauj lwm ua khwv tau, tseem hluas los yog muaj txij nkawm lawm, yog pawg neeg tsawg ntawm ib cheeb tsam twg, thiab qib kev kawm) coj los tswj cov kev ntsuam tej xov xwm no.





Hos yog tham txog tej neeg uas nyob ntawd ntawm Australia uas suav cov neeg ua hauj lwm uas yug ntawm Australia nrog thiab tej neeg uas tau tuaj rau teb chaws no ntev tshaj 10 xyoo dhau los lawm.





Mr Wiltshire tau hais tias "Yog li ntawd thiaj muaj ntau yam ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw no khwv tau nyiaj tsawg dua ntawm cov hom lagluam, tej txuj ci thiab hnoob nyoog lawm."





"Peb xav tias cov kev faib cais, ib tug neeg ua hauj lwm twg cov qualification uas tsis raug lees paub ntawm Australia, cov kev tsis paub neeg thiab muaj neeg pab yus ua rau tej neeg no tsis muaj fwj chim tsawg dua yuav sib khom; thiab tej cai tswj tej visa uas thov tau siv ib ntus (temporary visas) yog tej uas yuav ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw yuav raug lwm tus yuam siv kom tau txais txiaj ntsim ntau dua."





Tej lagluam uas pheej them nyiaj hauj lwm tsawg rau tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw ces yog cov lagluam cog qoob loo, tos txais qhua uas yog cov muaj ntau tshaj plaws hos cov lagluam nyiaj txiaj (financial services) yog cov uas muaj tej teeb meem no tsawg dua.



Daim duab no qhia txog tej lagluam uas pheej them nyiaj hauj lwm tsawg rau tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw. Source: Supplied / Grattan Institute Mr Wiltshire hais tias lub chaw teeb txheeb Grattan cov kev teeb txheeb no txheeb tau tias tej neeg uas muaj hnoob nyoog 20 txog 30 xyoo yog cov muaj cib fim yuav laug txog rau (6) npaug uas yuav khwv tau nyiag hauj lwm tsawg yog piv rau tej muaj hnoob nyoog 30 txog 40 xyoo.





"Tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas tuaj nyob ib ntus...thiab ho yog cov hluas, muaj txuj ci qes, thiab ua hauj lwm nrog ntau yam lagluam ntawd yog cov uas yuav khwv tau nyiaj hauj lwm tsawg."





Cov kev teeb txheeb xyoo 2018 uas ob tug neeg txawj txeeg txuj (academics) li Laurie Berg thiab Bassina Farbenblum tau txheeb ntawd ces kuj tshawb tau tias tsuas muaj tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw txog li cuaj (9) feem puas ntawm 4,322 tug uas tau koom cov kev teeb txheeb thiaj ttau ua ib yam dab tsi kom tau tej nyiaj hauj lwm uas tej tswv lagluam tseem tiv tsis them rau lawv rov qab rau lawv xwb.



Tej zaum cov kev nplua kom hnyav zov tuaj ntxiv thiab tsub seb tshiab yuav tau nyiaj los kho tej teeb meem no

Dua ntawm 3 lub tswv yim li - cov kev muaj peev xwm thov tau lwm hom visa siv, cov kev nplua/tsub se thiab tej txheej txheem nrog hais kom rov qab tau tej nyiaj hauj lwm no - coj los daws tej teeb meem no lawm, ces tej kws teeb txheeb kuj tau hais ntxiv thiab tias yog muab lub koom haum Fair Work Ombudsman tis npe tshiab ua lub koom haum 'Workplace Rights Authority' thiab pab nyiaj ntxiv rau thiab tso lub fwj chim ntau tuaj ntxiv rau ces tej zaum kuj yuav muaj peev xwm los daws tau tej teeb meem no.





Mr Wiltshire tau hais tias "Cov kev hloov lub koom haum no npe yuav qhia txog nws lub luag hauj lwm tseeb dua tam li yog ib lub koom haum tswj cai, tsis yog lub uas yuav ua tus neeg nruab nrab los sib kho xwb.''





Tsab ntawv cej luam no kuj tshaw tau tias lub koom haum Fair Work Ombudsman no tsis muaj neeg ua hauj lwm txaus yuav los lis tau tej dej num raws li qhov xav tau - li ib tug neeg ua hauj lwm twg yuav txheeb xyuas tej neeg ua hauj lwm txog li 100,000 tus. Yog li ntawd tej nyiaj puag xyoo 2023-24 uas pab txog $170 million coj los qhia kom tej neeg ua raws cai no tsuas tau $12 rau ib tug neeg ua hauj lwm twg ntawm Australia xwb.





Thiaj taw qhia kom siv tej cai lij choj nruj dua, li tsab cai haiv uas tswj tej nyiaj hauj lwm raug nyiag uas yuav rau txim kaw tsev laj cuj txog 10 xyoo. Vim rau qhov yeej tau muaj tej cai li no coj los rau txim ntawm xeev Queensland thiab Victoria lawm.





Tsab ntawv cej luam no tau hais tias "Yuav muaj peev xwm tiv thaiv tau kom tej tswv lagluam tsis txhob them nyiaj hauj lwm tsawg rau tej neeg ua hauj lwm no yog lawv ntseeg tias lawv yuav ua txhaum cai, thiab lawv ntshai tsam lawv yuav raug rau txim. Tsis tas li ntawd los kuj yuav ua rau lawv puas koob npe thiab, uas yog tej yam tseem ceeb uas yuav tiv thaiv kom tej tuam txhab lagluam loj tsis txhob tsim tej teeb meem no."





Tej neeg uas koom sau tsab ntawv cej luam no thiaj xav kom pab tej peev txheej ntxiv rau lub tuam chav Department of Home Affairs kom thiaj muaj peev xwm nplua thiab rau txim rau tej lagluam uas pheej ua txhaum, thiab kom muaj peev xwm mus txheeb tau tej teeb meem no.



Kuj tseem xav kom cov kev pab nyiaj ntau tuaj ntxiv coj los lis tej dej num siv tus qauv Migrant Workers Centre ntawm xeev Victoria rau lwm lub xeev thiab.





Matt Kunkel uas yog tus coj lub koom haum Migrant Workers Centre ntawm Victoria tau hais tias, txij li tau teeb tsa lub koom haum no rau xyoo 2018 los no, thiab lub caij uas muaj kab mob kis coob heev ntawd uas muaj neeg tsiv teb tsaw chaw tsawg heev lawm - los yeej tseem muaj hauj lwm ua ntau kawg nkaus li thiab.





Nws thiaj li tau qhia rau SBS News tias "Kuv xav tias ib yam ntawm ntau yam uas peb kawm tau rau lub caij ua hauj lwm thawj tsib (5) xyoos ntawd, ces pom tau tias tej neeg zejzog xav tau txais kev pab cuam ntawm lub koom haum zoo li peb lub no heev li."





"Ib feem ntawm cov kev tsim cov migration system uas siv tau zoo rau sawv daws ntawm Australia no, ces yog tsim kom muaj cov kev pab cuam rau tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw, kom lawv muaj peev xwm nrhiav tau tej xov xwm thiab kev pab cuam ua lawv hom lus pab rau lawv."





Tsoom fwv qhia txog cov kev pauv hloov tshiab rau Australia cov Immigration System

Dr Martin Parkinson uas yog tus neeg ua hauj lwm rau nom tswv dhau los kuj yog ib tug ntawm ntau tus uas tau rov qab txheeb Australia cov immigration system tseem ceeb tshaj plaws rau lub sij hawm 35 xyoos , thiab coj los qhia rau rau zej tsoom paub rau lub 4 hlis ntuj dhau los.





Cov kev txheeb no thiaj piv tias cov system uas muaj 153 hom visa no ''siv tsis tau lawm'', vim pheej ua rau yuav tau tos tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob ib ntus no pab xwb, ces thiaj ''tau ua rau muaj teeb meem rau Australia thiab tej neeg tsiv teb tsaws chaw, thiab ua rau tej neeg zejzog tsis muaj kev ntseeg siab rau cov migratio system."





Ces lub hli dhau los no, Clare O'Neil uas yog tus nom tswj dej num tsiv teb tsaws chaw thiaj tau qhia rau lub koom haum National Press Club tias, nws tus tsoom fwv yeej kub siab yuav nrog xyuas kom muaj ntau txoj xub kev rau tej neeg ua hauj lwm tsiv teb tsaws chaw uas tuaj ua hauj lwm ib ntus ntawd muaj peev xwm thov tau nyob ruaj, thiab kuj tseem yuav qhia ntxiv tom ntej no txog cov kev pauv hloov rau tej tub kawm pej kum haiv thiab.