Kev pab cuam tej neeg yuav tsev thawj zaug uas uas tsim nyog koj paub txog

Ntsiab lus tseem ceeb: Txij hnub tim 1 lub Xya hli ntuj mus ces yuav kho kom siv tau cov first home guarantee thiab cov regional thiab family home ntawd kom nthuav dav tuaj ntxiv.

Lo lus "couple" no yuav raug kho dua lub ntsiab lus tshiab uas txhais tau tias ''ob tug neeg ntiag tug twg uas muaj cai thov tau cov kev pab cuam no''.

Australia tej neeg uas nyob ruaj los kuj yuav muaj cai siv tau cov kev pab cuam no thiab.

Yuav muaj neeg Australia coob tuaj ntxiv yuav muaj cai thov tau tsoom fwv peb cov kev pab cuam yuav tsev, kom thiaj pab tau tej neeg no yuav tau tsev ua lawv tug rau lub caij uas haiv neeg no tseem los daws tej teeb meem tsis muaj vaj tse txaus nyob.





Cov first home guarantee, regional thiab family home equivalents ces yuav raug kho dua tej criteria tshiab txij hnub tim 1 lub xya hli ntuj no mus, kom thiaj pab tau ntau tus neeg Australia yuav tau tswv ua lawv tug ntau tuaj ntxiv.





Raws li cov hauj uas yuav kho dua tshiab no ces, tsoom fwv teb chaws yuav yog tus guarantor uas yuav tso cai rau tej neeg yuav tau ib lub tsev thiab tsuas tso nyiaj tsawg tsawg txog li 5 feem pua mus xiab kom yuav tau xwb, thiab tsis tas them tej nqe lender's mortgage insurance.



Leej twg thiaj yog cov neeg muaj cai siv tau cov kev pab cuam no?

Yuav muab cov lub ntsiab lus ntawm los lus "couple" uas txhais tau tias yog nkawm txij nkawm uas sib yuav lawm los yog ob tug neeg uas nyob ua ke thiab ua nkauj nraug tab sis tsis tau sib yuav ua txij nkawm (de facto relationships) hloov mus ua "ob tug neeg ntiag tug uas muaj cai'' lawm.





Cov kev hloov cov criteria no thiaj suav tej nus muag, ib tug niam txiv los yog ib tug neeg uas saib xyuas ib tug me nyuam twg, los yog ob tug phooj ywg twg lawm.





Julie Collins uas yog tus nom tswj dej num vaj tse (Housing Minister) tau hais tias yuav tau kho tej kev pab cuam no ''kom haum raws li lub caij nyoog''.





Nws tau qhia rau Nine's Weekend Today program hnub zwj Hnub (Sunday) tias "Peb yeej muaj tej phooj ywg, tej nus muag, thiab tag nrho txhua hom neeg mus koom yuav tsev thoob teb chaws Australia niaj hnub no lawm."



"Ua ke no los peb kuj pom txog qhov tseem ceeb ntawm tej cuab yig uas muaj tib tug leej niam leej txi ua txiv tsev/niam tsev, thiab tso cai kom lawv muaj cai siv tau cov kev pab cuam no thiab.





"Tsis tas li ntawd los peb kuj tej me nyuam ntawm tej tsev tu tsom kwm saib xyuas lawv, piv txwv li tej ntxhais xeeb ntxwv thiab tub xeeb ntxwv, uas lawv tej niam ntxawm txiv ntxawm saib xyuas lawv uas tej zaum tsis haum raws li tej criteria teev tseg thiab, yog li ntawd peb thiaj siv lub cib fim no los kho cov kev pab cuam no kom nthuav dav kom lawv muaj cai siv tau tib yam thiab."





Tej neeg uas yeej xub tau ua tswv rau ib lub tsev twg dhau los lawm los kuj yuav muaj cai siv tau cov kev pab cuam no thiab, yog tias lawv tsis muaj ib lub tsev rau lub sij hawm 10 xyoo dhau los, kom thiaj pab tau tej neeg txom nyem nyiaj txiaj.





Australia tej neeg uas nyob ruaj (permanent residents) los yeej muaj cai siv tau cov kev pab cuam no thiab, tsis yog tej pej xeem thiaj tau siv nkaus xwb.





Yog li ntawd ces thiaj muaj 35,000 cov first homebuyer spots rau tej neeg thov siv tau rau ib lub xyoos twg diam, uas muaj 10,000 cov yog cov regional first homebuyer guarantee, thiab muaj 5,000 cov yog cov family home guarantee.



Tej kev pab cuam no puas yuav daws tau tej teeb meem tsis muaj tsev txaus nyob?

David Littleproud uas yog tus lwm coj ntawm lwm pab nom tau hais tias tsoom fwv cov kev kho cov kev pab cuam kom siv tau nthuav dav tuaj no kuj yuav daws tau tej teeb meem tsis muaj vaj tse txaus nyob ''me ntsis'', tab sis kuj tseem tsis tau yog ''tej yam uas yuav daws tau tej teeb meem no tiag''.





Nws tau qhia rau lub chaw nthuav xov xwm tshooj cuaj (Nine) cov program Weekend Today rau hnub Sunday tias "Ku yog qee yam ntawm ntau lub tsev ywm uas yuav siv coj los daws tej teeb meem no thiab, tab sis qhov teeb meem nyuaj tshuaj plaws mas yog cov kev tsis muaj vaj tse txaus.





"Ces tam sim no thiaj haj yam yuav ua rau muaj teeb meem ntau tuaj ntxiv rau tsoom fwv vim nws xav tos 650,000 tus neeg tsiv teb tsaws chaw tshiab rau ob lub xyoos ntxiv no, ces thiaj yog tej yam tseem ceeb uas peb yuav tau xyuas kom muaj tej vaj tse txaus nyob."



Ms Collins tau hais tias tsoom fwv yeej muaj ib tsab cai yuav coj los siv kom tsim tau tej vaj tse txaus lawm.





Nws tau hais tias "Tam sim no peb tab tom coj tsab cai Housing Australia Future Fund $10 billion - uas yog ib tsab cai tseem ceeb uas peb tau coj mus ua ib cov hauj lwm tseem ceeb rau cov kev xaiv tsa tsaib no coj mus sab laj hauv tsev kis xeev siab (Senate), uas tej nyiaj tau los ntawm cov nyiaj uas coj mus nqes peev tau ib lub xyoos twg no yuav coj los tsim tej vaj tse rau zej tsoom nyob thiab tsim tej vaj tse pheej yig uas tej neeg muaj peev xwm ntiav tau nyob ntawm lub teb chaws no."





"Ua ke no los peb kuj tau ua tej hauj lwm no raws li tsoom fwv teb chaws tsab cai National Housing Accord, uas yuav tsim kom tau 10,000 lub tsev uas tej neeg muaj peev xwm ntiav tau nyob, thiab tej nom tswv xeev los yeej pom zoo yuav pab nyiaj los lis tej hauj lwm no txij hnub tim 1 lub 7 hli ntuj xyoo 2023 no mus.





"Ces peb yuav xav tsim kom tau tej vaj tse txhua yam txog li 1 million lub thoob plaws ntawm lub teb chaws no rau lub sij hawm 5 xyoos.''





Txawm li cas los tsoom fwv yeej tseem tsis tau txais kev txhawb nqa los pab tsim kom tau nws tsab cai Housing Australia Future Fund siv, vim pab nom Green xav kom nqe peev nyiaj ntau tshaj los los tsim tej vaj tse rau zej tsoom nyob. .



Lub koom haum Anglicare Australia tej xov xwm tshiab uas qhia txog cov kev muaj peev xwm ntiav tau tsev nyob, uas nyuam qhuav coj los nthuav tawm rau lub limtiam no, txheeb tau tias yeej tsis tshua muaj peev xwm ntiav tau tsev nyob li ib txwm ntiav tau dhau los lawm.





Nws tsab ntawv cej luam no txheeb tau tias yog ib tug neeg tau nyiaj pab cuam age pension los yog disablility support pensions ces tsuas muaj tej vaj tse tsawg dua li 1 feem puas uas lawv thiaj muaj pev xwm ntiav tau nyob xwb. Thiab lub caij uas tau muaj cov kev teeb txheeb no, ces tsuas muaj txog li 66 lub tsev nkaus xwb uas ib tug neeg tau cov nyiaj pab cuam disability pension thiaj ntiav tau nyob xwb.





Yog tias ib tug neeg twg ho tau nyiaj Youth Allowance pab cuam ces, yeej tsis muaj ib lub tsev twg uas lawv muaj peev xwm ntiav tau nyob hlo li — thiab yeej tsis muaj peev xwm yuav koom nrog lwm tus ntiav kom tau ib chav twg ntawm ib lub tsev nyob li thiab.





Yog tias nkawm niam txwv ho poob hauj lwm tib si lawm, los yog ib tug niam tsev/txiv tsev uas ua tus tab lub cuab yig nkaus xwb uas tau nyiaj ntawm Centrelink pab, thiab tej neeg Australia uas tau cov nyiaj disability support pension pab cuam ces tsuas muaj peev xwm ntiav tau tej tsev nyob txog li 0.2 feem pua xwb.





Thiaj li yog thawj zaug uas, cov feem pua ntawm tej vaj tse muaj peev xwm ntiav tau nyob rau ib tug neeg khwv tau nyiaj minimum wage tau poob qes tshaj 1 feem pua.



Hnub zwj Cag (Saturday) dhau los ces thiaj tau muaj neeg tawm tswv yim nchav heev rau thawj pwm tsav Anthony Albanese cov ev cog lus tias yuav tshwm nyiaj $240 million coj los pab tsoom fwv Tasmania tsim dua ib lub tshav sib tw tshiab ntawm Hobart.





Raws li tsoom fwv tau hais ces tej nyiaj uas pab rau lub tshav sib tw no ces yuav siv coj txhim kho Hobart thaj av npuab dej, uas yuav kho txij ntawm Macquarie Point mus rau Regatta Point, thiab yuav siv ua cov nyiaj tseem ceeb los tsim lub tshav sib tw no, thiab siv coj los tsim tej hauv paus txhim kho thaum neeg mus los, kho lub chaw nres nkoj, thiab tsim tej vaj tse.





Tej neeg tawm tsam thiaj cav tias tej kev pab cuam nyiaj txiaj no tsis muaj laij thawj zoo txaus rau lub caij uas lub xeev Tasmania no tseem yog teb chaws Australia lub xeev uas muaj neeg tsis muaj vaj tse nyob coob tshaj plaws.





Ces thiaj li yuav tsim kom tau xeev Tasmania ib pab neeg ncaws pob AFL ntxiv rau ntau pab ntawm teb chaws Australia no thiab yuav siv nyiaj txog $715 million los tsim lub tshav sib tw no.





SBS koom nrog AAPcej luam zaj xov xwm no.