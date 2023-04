Tej neeg yuav tsev thiab ntiav tsev nyob yuav ua li cas

I. Yog tham txog cov kev qev nyiaj los yuav tsev thiab cov kev yuav tau them tej nqe yuav tsev rov qab rau tej txhab nyiaj ces Tamie Lor (Lauj) teb ib co lus nug li raws li hauv qab no:

1) Puas yog Hmoob tej zejzog ntsib tej teeb meem tsis tshua muaj peev xwm them nyiaj yuav tsev?





Kuv ntseeg tias tsis yog Hmoob tej zejzog xwb tab sis yog tag nrho lwm cov zejzog los yeej pib muaj cim qhia tias zoo li ntsib cov teeb meem tsis tshua muaj peev xwm them tau tej nyiaj qe los yuav tsev rov qab rau tej txhab nyiaj. Vim peb twb tau pib txais tau tej xov xwm qee yam tias tej neeg tsis muaj peev xwm them taus thiab tej vaj tse yuav raug txeeb rov qab lawm.





2) Dab tsi ua rau tej neeg sawv daws tsis muaj peev xwm them tau tej nqe yuav tsev los yog ntiav tsev nyob?





Tus kab theem paj uas nce siab tuaj ntxiv, tej nyiaj poob nqe, tej nuj nqes siv ua lub neej ua kim tuaj thiab cov kev tsis muaj peev xwm khwv tau nyiaj los yog cov kev poob hauj lwm yog tej ua rau tej neeg tsis muaj peev xwm them tej nqe no.



3) Tej neeg sawv daws muaj peev xwm ua tau dab tsi coj los pab daws tej xwm txheej no los yog yuav mua thov kev pab cuam qhov twg los sis yog thov kev pab cuam ntawm leej twg yog lawv ntsib tej teeb meem no?





Raws li Tamie hais ces seb puas nrhiav dua ib txoj hauj lwm ob ua ntxiv, los yog xyuas kom tau sij hawm ua hauj lwm ntau ntxiv tuaj. Muaj ib txhia ces dua ntawm cov kev yuav muab lawv lub tsev ntiav rau lwm tus nyob lawv kuj txiav txim siab muab lawv lub tsev muag lawm, vim rau qhov tias tej nqe ntiav tsev nyob los kuj tau kim tuaj ntxiv lawm thiab.





4) Tej neeg yuav tsev puas tau raug tej teeb meem ntau yam uas yuav muaj tau los ntawm tej kev nce kab theem paj ntau zaus dhau los no?





Tseem tsis tau. Thiab kuv ntseeg tias ntshe tseem yuav nce kab theem paj ntau zaus ntxiv tom ntej no.





5) RBA cov kev nce kab theem paj no yuav ua rau muaj teeb meem li cas rau tej neeg cov kev muaj peev xwm them tej nqe yuav tsev?





Yog tias koj fixed kab theem paj (interest rate) ces tej zaum kuj tseem yuav tsis tau tau muaj teeb meem dab tsi rau koj tam sim no. Tab sis yog tias koj tsuas them kab theem paj (interest rate) raws qhov nce thiab nqe xwb ces koj yuav tau ntau puas dollars ntxiv txawm tsis tau them txog ntau txheeb dollars rau ib lub hlis twg.



6) Yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj yog tias koj tsis muaj peev xwm them tej nqe nyiaj qev los yuav tsev ntawd rov qab rau tej txhab nyiaj?





Kuv kuj tsis yog ib tug kws paub zoo txog tej hauj lwm no thiab kuv tsuas yog ib tug neeg muag vajtse xwb, tab sis tsis hais yuav yog muaj laij thawj dab tsi ho ua rau koj tsis muaj peev xwm them ces tej zaum seb koj ho puas hloov mus them paj nkaus xwb ib ntus.





Thiab yog tias koj ho tsis muaj peev xwm them tiag tiag li lawm ces tej zaum koj lub txhab nyiaj kuj yuav rov qab coj koj lub tsev mus muag raws tus nqe kiab khw kom tau nyiaj lawv qev rau koj rov qab rau lawv. Cov kev muag tsev no hu ua mortgagee sales.





7) RAB tseem yuav nce kab theem paj pes tsawg zaus ntxiv ua ntej tus kab theem paj no yuav nyob tus?





Raws li kuv tau hnov ces tseem yuav nce ob zaug ntxiv tom ntej no thiab.





8) Puas tsim nyog tej neeg yuav lawv thawj lub tsev nyob tam sim no? Vim li cas thiaj ho tsis yuav, thiab thaum twg mam li yuav?





Tej kws paub zoo txog tej hauj lwm no yeej ib txwm hais tias: 'Lub sij hawm zoo tshaj plaws rau yus yuav ib lub tsev yog 30 xyoo dhau los lawm thiab yog tias koj ho tsis tau yuav ces nag hmo yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau koj yuav.'



II. Cov kev ntiav tsev/tej neeg ntiav tsev/nqe ntiav tsev:

1) Australia tej kiab khw ntiav tsev nyob zoo li cas tam sim no lawm xwb?





Tej kiab khw ntiav tsev nyob tseem kim heev ntawm nroog Brisbane no. Vim tseem muaj neeg tshaj li 10 txog 15 tug twg mus sib tw thov ntiav seb puas tau ntiav ib lub tsev nyob. Ces thiaj muaj hauj lwm ntau heev rau peb tej neeg tswj tej vaj tse no ua.





2) Puas yog tias tej nqe ntiav tsev nyob kim heev thiaj ua rau neeg Australia tsis muaj peev xwm ntiav tau tsev nyob?





Tej nqe ntiav tsev yeej tau nce tus nqe kim tuaj lawm ces thiaj li yuav tau them thaj tsam li $600 rau ib limtiam twg rau ib lub tsev 4 chav pw ib ncig ntawm Regents Park los tej zos ib puag ncig ntawd. Tab sis txawm tus nqe kim li no los peb yeej tseem muaj neeg coob heev ntiav nyob thiab.





3) Koj xav tias leej twg yuav yog cov neeg raug teeb meem loj tshaj plaws?





Kuv ntseeg tias tej neeg ntiav tsev yuav yog cov raug teeb meem ntau tshaj plaws. Vim kab nce kab theem paj ntau zaus lawm ces thiaj ua rau tej tswv tsev tau nce tej nqe ntiav tsev nyob raws li qhov tsim nyog thiab.





4) Cov neeg zejzog twg uas koj xav tias tsis muaj peev xwm yuav them tej nqe ntiav tsev no?





Kuv ntseeg tias Hmoob yeej muaj peev xwm them taus thiab yeej ua neej txuag thiab khuv xim lawv tej nyiaj txiaj heev vim peb yeej ib txwv txom nyem thiab tsis muaj dab tsi li thaum peb tau tuaj pib neej tshiab ntawm lub teb chaws no. Kuv kuj tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej neeg zejzog twg yuav tsis muaj peev xwm them, tab sis kuv muaj peev xwm hais tau tias tej zaum yog tej neeg ua siv nyiaj ntau tshaj tej lawv khwv tau los, los yog nqe peev nyiaj ntau tshaj rau lub caij lawv yuav lawv lub tsev (piv txwv li: Tos kuv yuav kuv lub tsev los vim yog ib lub tsev loj thiab yog lub tsev tshiab uas zoo dua) yuav yog cov uas yuav raug teeb meem yog tias tseem tsis tau raug tej teeb meem no.





5) Tej neeg ntiav tsev nyob ho muaj peev xwm ua tau dab tsi los pab lawv?





Yeej muaj ntau txoj xub ke: Li rov qab mus nrog yus niam yus txiv nyob, mus sib koom ntiav ib lub tsev nrog lwm tus nyob ua ke kom tau them pheej yig zog, nrhiav dua ib txoj hauj lwm ob ua ntxiv, los yog seb puas ho tsiv mus nyob rau tej zos uas tej nqe ntiav tsev nyob ho pheej yig dua kom yus thiaj ntiav tau nyob.



Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Sib sab laj thiab qhia rau koj lub txhab nyiaj yog tias muaj teeb meem ua rau koj tsis muaj peev xwm them tej nqe yuav tsev seb ho puas tau siv cov kev pab cuam 'hardship assistance'.

Yog koj ntsib kev nyuaj siab ntxov plawv ces koj muaj peev xwm hu tau rau ob lub koom haum Lifeline tus xov tooj 13 11 14 los yog BeyondBlue tus xov tooj 1300 224 636 tau.

Yog koj muaj nuj nqe thiab tsis muaj peev xwm them tau ces sab laj nrog lub koom haum Natonal Debt Helpline los yog hu tau rau lawv tus xov tooj sib tham seb muaj txoj xub ke twg paub tau koj.

Thim lus: