Cov kev tu tej neeg tsom kwm lwm tus: Yuav nrhiav kev pab cuam li cas pab rau tej neeg no ntawm Australia

Muaj tej neeg tu tsom kwm ze txog li 2.7 roob (million) tus ntawm teb chaws Australia. Tej neeg no yeej yog cov neeg muaj hnoob nyoog sib txawv, tsis hais poj niam los yog txiv neej, thiab ua ntau yam hauj lwm hauv lawv lub neej. Tab sis muaj ib yam zoo sib xw ntawm lawv ces yog qhov uas lawv kub siab tu tsom kwm thiab saib xyuas ib tug twg hauv lawv lub neej uas xav tau txais kev pab cuam ntawd.





Txawm tias tib pliag ntshis xwb cia li muaj ib txhia ras los ua cov neeg tu tsom kwv lwm tus, tom qab uas tau muaj ib tug neeg lawv hlub tshua ua tsheb sib tsoo los yog raug mob lawm, los lwm cov ces yeej yog cov uas yeej muaj peev xwm yuav tau tu thiab saib xyuas lwm tus lawm. Hos ib txhia ces kuj maj mam ras los ua ib tug neeg uas tu tsom kwm lwm tus lawm.





Patty Kikos uas og tib tug neeg sab laj thiab social worker tshab txhais tias ''Tej neeg tu tsom kwm lwm tus yeej tsis tau nyiaj dab tsi thaum lawv tu los yog saib xyuas ib tug neeg uas xav tau txais kev pab cuam kom tus neeg ntawd thiaj ua tau lub neej ntawm ib hnub rau ib hnub li, piv txwv li yog tej neeg puas cev, neeg muaj mob, los yog muaj ib yam mob uas mob tau los ntev lawm, yog tus neeg uas muaj yam mob kho tsis zoo lawm, yog ib tug neeg quav dej quav cawv los yog quav yaj yeeb, los sis yog ib tug neeg uas lub cev tsis muaj zog vim lawv laus lawm."



Tus neeg tu tsom kwv lwm tus no tsis yog ib tug uas yuav ua tus tu thiab pab ib tug neeg twg, uas yeej tau nyiaj hauj lwm them rau lawv, thaum mus ua ib yam dab tsi pab rau lwm tus ntawm tej neeg tej vaj tse. Patty Kikos, counsellor, social worker and podcast host.

Tej teeb meem nyuaj uas muaj rau cov kev tu tsom kwm

Cov kev tsom kwm no yog ib co uas yuav tau ua ntev, thiab yuav tau kub siab nrog xyuas. Yog li tej hauj lwm ntau yam uas ib tug neeg tsom kwm lwm tus yuav tau ua ntawd thiaj muaj ntau yam ua, tsis hais yog tu tus neeg ntawd lub cev los yog pab ib yam dab tsi rau tus neeg ntiag tug ntawd, thiab pab kom nws tau txais kev kaj siab los yog pab ib yam dab tsi rau nws.





Tej hauj lwm feem ntau mas yog pab tus neeg ntawd hnav ris tsho, da dej, siv tsev plob, pub mov rau noj, tu vaj tse ntxhua khaub ncaws, los yog tswj tej tshuaj noj. Tus neeg uas tsom kwm lwm tus no tseem yuav tau npaj thiab mus koom cov kev teem cai, mus pab ib tug twg cov kev siv nyiaj thiab pab tej xwm txheej ti tes ti taw. Yog li ntawd yog tias tus neeg tsom kwm ntawd ua tej hauj lwm no ntau npaum li cas, ces yuav ua chaw leg ntau npaum li ntawd rau nws.





Ms Kikos, uas yog tus nthuav cov xwm Tham txog tej neeg tu tsom kwm lwm tus uas kaw ua suab (podcast) hais tias “Thiaj ua rau tus neeg tu tsom kwv ntawd muaj hauj lwm ntau yam yuav tau ua ... tej zaum kuaj tau ua ob peb yam sib xyaws li, 'Vuag! ua li cas tseem ua li no lawm thiab lau....ces tus neeg tu tsom kwm lwm tus ntawd yuav tau siv tej laj lim tswv yim zoo kom haum coj los pab tej xwm txheej ntawd raws li qhov tsim nyog ua."



Caring hands Credit: AMCS Tej xwm txheej tsis faj txog uas pheej tshwm sim rau tus neeg tu tsom kwm lwm tus ntawd lub neej, yuav ua rau muaj kev pauv hloov rau nws tsev neeg thiab nws cov kev nquag plias ntawd.





Ms Kikos hais ntxiv tias “Thaum uas ua rau ib tug neeg ntawm ib tse neeg twg yuav ras los ua ib tug tu tsom kwm lwm tus lawm, ces yuav ua rau yus tej cej pwm hloov tag nrho lwm thiab. Yog li muaj qee zaus ces kuj yog tus ntxhais, los yog tus tab zag, los sis tus leej niam uas muaj ib tug me nyuam nyob cus plaws, thiab tau loj hlob lawm los cia li rov qab ras kiag los ua tus neeg tu tsom kwm lwm tus lawm thiab.





When you're that family member that's close enough to be the carer, your whole entire personal archetype changes. So, sometimes you'll go from being a daughter to a carer, or from being a wife to a carer. Sometimes you'll go from being a mother whose child was independent and growing up, to suddenly becoming a carer again. Yog li ntawd cov kev hais tias yog tej yam ceeb rau tej system thiaj yog tej yam uas tej zaum tseem tsis tau paub ntxaws tias muaj tej teeb meem no ntau npaum li cas."



Australia cov medical thiab social support systems yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau tej hauj lwm no yog tias tsis muaj tej neeg tu tsom kwm lwm tus uas tsis tau nyiaj hauj lwm pab, yog li ntawd tsoom fwv thiaj lees paub txog qhov tseem ceeb ntawm cov kev pab cuam tej neeg no raws li qhov tsim nyog kom thiaj muaj peev xwm saib xyuas tau lawv tus kheej. Credit: Erdark/Getty Images

Muaj kev pab cuam pab rau tej neeg tu tsom kwm lwm tus

Yeej muaj ntau tus neeg tsom kwm lwm tus tsis lees paub tias lawv yog tej neeg uas tu thiab saib xyuas lwm tus, ces tej zaum lawv thiaj tsis kub siab txog tej teeb meem yuav muaj tau rau lawv yog lawv tsis tu thiab saib xyuas lawv tus kheej. Los yog tej zaum kuj tsis paub tias muaj kev pab cuam ntau yam pab rau lawv, kom tsis txhob nyuaj siab, kom tsis txhob txom nyem nyiaj txiaj, txhob raug cais, thiab txhob ntsib ntau yam hauj lwm ua chaw leg rau lawv.





Muaj ib txhia neeg tu tsom kwm lwm tus ces yeej muaj cai tau nyiaj raws ob limtiam twg tam li yog tus neeg tsom kwm lwm tus thiab tau txais kev pab cuam ntawm lub koom haum Services Australia , Centrelink, My Aged Care thiab NDIS .





Tej zaum kuj yuav tau tej nyiaj no tib yam li tej nyiaj Age Pension, tab sis tsuas nyob ntawm seb yus ho poob rau cov xwm txheej zoo li cas xwb, vim tus neeg tau txais kev tu tsom kwm los yog tus neeg tsom kwm uas tu thiab saib xyuas lwm tus kuj tseem yuav raug txheeb tias seb ho khwv tau nyiaj li cas, ho puas muaj peev txheej dab tsi thiab.



Mother drawing with son with Cerebral Palsy Credit: ferrantraite/Getty Images Lub koom haum Carer Gateway , uas yog ib lub koom haum uas tau nyiaj pab cuam ntawm tsoom fwv coj los pab rau tej neeg tu tsom kwm lwm tus ntawd, yeej muaj ib cov kev pab cuam pub dawb pab rau tej neeg tu tsom kwm uas tsis raug txheeb txog lawv tej nyiaj uas lawv khwv tau li thiab.





Ms Kikos tshab txhais tias “Thaum koj hu rau tus xov tooj ntawm lub tuam chav hauj lwm loj, ces yuav txuas koj nrog tej koom haum zejzog uas muaj cov kev pab cuam no. Koj muaj peev xwm siv tau cov kev pab cuam ti tes ti taw uas thov ib tug twg mus pab, los yog muaj cov kev pab cuam ncaj qha rau tej neeg tu tsom kwm, los yog muaj tej neeg ua tej hauj lwm tu tsom kwm no sib pab, muaj kev sab laj, muaj kev qhia, thiab peb yeej muaj ib cov program pab rau tej hluas uas yob cov neeg tu tsom kwm lwm tus thiab."





Nws hais ntxiv tias “peb yeej muaj ib cov sob kawm hauv online uas qhia tas mus li coj los pab qhia kom koj paub txog lub luag hauj lwm tsom kwm lwm tus, li pab kom koj nkag siab txog cov kev tu siab thaum plam ib yam dab tsi los yog ib tug neeg koj hlub tshua lawm, muaj cov chav kawm lawv pab kom tso tseg tau qee yam dab tsi, muaj cov chav qhia kom paub noj tej zaub mov muaj txhiaj ntsim, pab kom tau txais kev noj qab nyob zoo, chav yoga, chav zaum quav tes quav taw tswj yus lub siab kom tus, thiab muaj cov chav kawm kos duab pab yus thiab."



Credit: Westend61/Getty Images Muaj cov kev pab cuam rau tej neeg tu tsom kwm no li muaj cov kev qhia tim ntsej tim muag pub dawb ntau zaus thiab. Thiab yeej muaj peev xwm sib ntsib tau hauv xov tooj, sib tham hauv video, los yog mus sib ntsib kiag.





Haya Alhilaly yog ib tug neeg Australia caj ceg neeg Iraqi yeej tau ua ib tug Carer Coach nrog lub koom haum Carer Gateway los tau ntev tshaj ob xyoos lawm.





Nws los yeej yog ib tug neeg kub siab xav pab tej neeg tsom kwm lwm tus li tej neeg ua hauj lwm ua ke nrog nws thiab. Nws los yeej tau txais cov kev tu tsom kwv tom qab uas nws raug mob sab heev thiab.





Nws hais tias “Thaum tej neeg tsom kwm qhia txog lawv tej luag dej num rau kuv, ces kuv yeej tseem nco tau tej uas kuv niam tau ua thiab."





“Lub koom haum Carer Gateway cov kev pab cuam ces yog coj los pab rau tej neeg tu tsom kwm lwm tus. Yeej muaj ntau cov kev pab cuam coj los pab rau tej neeg uas lawv tu thiab saib xyuas, li cov kev pab cuam My Aged Care thiab NDIS, tab sis lub koom haum Carer Gateway yuav kub siab txog tej neeg uas tu tsom kwm lwm tus nkaus xwb, uas muaj qee zaus thiaj yog tej yam nyuaj heev rau tej neeg no nkag siab, vim rau qhov lawv yeej ib txwm kub siab txog tej neeg uas lawv yuav tau tu thiab saib xyuas ua ntej xwb, ces thiaj yog tej yam tshiab rau lawv thaum yus qhia lawv tias, 'dab tsi tseem ceeb rau koj? los yog koj xav tau dab tsi?''



Rear view of female caregiver embracing while greeting man at home Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images Lub koom haum Carer Gateway cov kev pab cuam no kuj muaj ib cov kev pab cuam ti tes ti taw li xa ib tug neeg twg mus pab tu thiab saib xyuas ib tug twg, pab thauj ib tug neeg twg los yog mus pab tu ib tug neeg twg thiab. Yog ib lub tswv yim cov los pab tej neeg tu tsom kwm lwm tus kom lawv tsis txhob tau ua ntau yam hauj lwm uas yuav ua rau lawv sab heev dhau lawm — uas yog tej yam uas nyuaj tshaj plaws uas tej neeg tu tsom kwm lwm tus no ntsib ntawd.





Tej coach uas qhia tej neeg tu tsom kwm lwm tus li Haya no ces yog los pab tej neeg no uas yog cov neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai sib txawv. Vim nws hais tias tej neeg tu saib xyuas lwm tus uas yog cov neeg tsiv teb tsaws chaw no yeej tsis paub tias lawv muaj tsab peev xwm npaum li cas xwb, thiab yeej tsis tshua pom txog qhov tseem ceeb ntawm cov kev yuav tau saib xyuas yus tus kheej pes tsawg, los yog cov kev yuav tau teeb ib cov hom phiaj rau yus thiab cov kev yuav tau sab laj nrog lwm tus ntawd.





Nws thiaj hais tias “Yog tej yam nyuaj kawg uas yuav tshab txhais txog cov kev txhawb dag zog thiab cov kev qhia no yog dab tsi. Lub caij uas qhia peb thawj cov los yog cov sob kawm ob ntawd ces peb yuav tham txog tej no. Thiab yog ib cov kev kawm uas qhia tias peb yuav txhawb nqa lawv (tej neeg tu tsom kwm lwm tus) kom lawv ras los ua lawv tus neeg zoo tshaj plaws, uas yuav muaj peev xwm tu thiab saib xyuas tau tus neeg uas lawv tu thiab saib xyuas ntawd.





“Qhov nyuaj ob ntawd ces yog cov kev tseem raug lwm tus ntaus nqe yuam kev yog tham txog cov kev tu saib xyuas ib tug neeg hauv yus tsev neeg ua yog cov neeg puas cev thiab. Thiaj ua rau tej neeg tu tsom kwm no coob heev muaj kev sib tu ncua nrog lawv tej zejzog vim lawv yuav tau saib xyuas ib tug neeg puas cev twg ntawm lawv tsev neeg."



Source: SBS Tej uas ho tu tsom kwm ib co laus neeg uas yog tej txheeb ze ntawd ces yeej muaj peev xwm txheeb tau ntau yam xov xwm ntawm Australian Carer’s Guide, uas yog ib phau ntawv xov xwm sau peb hlis twg ib zaug rau tej neeg tu tsom kwm lwm tus uas tsis tau nyiaj hauj lwm dab tsi ntawd.





Paul Koury hais tias nws tau pib sau phau ntawv xov xwm no tom qab mloog tau tias zoo li nws tw kev tsis pom qab yuav ua li cas thaum tseem tu nws niam thiab nws txiv uas yog ob tug laus neeg ntawd.





Nws hais tias “Ua rau yus ua lub neej taws tsau tsis pom tom ntej yuav zoo li cas. Ces peb thiaj tau tsim phau ntawv xov xwm no vim zoo li txog ntua rau tam sim no los zoo li yeej tsis muaj neeg kub siab txog tej neeg tu tsom kwm lwm tus no li, thiab yeej tsis ris lawv tej txiaj ntsig, los yog yeej tsis kub siab txog lawv li. [Peb] thiaj pab kom tau txais kev yooj yim me ntsi rau cov kev mus nrhiav thiab thov kev pab cuam coj los pab xwb."



Tus me nyuam ntxhais ua si tam li yog ib tug kws kho mob uas muab ntaub qhwv qhov txhab rau tus dais thiab siv rab koob hno tshuaj ua si rau tus me nyuam dais. Credit: Donald Iain Smith/Getty Images

Cov kev tu thiab saib xyuas tus kheej rau tej neeg tu tsom kwm lwm tus yog tej yam tseem ceeb

Patty Kikos hais tias cov kev nrhiav kev pab cuam ntawm lwm tus ntawm tej neeg tu tsom kwm yog tej yam tseem ceeb uas tej neeg tsom kwm no yuav tsum tau nkag siab. Nws hais tias yog tej yam tseem ceeb heev uas yus yuav tsum tau npaj kom muaj lub caij so rau yus tas mus li thiab.





Nws hais tias “Ua tib zoo xyuas koj yus poo tau nrog tej zejzog uas muaj cov kev xav zoo tib yam li yus."



Yuav yog tej yam nyuaj heev rau (tej neeg tu tsom kwm lwm tus) thov kev pab cuam...Yog li ntawd cov kev npaj kom yus tau so thiaj yog tej yam tseem ceeb heev, vim yog yus tsis npaj li, ces yus yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li.