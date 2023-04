Puas yog koj raug nplua? Nod yog tej tswv yim pab koj kom tsis txhob raug nplua hnyav

Ntsiab lus tseem ceeb: Yuav muaj teeb meem loj rau yus li raug tsub nqe rau yus them ntxiv uas yog tsis them ces tsis pub yus siv ntawv tsav tsheb, los sis yuav txeeb yus tej khoom muaj nqes.

Tej kev nplua no yog muaj rau tej neeg ua txhaum cai, thiaj xav kom sab laj nrog kws lij choj ua ntej yuav mua sib hais ntawm tsev hais plaub. legal advice is recommended before disputing a fine in court

Nrog tej tuam chav cuam tshuam ntawm lub xeev koj nyob tham seb muaj tej xub ke rau koj them tau tej kev nplua li cas.

Muaj neeg coob heev ntawm Australia tsis paub tias yog tsis kub siab them ib co kev raug nplua twg ces yus yuav raug teeb meem loj.





Piv txwv li yuav raug them tej nqe ntau tuaj ntxiv, yuav tsis pub yus siv yus daim ntawv tsav tsheb los yog yuav txeeb yus tej khoom muaj nqes, ces thiaj yuav ua rau yus raug teeb meem loj.





Tej kev raug nplua no yog nplua ntau cov kev ua txhaum cuam tshuam txog kev tsav tsheb, piv txwv li tsav tsheb hla teeb liab, los yog yuam tej cai tswj cov kev siv tej public transport li caij tsheb ciav hlau tsis muaj pib.





Tej kev raug nplua vim nres tsheb rau tej chaw yuam kev thiab cov kev siv kev tsheb loj tab sis tsis tsim nqe siv kev tsheb yog qee cov kev ua txhaum uas yeej pom muaj tas mus li.





Julia Quilter uas yog ib tug Professor qhia cai lij choj ntawm tsev kawm qib siab University of Wollongong tshab txhais tias “Yeej muaj tej tuam chav sib txawv ntau lub muaj peev xwm nplua peb ntau yam uas cuam tshuam txog peb lub leej ces yeej muaj cai tswj nruj heev.''



Tub ceev xwm ntawm Australia yuav hais kom tej neeg caij tsheb kauj vab thiab sooter nres, thiab sau ntawv nplua los yog ceeb toom lawv yog tias lawv tsis ntoo tej koos mom raws cai. Credit: Steve Waters/Getty Images Raws li Dr Quilter tshab txhais ces cov kev tsis mus koom hais plaub, hais lus phem ntawm zej tsoom tej chaw, tsis mus xaiv tsa thaum xaiv nom, pov khoom seem txeej rau ib qho twg uas tsis tau txais kev tso cai pov yog qee cov pev txiv ua txhaum uas yuav raug nplua.





Yeej muaj nom tswv tej cuam chav sib txawv uas tej tswj cai thiab tswj cov kev nplua no, tsuas nyob rau ntawm seb koj ho nyob qhov twg ntawm Australia xwb, thiab ho ua txhaum cov kev txhaum hom twg xwb. (Yeej muaj tej txheej txheem sib txawv los tswj tej xwm txheej no (swb los yog rub mus rau qhov kawg ntawm zaj xov xwm no ces yuav muaj ib co list rau koj saib).



Muaj tej xub ke pab tau kuv li cas yog kuv raug nplua ntawm Australia?

Raws li ib txwm pom ces, tom qab nom tswv tau xa ntawv nplua yus lawm ces, tej neeg ntiag tug yeej muaj tej xub ke yuav them cov kev nplua ntawd los yog mus sib hais nrog tej tuam chav cuam tshuam ntawd ntawm tsev hais plaub.



'Yuav tsum siv hlua khi koj tus dev: Tsis li ces yuav raug nplua $200 li daim phiaj qhia ntawm daim lag zeb pua taug kev qhia. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Raws li Dr Quilter hais ces tej neeg feem ntau yeej tsis xav mus sib hais ntawm tsev hais plaub, vim rau qhov tej kev ua txhaum uas raug nplua feem ntau yeej yog tej yam nyuaj heev uas yuav mus sib hais. Thiab yog tias mus hais cov kev raug nplua no hauv tsev hais plaub, ces yuav raug teev rau ib tug neeg twg cov kev ua txhaum cai lawm.





Dr Quilter hais ntxiv tias ''Muaj qee zaum ces tej neeg pheej xav tias cov kev raug nplua no ces zoo tib yam li yus them ib daim nqe dab tsi xwb. Tab sis tag nrho tej kev nplua no yog ib co kev ua txhaum cai. Kuv xav tias qhov ntawd yog ib qho tseem ceeb heev kom tej neeg nkag siab txog, vim ntawm ib txhia teb chaws ces lawv yeej paub tias yog ua txhaum nom tswv tej cai.''





Kirsty Harrison yog ib tug kws lij choj uas paub zoo txog cov kev nplua, thiab tej neeg cov kev ua hauj lwm them tej nqe nplua ntawm lub koom haum Legal Aid NSW , hais tias tsim nyog yuav tau sab laj nrog kws lij choj ua ntej yuav mus sib hais txog cov kev nplua ntawm ib lub tsev hais plaub twg, hais tsi ntsees rau tej neeg uas tseem siv ib co visa twg.



Vim yog tias lawv swb ntawm tsev hais plaub, ces yuav raug teem txim, thiab tej zaum cov kev raug txim no yuav yog tej yam muaj feem nrog tej lus zoj kho lawv tias yuav tsum yog ib cov neeg coj cwj pwm zoo thiab yuav cuam tshuam nrog lawv tej visa. Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW.

Tsoom fwv tej tuam chav hauj lwm yog tej sau tej nyiaj plua ntawm lub xeev koj nyob, thiab yeej muaj ntau txoj xub ke rau koj maj mam them me ntsis ntau zaus kom them tag.





Piv txwv li ntawm New South Wales ces tej neeg ntiag tug muaj peev xwm nrog Revenue NSW tham seb yuav them li cas.





Ms Harrison tshab txhais tias “Yeej muaj ntau txoj xub ke rau koj them, los yog ua hauj lwm them pauj, thiab muaj peev xwm sau kiag ib daim form xa hauv chaw xa ntawv mus los yog sau hauv online (thov zam cov kev nplua yus vim muaj qee yam laj thawj uas yus tsis muaj peev xwm them)."





“Ib tsab xo tseem ceeb ces xav kom tsis txhob las mees txog koj cov kev raug nplua. Thiaj xav kom nrog tej chaw pab cuam cai lij choj zejzog los yog nrog lub koom haum LawAccess tham yog koj nyob xeev New South Wales thiab thov kev pab cuam.”



Cov kev nplua cuam tshuam txog kev nres tsheb ces feem ntau yeej yog tej nom tswv zos ua cov nplua, tab sis kuj muaj qee cov tsev kho mob thiab tej tsev kawm qib siab los kuj nplua thiab. Credit: SDI Productions/Getty Images

Yog tsis them yuav raug teeb meem dab tsi

Tej kev nplua yeej tsis paub tag sij hawm thiab yog tseem them lig ces yuav raug tsub nqe them lig ntxiv thiab yuav tau them nqe ntau tuaj ntxiv yog tsis them raws sij hawm.





Tej xeev thoob Australia, suav xeev Victoria nrog, ces yog tus neeg raug nplua ncua tsis them tej nqe nplua ces yuav raug them nqe nplua ntxiv thiab yuav raug txim li, yuav txeeb lawv tej peev txheej los sis yog rho nyiaj tawm ntawm lawv phau ntawv khaws nyiaj.





Raws li Craig Howard uas yog tus kis lwm coj ntawm lub koom haum Fines Victoria hais ces ''Muaj cov kev rau txim li tej tub ceev xwm yuav muab pob hlau los xauv koj lub log tsheb.''





''Tus coj tswj lub koom haum Fines Victoria hais ces kuj muaj lwm txoj xub ke rau txim rau koj, xws li hais kom tej nom tswv tswj cov kev siv tsheb yuav tsis pub teev koj lub tsheb kom tsis txhob siv tau raug cai los yog yuav ncua tsis pub koj siv koj daim ntawv tsav tsheb txog rau thaum uas koj them cov nqe nplua ntawd tso."



Ms Harrison hais tias: muaj tej neeg coob heev ntawm NSW tsis paub tias tej zaum nom tswv kuj yuav txwv tsis pub ib tug twg siv ntawv tsav tsheb cuam tshuam no cov kev ua txhaum tsis muaj feem txog cov kev tsav tsheb tau thiab. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Qhov tseeb tiag ces, cov kev ncua thiab tsis pub siv ntawv tsav tsheb yog ib co twj tseem ceeb ntawm ntau cov uas siv coj los nplua, tsis hais cov kev ua txhaum ntawd yuav zoo li cas li.





Mr Harrison tshab txhais tias “Tej zaum kuj yuav muaj tej xwm txheej no rau txhua cov kev nplua thiab los kuj tau .”



Piv txwv li tej zaum koj yuav raug nplua vim tsis xaiv nom, thiab tsis them tej nqe raug nplua tab sis nom tswv yuav ncua tsis pub koj siv ntawv tsav tsheb, txawm tias koj rau nplua lwm yam tsis cuam tshuam txog cov kev tsav tsheb dab tsi. Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW

Tej teeb meem cuam tshuam nrog cov kev tsis them cov kev raug nplua kuj yuav yog ib co teeb meem loj rau tej hluas thiab lawv tsev neeg tau thiab.





Dr Quilter hais tias “Lawv yuav tsis muaj peev xwm thov tau ntawv pib kawm xyaum tsav tsheb los yog mus kawm tej sob kawm xyaum tsav tsheb yog lawv tseem tsis tau them tej nqe ua lawv raug nplua.”





“Ces tej zaum kuj pub ib tug niam txiv twg them ib tug hluas twg cov nqe raug nplua thiab. Vim rau qhov tias tej zaum yog tej hluas raug nplua ntawd ntsib kev txom nyem thaum raug nplua ces ib tug niam txiv twg kuj pab them tau cov kev nplua no thiab.”



Cov kev tso koj ob txhais taw rau saum lub rooj zaum thaum caij tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau me (tram) los yog tsheb me (bus) thiab tsis tso koj txhais taw tsuj hauv pem teb ces kuj yuav raug nplua thiab. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images Sij hawm tseem ceeb heev thaum koj los daws ib cov kev raug nplua twg.





Piv txwv tias, yog koj raug nplua vim ua txhaum ib yam dab tsi thaum tseem tsav tsheb ntawm Victoria, tab sis koj tsis yog tus neeg tsav tsheb rau tej xwm txheej raug nplua ntawd, ces koj muaj sij hawm 28 hnub qhia nom tswv tias seb leej twg yog tus tsav tsheb.





Mr Howards hais tias “Yog tias tus neeg tsav tsheb ntawd raug nom tswv lub koom haum tswj cai lij choj ntawd lees paub, ces yuav thim cov kev nplua yus, thiab mam li sau dua tsab ntawv nplua tshiab nplua tus neeg uas yus teev npe ntawd. ”





Yog tias koj tsis them tej nqe nplua los yog tsis kub siab ua dab tsi li txog rau hnub tag caij them lawm, ces koj yuav tau txais ib tsab ntawv qhia kom koj nco qab mus them cov nqe raug nplua ntawd nrog rau ib co nqe tsub rau koj them ntxiv thiab yuav tsis pub koj xaiv los teev ib tug twg npe lawm.



Yog tias koj tsis kuv siab them tej nqe raug nplua li daim ntawv sau tuaj ceeb toom koj thiab, ces nom tswv yuav muab cov kev nplua ntawd teev tseg seb yuav raug txim li cas ntxiv. Thaum ntawd ces koj daim ntawv tsav tsheb yuav raug muab ncua tsis pub koj siv thiab tej zaum yuav muaj lwm yam tshwm sim. Craig Howard, Acting Deputy Secretary of Fines Victoria

Mr Howard thiaj taw qhia kom kub siab ceev nrooj txog tsab ntawv ceeb toom txog cov kev ua txhaum ntawd, tsis hais seb yus puas yuav them kiag tej nqe nplua ntawd kom txwm, los seb puas mus hais, los yog txheeb seb puas yog lawv nplua yus yuam kev, los yog seb yus ho yuav tau sab laj thiab siv lwm txoj xub ke li cas los daws tej teeb meem no los yog seb ho muaj tej xub ke li cas rau yus them rau tsoom fwv lub tuam chav cuam tshuam ntawd yog tias yus ho txom nyem nyiaj txiaj.