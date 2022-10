Tej lagluam twg ntiav neeg Australia ua hauj lwm coob tshaj plaws

Presented by Vixay Vue

By Abby Dinham

Australia yog ib lub teb chaws uas yuav tau tos tej neeg tsiv teb tsaws chaw ntau tuaj ntxiv kom thiaj siv tau lawv tej txuj ci thiab cov kev paub ua hauj lwm los pab Austtralia tej hauj lwm IT thiab nursing.





Tej xov xwm tshiab tau los ntawm lub koom haum Australian Bureau of Statistics (ABS) tau qhia ntawd ces yeej pom tias tau muaj ntau cov kev pauv hloov tseem ceeb rau Australia tej kev nrhiav hauj lwm uas thiab kev ntiav dag zog ntau xyoo tsis ntev los no lawm thiab. Ces thiaj li ua rau lub teb chaws no yuav tau tos tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas muaj txuj ci paub ua hauj lwm ntau ntxiv tuaj lawm thiab.





Advertisement

Molly Cayabyab uas yog ib tug nurse neeg Fillipino uas tau tuaj nyob teb chaws Australia no tau 10 lub xyoo lawm hais tias tej neeg Fillipino uas ua hauj lwm nurse ua ke yeej hais tias Australia yog ib lub teb chaws uas lawv xav tuaj ua hauj lwm.



Nws hais ntxiv tias 'Cov kev ua hauj lwm thiab tuaj ua lub neej nyob ntawm teb chaws Australia no yog tej yam zoo heev, vim yus mloog tau tias zoo li lwm tus siab ib tug nurse rau nqe thiab yus yeej tau txais ntau yam txiaj ntsim thiab.'





Tej xov xwm tau los ntawm cov kev txheeb pej xeem no kuj qhia tias muaj tej nurses thiab tej neeg ua hauj lwm tus lwm tus (carers) txog 40 feem pua yog cov neeg yug txawv teb chaws.





Thiaj ua rau Myra Robles uas yog tus tswj lub chaw uas hauj lwm Western Health uas saib xyuas tej nurses hais tias 'cov kev ua tib zoo xyuas kom muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw xa tuaj ua hauj lwm yog tej yam tseem ceeb heev rau tej lagluam kho mob. Thiab kuj tau hais ntxiv tias 'tej neeg no yog ib co tseem ceeb heev rau peb cov kev ua hauj lwm thiab ntiav dag zog. Vim lawv tej txuj ci thiab tej lus nrog rau lawv ntau tsav neeg no yog tej yam tseem ceeb heev rau peb tej chaw ua hauj lwm thiab.'





Tsis tas li ntawd los Theresa Dickinson ntawm lub koom haum Australian Bureau of Statistics kuj hais tias poj niam yog cov ua hauj lwm ua registered nurses btay tshaj.





Nws hais ntxiv tias '99 feem pua ntawm tej midwives los yog poj niam, 88 feem pua ntawm tej registered nursed los yog pooj niam thiab 77 feem pua ntawm tej neeg uas tu tsom kwm tej laus los kuj yog poj niam xwb thiab.'





Yog li ntawd thiaj pom tias txhua txhua ib tug neeg ntawm xya tus twg ces yeej ua hauj lwm kho mob, pab cuam lwm tus. Hos cov sob kawm nursing ces yog ib co ntawm ntau cov uas muaj neeg nyiam kawm coob tshaj plaws. Txuas ntxiv ntawd los ABS kuj txheeb tau thiab tias muaj neeg Australia coob tshaj ib nrab ces yog cov kawm ua ib yam hauj lwm dab tsi tsi ntsees thiab yog cov tau kawm ntawv qib siab.