Koom zejzog cov kev sib tw

Tau muaj ib lub tshav sib taw ncaws pob ntawm nroog yog qhov chaw sib tw ncaws pob rau lub koom haum Melbourne Social Soccer (MSS), thiab yog qhov chaw sib qhia tej kab lis kev cai thiab yog qhov chaw rau ntau tsav neeg mus koom.





MSS thiaj tau hloov ntawm ib pab neeg uas 'tsuas xav ncaws pob rau hnub zwj Cag (Saturday)', ras los ua ib cov kev ncaws pob loj tuaj lawm raws li Michael McArthur uas yog tus koom teeb tsa lub koom haum no hais. Tam sim no ces thiaj yog zejtsoom ib lub koom haum ncaws pob loj tshaj plaws ntawm Victoria lawm.





Qhov peb pom ces tej neeg sib tw ntawd feem coob yeej yog tej tub kawm pej kum haiv, tej neeg ris hnab ncig teb chaws thiab yog tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj tshiab xwb. Lawv kuj nrhiav tau ib co kev sib tw uas tau txais kev nyab xeeb, qhov chaw ntsib thiab ntau phooj ywg los yog ua ib yam dab tsi li lawv tau ua ntawm lawv tej teb chaws raws li Mr McArthur hais.



Peb yeej tsis xyaum li. Peb tsuas mus caws rau hnub Saturday los yog ib hnub twg ntawm lub limtiam xwb. Kuj yog ib cov kev sib tw lom zem, thiab kuj yog cov kev sib tw muaj ceem kawg, tab sis peb yeej tsis muaj lub hom phiaj dab tsi li. Michael McArthur, MSS co-founder

Cov kev sib tw no ces tsuas them nyiaj $10 xwb, thiab koj yeej muaj peev xwm koom tau tsis hais koj yuav yog cov neeg txawj los tsis txawj sib tw los yog yuav muaj lub cev muaj zog npaum li cas li. Txawm tias cov neeg mus koom kev sib tw yuav tsum yog cov neeg muaj hnoob nyoog 18 xyoo, tab sis kuj yeej muaj cov neeg muaj hnoob nyoog txij li 20 tawm xyoo mus txog 50 tawm xyoo mus koom lub koom haum MSS no thiab.





Ces tej neeg thiaj muaj ntau yam laj thawj mus koom dua ntawm tej uas yuav pab kom lub cev muaj zog lawm. Kuj muaj ib txhia mus koom lwm tus tom qab tau koom ib cov kev sib tw tag lawm thiab, thiab ib pawg poj niam ces muaj neeg mus koom coob sai heev thiab lawv ras los ua ib pab neeg uas muaj kev sib raug zoo heev.



Women playing basketball Credit: Getty Images/Peathegee Inc

Tej kev sib tw no ho tau txais txiaj ntsim li cas rau tej poj niam ntawm cov neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai?

Tej poj niam ntawm cov neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai kuj nrhiav tau ntau txoj xub ke mus koom cov kev sib tw no los twb vim muaj tus neeg li Molina Asthani uas teeb tsa lub koom haum Multicultural Women in Sport (MWIS).





Cov kev sib sib tw no pab kom lub koom haum MWIS txhawb nqa poj niam, thiab pab kom lawv tau txais kev noj qab haus huv, thiab mloog tau tias lawv yog ib feem ntawm tej zejzog. Tsis tas li no los kuj los daws ntau yam teeb meem ntawm teb chaws, tej kab lis kev cai, tej lagluam, thiab cov kev tsis muaj peev xwm koom thiab.





Ms Asthani hais tias ''Yeej muaj tej teeb meem sib txawm ntawm ib co kab lis kev cai rau lwm cov tab sis feem coob ntawm tej zejzog ces yeej cuam tshuam txog poj niam lub luag hauj lwm li ib txwm ua thiab tej uas poj niam ua ntawd.''





"Tej kab lis kev cai ntawm cov kev sib tw uas muaj tam sim no ces yeej yog txiv neej coob, li cov neeg Anglo-Saxon los sis yog cov neeg Askiv ntau xwb, tsis tas li no los muaj qee zaus ces kuj ua rau muaj kev haus dej caw thiab. Ces thiaj yog tej yam nyuaj rau tej poj niam coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai sib txawv. Tsis tas li ntawd los cov kev mus koom tej kev sib tw no tseem yuav tau siv nyiaj txiaj thiab ces thiaj tsis yog tej yam lawv saib tseem ceeb pes tsawg."



Kayakers Credit: Getty Images/Robyn Wood MWIS yeej txhawb nqa cov kev sib tw ntau yam kom tsuas muaj poj niam vmus koom nkaus nkaus xwb tsis hais yuav yog cov umpires, coaches, kom poj niam thiaj tau hnav tej khauv ncaws ntev zog los yog ntoo phuam, thiab yog tej yam uas tau txais kev yooj yim rau tej poj niam nrog me nyuam, thiab muaj poj niam coob los ua cov tswj cov kev sib tw.





Ms Asthani yeej kub siab heev los siv cov kev sib tw no pab poj niam hloov lawv tus kheej kom haum raws li neeg Australia txoj kev ua neej thiab ua hauj lwm.



Nws pab kom peb ntseeg peb tus kheej, hwm peb tus kheej thiab txhawb peb tus kheej. Nws pab kom peb ntxeem dhau ntau yam li kev raug cais thiab kev nyuaj siab ntawm lub teb chaws tshiab, kev nrhiav kev pab cuam los ntawm ntau pawg neeg koom cov kev sib tw, pab kom peb muaj zog thiab kom ntseeg peb tus kheej thaum peb dim ntawm cov teeb meem kub ntxhov ntawm cov kev txij nkawm. Ces thiaj li tseem yog ib co teeb meem nyuaj rau tej poj niam ntawm ntau cov neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai uas feem ntau mas tseem yog txiv neej koom ntau xwb.'' Molina Asthani, Founder of Multicultural Women in Sport (MWIS)

Community soccer Credit: Melbourne Social Soccer

Tau txiaj ntsim dab tsi rau tej hluas?

Tej koom haum li Centre for Multicultural Yout (CMY) yeej tswj ib cov kev sib tw rau tej hluas hnoob nyoog 12 txog 25 xyoos uas nyuam qhuav tuaj txog tshiab kom lawv mloog tau tias lawv yog ib feem thiab muaj kev sib cuag tau nrog lawv lub zejzog thiab.





Jay Panchal ces yog tus Sports and Recreations Project Officer ntawm lub koom haum CMY hais tias cov kev sib tw no yog tej yam qhia rau tej hluas tias tej zejzog zoo li cas thiab tej kev sib tw no yeej tau ras los ua ib feem ntawm Australia tej zejzog lawm.



The benefits include meeting new friends, getting connected to local employment opportunities through your local sports clubs, and it’s also just a great physical and mental tool for young people. Jay Panchal, Sports and Recreations Project Officer at CMY

Tau muaj lub koom hau CMY ib cov kev sib tw ntawm ntau cov uas yog ib feem ntawm cov Youth Transition Support Program ntawm thaj chaw ntawm Hume ntawm nroog Melbourne ntawd ces, tau koom tes nrog tej chaw sib tw ua kev lom zem zejzog los npaj cov kev sib tw ncaws pob hauv ib chav me me, sib tw ntaus pob, sib tw cuam pob kom nkag qhov thiab sib tw ua luam dej.





Lub koom haum no yeej muaj cov kev sib tw ncaws pob thiab cov kev qhia txog basketball coaching accreditation nrog rau cov sob kawm umpiring courses, uas muaj lub hom phiam pab kom tej tsim tau tej xub ke rau tej hluas tau ua cov hauj lwm cuam tshuam txog cov kev sib tw no.





CMY cov kev sib tw ces yeej pub sawv daws koom, thiab yeej pab tej hluas uas muaj ntau yam peev xwm sib txawv. Piv txwv li pab tej neeg puas cev kom tau sib cuag tau nrog cov kev sib tw Wheelchair Basketball, Disability Sports Victoria thiab Welcoming Australia uas yeej muaj ib cov kev sib tw dab tsi haum rau tej neeg muaj peev xwm sib txawv thiab.



Running group Credit: Getty Images/Belinda Howell

Nrhiav cov kev sib tw rau koj

Zejzog cov kev sib tw ces yeej ib txwm koom tau dawb xwb los sis yog them nqe pheej yig xwb.





Yog tias koj yog ib tug hluas, ces koj lub teej kawm yog ib qho chaw pib vim yeej yog qhov chaw paub zoo txog koj lub zos. Nug koj tej phooj ywg seb lawv ho koom li cas thiab hu mus nug tej khoom haum pab tej hluas ntawm thaj chaw uas koj nyob ntawd.





Tej nom tswv zos los kuj pab kom tag nrho tej neeg muaj hnoob nyoog sib txawv thiab muaj peev xwm sib txawv tau koom tej koom haum sib tw hauv zos los yog tau koom tej koom txoos ntau yam.





Yog li ntawm social media yeej yog ib qho chaw uas muaj xovxwm ntau yam zoo.





Michael McArthur hais tias “Tej neeg feem coob paub txog peb los ntawm cov program Meet Up no. Uas yog ib qho chaw uas nej teev npe thiab them nyiaj kom nej tau koom cov kev sib tw rau ib lub limtiam twg."





Ces thiaj muaj ntau yam kev sib tw pib txij ntawm cov kev sib tw xeem nkoj zaj mus txog rau cov kev sib tw ntau pob tennis nraum zoov, uas yeej tseem muaj ntau yam ntxiv suav tsis txheeb thiab.





Molina Asthani kuj hais tias ''Tseem muaj tej koom haum uas tswj ntau pawg neeg caij tsheb kauj vab thiab. Kuj tseem muaj cov Bushwalking Australia thiab kuj muaj cov Parkrun nrog thiab.''





''Cov koom haum zejzog ces muaj qee zaus ces yeej muab cov kev sib tw sib xyaw nrog lwm yam koom txoos thiab. Nrhiav ib pab neeg ntawm cheeb tsam zos uas koj nyob thiab mus koom ib yam kev sib tw dab tsi ua koj nyiam.''





Cov kev kub siab ua exercise tas mus li yog tej yam tseem ceeb rau sawvdaws txoj kev noj qab nyob zoo, tsis hais koj yuav laus los hluas li. Tab sis cov kev muaj ceem ntawm tej kev sib tw uas koj yuav ua ntawd thiab tej koom txoos los yog kev sib tw uas koj yuav ua ntau yam ntawd kuj nyob ntawm seb koj muaj hnoob nyoog li cas thiab koj lub cev ho zoo li cas xwb thiab. Thiaj xav kom nrog ib tug neeg kho mob sab laj txog tej no ua ntej koj yuav mus pib ua ib co exercise twg.