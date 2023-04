Booster COVID 2023: Vaksin Bivalen Mana yang Cocok untuk Anda?

Key Points Warga Australia dapat mengakses vaksin bivalen BA.4/5 Moderna pada bulan April.

Booster bivalen yang menyasar varian asli Omicron dan varian BA.1 tersedia bagi penduduk.

Kepala Dinas Kesehatan Victoria, Profesor Brett Sutton, mendesak penduduk negara bagian untuk mendapatkan dosis penguat/booster 2023 karena sebagian besar mendapatkan vaksin COVID terakhir mereka enam bulan sebelumnya.



Getting your booster dose is like recharging your phone when the battery is low. Professor Brett Sutton

"Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengisi ulang kekebalan Anda dengan dosis penguat untuk mempersiapkan musim dingin," kata Prof Sutton.





Dosis booster 2023 tersedia bagi semua orang dewasa Australia yang belum pernah terinfeksi COVID atau menerima dosis booster dalam enam bulan terakhir.





Dosis ini juga tersedia untuk individu berusia 5-17 tahun dengan komorbiditas medis yang meningkatkan risiko COVID-19 parah.





Tapi bagaimana seseorang memutuskan mana dari empat vaksin bivalen yang terbaik untuk mereka?



Bivalen yang tepat

Departemen Kesehatan dan Perawatan Lansia Australia mengatakan pihaknya tidak mempromosikan satu vaksin di atas yang lain.



Clinical decisions relating to types of vaccines are matters for individuals and their vaccine providers Department of Health and Aged Care

Namun, kriteria kelayakan yang dibagikan oleh Departemen ini menunjukkan bahwa individu berusia 18 tahun ke atas dapat memilih salah satu dari empat bivalen: Pfizer BA.1, Moderna BA.1, Pfizer BA.4/5, dan Moderna BA.4/5.





Tetapi mereka yang berusia 12-18 tahun hanya dapat memilih bivalen BA.4/5.



Associate Professor Stuart Turville dari Kirby Institute di University of New South Wales mengatakan semua vaksin yang tersedia meningkatkan antibodi pelindung terhadap semua virus yang beredar.





"Satu hal yang jelas dalam sejumlah penelitian adalah bahwa Anda perlu melampaui dua dosis vaksin untuk dapat memberikan tingkat antibodi penawar guna menutupi garis keturunan Omicron yang saat ini beredar," kata Prof Tuville.





Data dari Departemen dan juga Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) menunjukkan vaksin bivalen BA.4/5 menghasilkan antibodi yang lebih tinggi.



Antibodi

Pihak Departemen mengatakan vaksin BA.4/5 Pfizer mengembangkan antibodi hampir 2,9 kali lebih tinggi terhadap subvarian BA.4/5 Omicron dibandingkan mereka yang menerima vaksin Pfizer yang asli.





Penelitian tersebut dilakukan pada orang dewasa berusia 55 tahun ke atas.





"Netralisasi subvarian BQ.1.1 dan XBB.1 yang lebih baru juga lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin asli," menurut mereka.



Departemen mengatakan data uji klinis Moderna menunjukkan bahwa bivalen BA.4/5 menghasilkan antibodi 5,1-6,3 kali lebih banyak terhadap subvarian BA.4/5, BQ.1 dan XBB Omicron dibandingkan mereka yang sebelumnya menerima vaksin asli Moderna atau vaksin bivalen BA.1.





Penelitian dilakukan pada orang berusia 18 tahun ke atas.





Associate Professor Jane Frawley dari University of Technology Sydney mengatakan penduduk yang memenuhi syarat mungkin lebih memilih vaksin BA.4/5 daripada booster yang asli.





“Vaksin bivalen baru lebih cocok dengan subvarian yang beredar saat ini dan lebih baik dalam melindungi kita dari COVID-19,” katanya.



Risiko rawat inap, kematian dan keamanan vaksin

Departemen, mengutip penelitian AS baru-baru ini, mengatakan efektivitas vaksin BA.4/5 terhadap rawat inap atau kematian adalah sebesar 62 persen dibandingkan dengan penguat asli, yangmana sekitar 25 persen.





"Data keamanan jangka pendek untuk vaksin bivalen Pfizer dan Moderna BA.4/5 mirip dengan vaksin asli saat digunakan sebagai penguat," katanya.





"Tidak ada tanda-tanda keamanan baru atau tak terduga yang dilaporkan," ujarnya.



Kelompok Penasihat Teknis Australia untuk Imunisasi (ATAGI) mengatakan sejauh ini tidak ada hubungan antara vaksin bivalen BA.4/5 Moderna dan stroke trombotik (disebabkan oleh pembekuan darah di arteri yang memasok darah ke otak).





"Risiko miokarditis (radang jantung) atau perikarditis (radang selaput di sekitar jantung) yang sangat kecil setelah vaksin Moderna bivalen BA.4/5 tampaknya tidak lebih besar daripada risiko setelah dosis booster pertama vaksin Moderna asli atau pun dosis booster vaksin Pfizer bivalen BA.4/5 pada individu berusia 12 tahun," kata ATAGI dalam sebuah pernyataan.





Dalam pernyataan terpisah pada 8 Februari, komite penasihat vaksin terkemuka Australia ini mencatat bahwa risiko vaksin BA.4/5 milik Pfizer serupa dengan BA.1 dan vaksin aslinya saat digunakan sebagai penguat/booster.



Adverse reactions following Pfizer bivalent BA.4/5 as a second booster dose included pain at the injection site (68.5%), fatigue (56.4%), headache (41.4%), muscle pain (25.8%), chills (16.9%), joint pain (13.4%), fever (7.3%), injection site swelling (5.4%), injection site redness (4.8%), and lymphadenopathy (0.3%) ATAGI

Ketersediaan

Pemerintah Australia telah mengamankan pasokan 10 juta dosis vaksin bivalen BA.4/5 dari Pfizer. Vaksin ini tersedia bagi warga Australia yang memenuhi syarat melalui saluran perawatan primer mulai 6 Maret.





Sebanyak tiga juta dosis vaksin Moderna BA.4/5 direncanakan tersedia mulai April.



The Moderna and Pfizer Bivalent Original/Omicron BA.1 vaccines are available for those eligible and who want to receive their booster now Department of Health and Aged Care

BA.4/5 sebagai dosis utama

Beberapa negara, termasuk AS, mempertimbangkan vaksin BA.4/5 sebagai dosis primernya.





"However, it has been a long time since the original ancestral variant has been in circulation and moving towards the bivalent doses does make sense," he said.





Departemen mengatakan tidak semua negara memiliki rekomendasi yang sama tentang vaksin COVID-19, dan setiap orang membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor.





“Pendaftaran sementara untuk vaksin bivalen, pada saat ini, hanya mendukung penggunaannya sebagai dosis penguat,” katanya.





Prof Tuville mengatakan sulit untuk memprediksi varian berikutnya dan bagaimana perbedaannya dari varian saat ini.





"Namun, sudah lama sejak varian asli beredar dan beralih ke dosis bivalen memang masuk akal," katanya.