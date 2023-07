Ajukan Ide Podcast Anda ke SBS

SBS terus memperpanjang daftar podcastnya yang menampilkan suara Australia yang beragam dan sejalan dengan SBS Charter .





SBS Audio menyambut ide podcast dari masyarakat untuk serial podcast original dalam genre, bahasa dan format apa pun.





Kami mencari ide-ide yang sejalan dengan tugas SBS menurut SBS Charter ; untuk menginformasikan, mendidik, dan menghibur semua warga Australia, dan dengan demikian, mencerminkan masyarakat multikultural Australia.





Sebagai lembaga penyiar multikultural dan masyarakat Adat Australia, kami berkomitmen untuk memastikan agar semua warga Australia dapat mendengar diri mereka sendiri dan cerita mereka tercerminkan. SBS Commissioning Equity & Inclusion Guidelines mencerminkan peran unik kami dalam lanskap media dan tujuan kami untuk menciptakan ruang gerak yang lebih setara bagi mereka yang kurang terwakili di sektor kami.





The 2023 podcast pitch call out is open to submissions from June 30 until July 31.



Please enter your submission into the form linked below.





Jika ada pertanyaan, silakan kirim email ke audio@sbs.com.au





Setelah periode pengajuan ide ditutup, ide kemudian akan dinilai oleh panel peninjau. Jika kami tertarik untuk mendiskusikan ide Anda lebih lanjut atau saran Anda terpilih, tim podcast Audio SBS akan menghubungi Anda.



Tips untuk mengajukan ide podcast Anda ke SBS